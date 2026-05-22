Cuando la tecnología simplifica el renting: una nueva APP de Northgate pensada para el cliente
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La compañía refuerza su estrategia de digitalización con una plataforma que centraliza la gestión de flotas y mejora la experiencia de la gestión de su renting de vehículos
La gestión de flotas se ha convertido en un reto cada vez más complejo para las empresas. Los gestores necesitan agilidad, control y herramientas que les permitan responder con rapidez a las incidencias del día a día, tomar decisiones con información actualizada y reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas.
Por ello, Northgate Renting Flexible ha lanzado su nueva área de clientes y APP para empresas, una plataforma que supone un avance en la gestión de sus servicios de renting de vehículos.
Dando un paso más en su proceso de transformación digital con este lanzamiento, ofrece a empresas y profesionales un espacio privado digital, a modo self-service, desde el que gestionar y controlar todo lo relacionado con el renting de sus vehículos. El objetivo es abrir una nueva vía de comunicación con Northgate, con la que simplificar procesos, optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa a través de una experiencia digital más ágil, conectada y accesible.
Plataforma y app móvil para gestionar toda la flota
Además, el sistema incorpora un servicio de avisos y actualizaciones sobre contratos, estado de los vehículos y documentación, así como la posibilidad de contactar directamente con su gestor, facilitando una relación más directa y eficiente.
La nueva área permite al gestor de flota tener el control de sus vehículos en una sola pantalla, a través de los informes y datos que ofrece, así como las principales gestiones centralizadas en un único entorno digital, gracias a la integración con todos los sistemas de gestión de Northgate, y actualizadas en tiempo real.
Acceso multidispositivo con tecnología híbrida
Además, incorpora funcionalidades avanzadas propias del móvil, como la geolocalización o el uso de sensores del dispositivo, que aportan un mayor control y visibilidad sobre los vehículos, reforzando la gestión eficiente de la flota.
Una nueva tecnología a medida de las necesidades de los gestores de flotas
Para el gestor de flota, contar con una solución que centralice la información, anticipe necesidades y elimine pasos innecesarios marca la diferencia. Esta nueva área de clientes permite trabajar con mayor autonomía y ganar visibilidad sobre el estado de la flota en todo momento, facilitando un control más proactivo y una planificación más eficiente de su actividad diaria.
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