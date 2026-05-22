El fenómeno Open25 o cómo el centro de Madrid resolvió sus necesidades a cualquier hora de la noche

El pulso de una gran metrópoli se mide por su capacidad para mantener latentes sus servicios esenciales cuando la inmensa mayoría de las luces se apagan. En este escenario, la experiencia de esta firma madrileña ha transformado la rutina comercial de la capital española mediante una red estratégica de espacios que combinan el abastecimiento inmediato y la hospitalidad. Nacida en la década de los noventa, la empresa cuenta hoy con locales en la Plaza de Chueca, Chamberí, la Puerta del Sol, Madrid Río y las inmediaciones del Matadero en Usera, funcionando bajo el firme compromiso de ofrecer un resguardo operativo ininterrumpido a vecinos, trabajadores nocturnos y visitantes casuales.

La dualidad de una tienda 24 horas y cafetería 24 horas en la capital La singularidad de la marca radica en su doble naturaleza, logrando fusionar con naturalidad las prestaciones de una completa tienda 24 horas con el confort de una cafetería 24 horas. Este planteamiento integral evita que el consumidor deba elegir entre la urgencia de una compra de primera necesidad o el disfrute de una pausa de calidad a altas horas de la madrugada. En el apartado hostelero, la enseña se desmarca de la competencia al servir café recién molido elaborado con la gama más selecta de la firma italiana Lavazza. El comensal puede optar por degustar su taza en el propio establecimiento o solicitar el formato para llevar, una versatilidad muy valorada tanto en los amaneceres apresurados como durante las noches silenciosas.

Flexibilidad gastronómica y primeras marcas sin interrupciones La propuesta culinaria va más allá del estimulante líquido, ya que los locales disponen de una carta de bocadillos artesanales confeccionados con panes seleccionados e ingredientes frescos, complementada con un catálogo constante de panadería, pastelería, pizzas y diversas alternativas saladas preparadas para cualquier momento del día. Paralelamente, la zona de mercado se estructura como un almacén detallista surtido de manera exclusiva por primeras marcas del sector alimentario. Los estantes albergan desde comestibles esenciales hasta una cuidada bodega que integra refrescos, vinos de diferentes denominaciones de origen, espirituosos y cócteles, sin olvidar una cuidada selección de cervezas nacionales, de importación y artesanales. Toda esta oferta comercial se rige bajo la máxima de asegurar cercanía y calidez en el trato, apartándose de la frialdad automatizada de los dispensadores mecánicos.

Para dar respuesta a los nuevos hábitos del consumidor digital, Open25 ha extendido sus mostradores más allá del espacio físico. Los usuarios de la capital pueden acceder a todo su catálogo mediante el servicio de reparto a domicilio gestionado a través de las principales plataformas de delivery del mercado. Así, ya sea cruzando el umbral de sus tiendas céntricas o solicitando el envío desde el salón de casa, Madrid cuenta con un sólido aliado comercial que ignora los límites del reloj los 365 días del año.

