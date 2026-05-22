Tecnología 3D y salud animal: así funcionan los kits veterinarios de Magnetoterapia Biomag

Los avances tecnológicos aplicados a la salud animal están impulsando nuevas alternativas terapéuticas enfocadas en la recuperación física y el bienestar veterinario. Los kits Biomag incorporan sistemas de campos electromagnéticos pulsados adaptados a distintas especies y necesidades clínicas El cuidado integral de las mascotas y animales de trabajo adquiere cada vez mayor relevancia, los tratamientos terapéuticos basados en campos magnéticos se posicionan como una alternativa moderna y eficiente para complementar los procesos de recuperación física y bienestar.

La magnetoterapia veterinaria desarrollada por Biomag ha logrado destacar por integrar tecnología avanzada, comodidad de uso y aplicaciones adaptadas a diferentes especies y tamaños de animales. Los kits terapéuticos de uso veterinario de Biomag representan una auténtica innovación médica dentro del sector veterinario.

Su diseño ha sido pensado para facilitar aplicaciones tanto en clínicas especializadas como en espacios domésticos, permitiendo atender desde pequeños animales de compañía hasta caballos y ejemplares de gran tamaño.

Esta evolución tecnológica responde a la creciente necesidad de incorporar herramientas no invasivas que contribuyan al alivio físico y a la regeneración de tejidos. La compañía ha desarrollado soluciones específicas que combinan tecnología de pulsos magnéticos de baja frecuencia con programas adaptados para diferentes necesidades terapéuticas.

Gracias a ello, actualmente estos equipos son utilizados en múltiples países y en distintos ámbitos veterinarios.

Kits adaptados a diferentes especies y tamaños

La línea de magnetoterapia veterinaria ha sido estructurada para responder a necesidades específicas según el tipo de animal y el contexto de uso.

Cada kit integra características particulares orientadas a maximizar la funcionalidad terapéutica.

Kit BIOMAG LUMINA VET HORSE TREATMENT ELITE : Magnetoterapia 3D-e de nivel clínico para caballos de alto rendimiento, con tratamiento profundo y uniforme en músculos y articulaciones . Incluye batería portátil, 6 programas y múltiples aplicadores para recuperación, alivio del dolor y reducción de inflamaciones.

: Magnetoterapia 3D-e de nivel clínico para caballos de alto rendimiento, con tratamiento profundo y uniforme en . Incluye batería portátil, y múltiples aplicadores para recuperación, alivio del dolor y reducción de inflamaciones. Kit BIOMAG LUMINA 3D-e VET HORSE MOTION CARE : Equipo portátil de magnetoterapia veterinaria para rehabilitación y mantenimiento físico equino. Su tecnología 3D-e mejora la regeneración , reduce inflamaciones y optimiza el rendimiento deportivo.

: Equipo portátil de magnetoterapia veterinaria para rehabilitación y mantenimiento físico equino. Su , reduce inflamaciones y optimiza el rendimiento deportivo. Kit PET CARE MAX : Sistema avanzado de magnetoterapia para mascotas con dolores crónicos, lesiones o recuperación postoperatoria. Incluye aplicador AV5 de 4 piezas para tratamientos cómodos y de amplia cobertura corporal.

: Sistema avanzado de magnetoterapia para mascotas con dolores crónicos, lesiones o recuperación postoperatoria. Incluye para tratamientos cómodos y de amplia cobertura corporal. Kit LUMINA 3D-e VET PLUS 2026 : Configuración profesional Biomag® con doble sistema de aplicación y aplicador local intensivo A6P2 VET. Diseñado para clínicas y hospitales veterinarios que requieren máxima precisión y cobertura terapéutica.

: Configuración profesional Biomag® con doble sistema de aplicación y A6P2 VET. Diseñado para clínicas y hospitales veterinarios que requieren máxima precisión y cobertura terapéutica. Kit PET CARE MAX – COMBI: Kit de magnetoterapia 3D-e que combina tratamiento global y terapia focalizada intensiva. Ideal para traumatología, rehabilitación y lesiones deportivas en animales. Tecnología diseñada para el bienestar animal

Uno de los aspectos más destacados de los kits Biomag es la incorporación de tecnología 3D patentada, desarrollada para optimizar la aplicación de campos magnéticos en el organismo animal.

Esta característica permite una distribución más uniforme durante las sesiones terapéuticas, favoreciendo procesos relacionados con la regeneración y el alivio físico.

