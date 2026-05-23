La universidad no puede esperar: Julián Garde y la hora de reforzar el conocimiento público

La elección de José Julián Garde López-Brea, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, como nuevo presidente de CRUE Universidades Españolas no debe leerse como un simple relevo institucional, ni como una noticia local revestida de importancia nacional. Es, ante todo, una responsabilidad de primer orden en un momento decisivo para la universidad española. La CRUE informó de que su Asamblea General eligió a Garde el 19 de mayo de 2026 como presidente de una asociación integrada por nada más y nada menos que 77 universidades, 50 públicas y 27 privadas, en sustitución de Eva Alcón Soler.

La elección tiene un valor simbólico evidente para Castilla-La Mancha y su sistema universitario, porque sitúa al rector de una universidad pública, regional y multicampus al frente de una de las principales voces del sistema universitario español. Pero su verdadera importancia no está en el reconocimiento personal, sino en la oportunidad que abre: convertir la universidad en un asunto central de país. En una sociedad atravesada por la incertidumbre, la precariedad juvenil, la transformación digital, la inteligencia artificial, el reto demográfico, el ausentismo en las aulas, la poca financiación, la falta de empatía en muchas ocasiones a la diversidad, las sucesivas leyes de educación, las sucesivas reformas universitarias, los diferentes estatutos: del estudiante, del profesor, hasta del que “pasaba por allí” y la desigualdad territorial, la universidad no puede limitarse a expedir títulos. Debe formar ciudadanía, generar pensamiento crítico, producir investigación útil, transferir conocimiento, ayudar al crecimiento económico de la sociedad, implantar tecnología y sostener la transformación y la movilidad social.

El Dr. Garde López Brea llega a la presidencia de la CRUE con una trayectoria académica e investigadora consolidada. La propia UCLM lo presenta como catedrático de su sistema universitario desde 2003, doctor en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y autor de una extensa producción científica en áreas vinculadas a las ciencias veterinarias, la ecología, la ciencia animal y la biología reproductiva. Sin embargo, en esta nueva etapa lo relevante no será únicamente su currículum, y su sencillez, porque sencillo sí que es: el Prof. Garde camina por los campus de su sistema universitario de la Universidad de Castilla La Mancha como uno más, habla con todos y se preocupa por la situación de todo su personal y estudiantado. Más de uno de nosotros, hemos seguido sus consejos, realizados con corrección y sencillez de quien se preocupa por el bienestar de su gente. Pero él como todo profesional sabe que, lo más que se le va a exigir en su cargo será, su capacidad para representar a universidades muy diferentes entre sí, defender el interés general y mantener una interlocución firme, leal y exigente con las administraciones públicas. Asunto que no le será fácil si tomamos en cuenta la situación de la universidad pública española.

La universidad española necesita financiación, pero también necesita proyecto. La Ley Orgánica del Sistema Universitario reconoce la necesidad de alcanzar una financiación pública mínima del 1 % del PIB y vincula ese objetivo con el refuerzo de la docencia, la empleabilidad, la investigación, la transferencia, la formación permanente y la equidad. Por eso, pedir más recursos no puede ser una demanda corporativa: debe ser un compromiso con la sociedad. Cada euro invertido en universidad pública debe traducirse en mejores clases, mejores laboratorios, mejores bibliotecas, más becas, más investigación, menos burocracia, mejor atención al estudiantado y más retorno social.

Uno de los grandes retos de esta presidencia será defender una universidad pública fuerte sin caer en discursos defensivos ni complacientes. La universidad debe exigir financiación suficiente, pero también debe rendir cuentas con mucha claridad. Debe explicar mejor qué aporta a la sociedad, cómo transforma territorios, cómo combate la despoblación, cómo mejora la empleabilidad, cómo acompaña a los jóvenes y cómo contribuye a la ciencia, la cultura y la democracia. La presidencia de la CRUE ha señalado entre sus ejes la financiación, el fortalecimiento de la comunidad universitaria, la cohesión territorial, la internacionalización, la transformación digital y el uso ético de la inteligencia artificial. Esos ejes son pertinentes, pero ahora deben convertirse en políticas medibles.

La inteligencia artificial generativa exige una respuesta universitaria seria. No basta con prohibirla ni con celebrarla de manera ingenua. Las universidades necesitan criterios comunes sobre evaluación, autoría, integridad académica, protección de datos, formación del profesorado y uso responsable de estas herramientas. Según la información publicada por CMM, uno de los ejes del nuevo mandato será impulsar un “Libro blanco” sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en las universidades. Ese documento debería nacer con participación real de nosotros los docentes, estudiantes, investigadores, personal técnico y expertos en ética digital, no como un texto administrativo más.

También resulta urgente mejorar las condiciones de quienes sostienen la universidad cada día. El personal docente e investigador necesita una carrera más estable, menos precariedad, menos ausentismo en las aulas y menos carga burocrática. El personal técnico, de gestión, de administración y servicios necesita reconocimiento, medios adecuados y participación efectiva en la modernización universitaria. Los estudiantes necesitan becas suficientes, alojamiento asequible, orientación académica, salud mental, prácticas de calidad y una experiencia universitaria que no se reduzca a aprobar asignaturas. La universidad presencial debe recuperar el valor de la asistencia, la convivencia intelectual, el debate en el aula y la relación directa con el profesorado.

Hay, además, una cuestión institucional que no debe ignorarse: las universidades deben modernizarse sin destruir aquello que les da solidez. Reformar no significa vaciar estructuras académicas fundamentales. Los departamentos, las facultades, los institutos de investigación y los órganos colegiados no son obstáculos por definición; bien gestionados, son espacios de coordinación, memoria académica, calidad docente y pertenencia universitaria. La mejora de la gobernanza debe reducir duplicidades y burocracia, pero no debilitar la vida académica ni convertir la universidad en una simple maquinaria administrativa.

La CRUE puede desempeñar un papel decisivo si consigue hablar con una voz clara, independiente y útil. No debe limitarse a reaccionar ante leyes, presupuestos o conflictos coyunturales. Debe anticiparse. Debe proponer un gran pacto universitario que vincule financiación estable, calidad docente, investigación estratégica, igualdad de oportunidades, internacionalización, cultura científica, ética tecnológica y cohesión territorial. Se pueden establecer nexos con instituciones internacionales porque España necesita universidades capaces de dialogar con Europa y con Iberoamérica, pero también capaces de mirar a sus pueblos, barrios, comarcas y ciudades.

La elección de Julián Garde no debe convertirse en un ejercicio de elogio fácil. La responsabilidad que asume es demasiado importante para eso. Su presidencia será relevante si logra que la universidad vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en el debate público: no como gasto, sino como inversión; no como privilegio, sino como derecho; no como institución aislada, sino como columna vertebral de una sociedad democrática.

Porque una sociedad que descuida su universidad se empobrece antes de darse cuenta. Pierde talento, pierde pensamiento crítico, pierde investigación, pierde igualdad y pierde futuro. La educación superior no es un lujo para tiempos de bonanza: es el pilar que permite a un país sostenerse cuando llegan las crisis. Por eso, la nueva etapa de la CRUE debe medirse por una pregunta sencilla y exigente: si la universidad española será capaz de estar a la altura de la sociedad que dice servir y en eso el Dr. Garde López Brea puede hacer la gran diferencia. ---------------------------------

Texto elaborado sin IA