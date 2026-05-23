La tradición historiográfica desde la Antigüedad clásica a la Edad Media



La tradición historiográfica de la Antigüedad clásica (Grecia y Roma) y la medieval presentan tanto continuidades como diferencias importantes en su manera de entender y escribir la Historia, según explica Enrique Moradiellos.

Similitudes -Ambas buscan conservar la memoria del pasado y transmitir ejemplos útiles para la sociedad. -En los dos periodos la Historia tiene una finalidad moral y educativa: enseñar comportamientos, virtudes y errores. -Tanto los autores clásicos como los medievales seleccionan y organizan los hechos según una interpretación concreta de la realidad. -En ambos casos la Historia suele centrarse en acontecimientos políticos, guerras, gobernantes y hechos considerados relevantes.

Diferencias -La historiografía griega y romana tiene un enfoque más racional y humano, mientras que la medieval interpreta la Historia desde una visión providencialista y religiosa. -Los historiadores clásicos, como Heródoto o Tucídides, intentaban investigar causas humanas y contrastar testimonios; en la Edad Media muchas explicaciones se relacionan con la voluntad de Dios. -En la Antigüedad existe mayor interés por la crítica de fuentes y la observación directa, especialmente en Tucídides; la historiografía medieval depende más de crónicas, tradiciones y textos religiosos anteriores. -La historiografía romana, con autores como Tito Livio o Tácito, tenía una fuerte dimensión política y cívica, mientras que en la Edad Media predominan monasterios, cronistas eclesiásticos y una visión universal de la Historia ligada al cristianismo. -En la Edad Media el tiempo histórico suele organizarse desde la creación divina hasta la salvación final, algo ausente en la historiografía clásica.

Moradiellos señala que la historiografía medieval heredó muchos elementos formales de Grecia y Roma, pero transformó profundamente su interpretación del pasado al situar la religión cristiana como eje central de la explicación histórica.

1. La aparición de la historiografía en Grecia

La historiografía occidental nace en la Grecia clásica cuando algunos autores comienzan a sustituir las explicaciones míticas por investigaciones racionales sobre el pasado. -Heródoto es considerado el “padre de la Historia” porque recopila testimonios, viajes y tradiciones para explicar las Guerras Médicas. Todavía mezcla elementos legendarios con observación personal. -Tucídides representa un avance metodológico importante: elimina en gran medida la intervención divina y busca causas políticas, económicas y militares de los hechos históricos.

Moradiellos destaca que aquí nace la idea de la Historia como investigación racional.

2. La aportación romana

Los romanos heredaron la tradición griega, pero dieron a la Historia un carácter más político y moral. -Tito Livio utilizaba la Historia para exaltar las virtudes de Roma. -Tácito desarrolló una visión más crítica del poder imperial. -Julio César empleó incluso la escritura histórica como propaganda política.

En Roma la Historia servía para educar ciudadanos y legitimar el Estado.

3. El cambio medieval

Con la expansión del cristianismo cambia completamente la interpretación histórica. La Edad Media entiende el tiempo histórico como parte del plan divino: Creación, Pecado, Salvación, Juicio Final.

La Historia deja de explicarse principalmente por decisiones humanas y pasa a interpretarse como manifestación de la voluntad de Dios.

Entre otros autores hay uno clave, es San Agustín de Hipona, especialmente con su obra La ciudad de Dios, donde interpreta toda la Historia humana desde una perspectiva cristiana y providencialista.

4. Diferencias metodológicas

Otro punto importante es el método:



Antigüedad clásica Edad Media Investigación racional Interpretación religiosa Búsqueda de causas humanas Providencialismo Uso crítico de testimonios Dependencia de autoridades religiosas Interés político y militar Interés moral y espiritual



5. Continuidades entre ambas épocas

Aunque cambie la mentalidad, la Edad Media conserva elementos clásicos como el uso de crónicas, la narración cronológica, la idea de que la Historia debe enseñar, el latín como lengua culta heredada de Roma.

Moradiellos insiste en que la historiografía medieval no rompe totalmente con la Antigüedad, sino que adapta su herencia al pensamiento cristiano.

La gran diferencia entre ambas tradiciones no está solo en los temas tratados, sino en la manera de entender el sentido de la Historia: para los clásicos predominan las causas humanas y políticas, mientras que para el mundo medieval la Historia responde al plan providencial de Dios.