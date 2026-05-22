La Comunidad de Madrid y la Fundación Adecco impulsan la capacitación digital de las personas sénior en la hostelería del siglo XXI

Se ha celebrado la clausura del primer taller de un programa de capacitación, con la presencia de Macamen Tejera, viceconsejera de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid y Ana Belén García, subdirectora general de Fomento de Empleo, quienes han hecho entrega de los diplomas a las personas participantes, todas entre 45 y 66 años La Comunidad de Madrid, a través de su Dirección General del Servicio Público de Empleo, y la Fundación Adecco han clausurado el primer taller de capacitación digital dirigido a personas mayores de 45 años en desempleo, una iniciativa orientada a mejorar su empleabilidad en sectores en transformación y con alta demanda de profesionales. Esta acción inicial se ha centrado en la hostelería y el programa continuará en septiembre, con talleres de capacitación en retail y logística.

La iniciativa nace en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, en el que las personas sénior ya representan el 42 % del desempleo en España y en el que el paro de larga duración incide especialmente en esta franja de edad: el 45 % de los mayores de 45 años lleva más de un año buscando trabajo, frente al 35 % de media general. Tras esta cronificación subyacen mayores dificultades de acceso al empleo, entre ellas, prejuicios que asocian la edad con una menor adaptación u obsolescencia de competencias, especialmente en el ámbito digital.

El acto ha contado con la presencia de Macamen Tejera, viceconsejera de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, y Ana Belén García, subdirectora general de Fomento de Empleo, quienes han participado en la entrega de diplomas a las 18 personas participantes en este primer taller de hostelería: 12 mujeres y 6 hombres de entre 45 y 66 años, con experiencia previa en el sector y necesidad de adaptar sus competencias al contexto actual.

También han asistido representantes del grupo Adecco y su Fundación: Santiago Soler, secretario general del grupo Adecco y patrono de la Fundación Adecco, Isabel Pertusa y Delia Salinero, directora regional y responsable del área de Empleo de la Fundación Adecco, respectivamente.

En la apertura de la jornada, Santiago Soler ha destacado que: "El mercado laboral avanza hacia un modelo cada vez más digitalizado, en el que la tecnología es una herramienta ineludible, pero en el que el valor esencial siguen siendo las personas. En concreto, los mayores de 45 años tienen un peso cada vez más relevante en la economía y constituyen una fuerza tractora clave para la competitividad del país, aportando experiencia y compromiso. No hay que dejarles atrás; de ahí nace esta iniciativa, cuyo objetivo es impulsar su empleabilidad en sectores estratégicos como la hostelería, donde la digitalización ya forma parte del día a día".

Por su parte, Macamen Tejera, viceconsejera de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid ha clausurado la jornada destacando que "esta iniciativa responde a una necesidad real del mercado porque combina tres elementos clave: la hostelería, un sector que genera empleo de forma continua y ofrece oportunidades reales de desarrollo profesional; la digitalización, una competencia imprescindible en el mercado laboral actual; y la experiencia de los profesionales sénior. La suma de estos ingredientes tiene un gran potencial para impulsar la empleabilidad y generar nuevas oportunidades. Por eso los hemos reunido en este taller, con un enfoque eminentemente práctico y claramente orientado al empleo. Además, culminará con la iniciativa Aula Emplea, un encuentro donde los participantes podrán conocer de primera mano a empresas del sector y formar parte de sus procesos de selección".

La digitalización se instala en la hostelería

La transformación digital ya no afecta únicamente a sectores tecnológicos, sino que atraviesa todas las actividades económicas. También la hostelería ha cambiado profundamente en los últimos años: hoy, trabajar en un restaurante, bar u hotel no consiste solo en servir mesas o atender al cliente de forma presencial, sino también en manejar TPV, sistemas de comandas digitales, plataformas de reservas, aplicaciones de reparto o soluciones para la gestión de stock, pedidos y turnos.

En este sentido, Isabel Pertusa, directora regional de la Fundación Adecco ha explicado que:"Esta capacitación les aporta seguridad, conocimiento y herramientas para posicionarse en un mercado laboral digitalizado y cambiante, siendo competitivos y poniendo en valor toda su experiencia profesional".

25 horas de capacitación intensiva: una apuesta por la empleabilidad sénior

Durante una semana, las personas participantes han recibido 25 horas de capacitación intensiva orientada a la realidad actual del sector hostelero. Todas ellas contaban con experiencia previa en hostelería, pero necesitaban actualizar sus competencias para adaptarse a las herramientas y procesos digitales presentes actualmente en el sector.

Así, el taller ha abordado contenidos relacionados con la transformación tecnológica en hostelería, el uso de herramientas para la gestión del servicio, la atención al cliente en entornos online, la gestión del producto y del equipo o las competencias digitales necesarias para el puesto.

Como colofón, se celebrará un encuentro de empleo con empresas donde podrán conocer de primera mano las necesidades actuales del mercado, reforzar sus herramientas de búsqueda de empleo y realizar entrevistas con compañías del sector.

Acompañamiento integral para una inclusión laboral sostenible

Más allá de la formación técnica, el programa se basa en un modelo de acompañamiento integral para favorecer una inclusión laboral sostenible. De este modo, tras finalizar el taller, las personas participantes continuarán recibiendo tutorización individualizada, orientación laboral, apoyo emocional e intermediación con empresas.

Delia Salinero, responsable del área de Empleo en la Fundación Adecco, ha destacado que "la capacitación es solo el primer paso. Para que la inclusión laboral sea sostenible, es fundamental acompañar a las personas en todo el proceso, reforzando su confianza, orientándolas en su búsqueda de empleo y conectándolas con empresas que valoren su talento y experiencia".

