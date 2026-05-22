Chiki Toonz celebra la biodiversidad con una experiencia educativa en el Zoo de Madrid

El universo infantil Chiki Toonz, uno de los proyectos infantiles más influyentes de Latinoamérica, llega por primera vez a España con una experiencia especial en el Zoo Aquarium de Madrid, donde celebrará la biodiversidad con una programación dedicada a Perú, a través de música, personajes y contenido educativo dirigido a niños y familias.

La clausura de esta celebración del Zoo Aquarium de Madrid se celebrará el día sábado 6 de Junio donde habrá un encuentro para conocer a los Chiki Toonz. De esta manera se busca conectar a los niños con el mundo animal y los ecosistemas a través de música, personajes y actividades educativas, reforzando el mensaje central del proyecto: el aprendizaje a través de la emoción y la imaginación.

En apenas tres años y medio, el universo Chiki Toonz se acerca a los 9 millones de suscriptores, con más de 15.8 billones de impresiones y 9.9 billones de visualizaciones en YouTube, alcanzando videos que superan los 300 millones de reproducciones. El proyecto cuenta ya con dos placas oficiales de YouTube y se encamina hacia el reconocimiento del Botón de Diamante, un hito histórico para una franquicia infantil de origen latinoamericano.

Creado por los comunicadores, cineastas y productores musicales Mariapía Ibárcena y Ricardo Ghibellini, Chiki Toonz se ha consolidado en tiempo récord como el canal infantil más exitoso del Perú y uno de los proyectos de entretenimiento familiar más relevantes de la región.

El universo cuenta con una amplia discografía de 16 álbumes, incluyendo producciones en inglés y proyectos originales. Además, ha colaborado con referentes del entretenimiento infantil como Diego Topa, La Vaca Lola, Cánticos y Tiempo del Sol, entre otros.

Sobre los Chkii Toonz:

Chiki Toonz nació en 2022 con una propuesta diferenciadora en el ecosistema del contenido infantil digital: crear un espacio donde los niños se vean reflejados en otros niños reales, con contenidos que promueven valores, aprendizaje y empatía.

María Pía Ibárcena explica: “Queríamos un espacio donde pudieran aprender sobre amistad, amor propio, valores y el mundo que los rodea de una forma divertida y significativa”.

A través de canciones originales, el proyecto enseña conceptos como colores, planetas, animales, hábitos positivos y valores fundamentales como la gratitud y el respeto.

El proyecto se estructura en torno a una narrativa fantástica donde los Tooniez, seres mágicos del planeta Toonz, viajan a la Tierra para encontrar niños con buen corazón. Así nace la primera generación de los “Chikis”, personajes que viven en Chiki Town, un pueblo mágico al final del arcoíris.

En 2025, el proyecto lanzó el álbum conceptual “Raíces”, una producción multicultural que recorre 10 países de Latinoamérica y reúne colaboraciones con artistas como Tania Libertad y Aymée Nuviola, consolidando su enfoque educativo y cultural. Este trabajo fue presentado al Latin Grammy 2025 como una propuesta de impacto cultural infantil.

El proyecto también ha realizado giras internacionales con presentaciones sold out en Argentina y México, además de actividades en Estados Unidos, incluyendo Miami, donde participaron en showcases y medios de comunicación.

Tras la transición de su primera generación, Chiki Toonz presenta nuevos integrantes que continuarán el legado del proyecto:

Chiki Blue: Leonardo Gonzales

Chiki Pink: Cayetana Guzmán

Chiki Orange: Amil Mikati

Chiki Purple: Naima Luna

Chiki Yellow: Nicole Chávez

Con ellos, el proyecto prepara una Gira Internacional 2026, que llevará el universo Chiki Toonz a nuevos países donde millones de familias siguen su contenido diariamente.

Para más información sobre los Chiki Toonz: chikitoonz.com/site/

La entrada para el zoo se pueden adquirir en: www.zoomadrid.com/comprar