Los dispositivos están preparados para actuar como apoyo en situaciones asociadas con molestias musculares, inflamaciones, problemas articulares, recuperación posterior a lesiones y procesos relacionados con el metabolismo y la circulación sanguínea.

Además, la tecnología ha sido desarrollada para proporcionar sesiones cómodas y adaptables tanto para veterinarios como para cuidadores. La empresa destaca que sus sistemas trabajan mediante campos magnéticos pulsados de baja frecuencia, ampliamente utilizados durante años tanto en medicina humana como veterinaria.

Aplicaciones terapéuticas con enfoque integral

Biomag destaca seis efectos terapéuticos básicos relacionados con esta tecnología: alivio del dolor, estimulación regenerativa, reducción de inflamación, mejora circulatoria, relajación muscular y apoyo metabólico.

Estos efectos han llevado a que la tecnología sea utilizada en situaciones relacionadas con:

Recuperación posterior a lesiones.

Procesos inflamatorios.

Fatiga muscular.

Estrés físico.

Problemas articulares.

Regeneración tisular.

Apoyo en rehabilitación. En animales deportivos, especialmente caballos de competición y perros de trabajo, estas terapias también son utilizadas como complemento para favorecer la recuperación tras la actividad física intensa.

Innovación en el cuidado animal mediante tecnología avanzada

El avance tecnológico dentro del sector veterinario ha permitido desarrollar herramientas cada vez más precisas y adaptadas al bienestar de los animales. Biomag ha apostado por integrar investigación, experiencia y tecnología patentada para crear sistemas terapéuticos funcionales y accesibles.

La compañía cuenta con más de tres décadas de trayectoria en el desarrollo de dispositivos de magnetoterapia pulsátil y actualmente mantiene presencia internacional en numerosos países. Además, sus equipos cuentan con certificaciones europeas MDR y clasificación como dispositivos médicos Clase IIa, aspectos que reflejan estándares elevados en fabricación y control de calidad.

La incorporación de aplicadores clínicos de tecnología 3D y programas modernos posiciona a estos kits como herramientas avanzadas dentro del ámbito veterinario contemporáneo.

Comodidad y flexibilidad en las aplicaciones

Otro aspecto relevante dentro de los kits Biomag es la experiencia de uso. La empresa ha desarrollado sistemas enfocados en simplificar la aplicación terapéutica y aumentar la comodidad tanto para el especialista como para el animal.

Los aplicadores flexibles permiten ajustarse a diferentes partes del cuerpo y los programas integrados facilitan seleccionar parámetros según el tipo de tratamiento requerido. Esto reduce tiempos de preparación y favorece una implementación más eficiente.

Además, varios kits incorporan componentes transportables y bolsas de almacenamiento que facilitan su movilidad entre clínicas, hogares y centros ecuestres.

Crecimiento de las terapias complementarias en veterinaria

La evolución del sector veterinario muestra un interés creciente por tratamientos complementarios enfocados en mejorar la calidad de vida de los animales. Este fenómeno ha impulsado la incorporación de nuevas tecnologías que buscan apoyar procesos de rehabilitación y bienestar desde una perspectiva integral.

Dentro de este escenario, los sistemas de magnetoterapia han ganado relevancia debido a su facilidad de aplicación y a la posibilidad de integrarse junto a otros tratamientos veterinarios tradicionales.

La combinación entre tecnología avanzada, aplicaciones prácticas y comodidad ha convertido a Biomag en una referencia dentro de este segmento terapéutico. La compañía continúa ampliando su línea de equipos veterinarios con soluciones orientadas tanto al ámbito clínico como doméstico.

Solución innovadora para la salud animal con alcance internacional

La expansión internacional de Biomag refleja el interés global por terapias complementarias aplicadas al bienestar animal. Sus dispositivos son utilizados en clínicas y centros especializados de diferentes regiones del mundo, consolidando una presencia importante dentro del sector de la salud veterinaria.

El desarrollo continuo de nuevos kits y tecnologías demuestra la apuesta de la empresa por seguir impulsando herramientas terapéuticas adaptadas a las necesidades actuales. Además, el enfoque en comodidad, eficiencia y facilidad de uso permite que estas soluciones sean implementadas tanto por especialistas veterinarios como por cuidadores particulares.

Con una línea de productos diseñada para distintos tipos de animales y aplicaciones, Biomag continúa posicionándose como una marca vinculada a la evolución tecnológica dentro de la medicina veterinaria moderna.

