´La mujer que amó a Jack el Destripador´; Emilio Navarro Delgado revive el mito criminal desde el thriller histórico

CÍRCULO ROJO - El escritor Emilio Navarro Delgado reconstruye uno de los mayores enigmas criminales de la historia en La mujer que amó a Jack el Destripador, una obra que mezcla thriller histórico, terror psicológico y novela noir para ofrecer una reinterpretación literaria del asesino de Whitechapel. Ambientada en el Londres victoriano de finales del siglo XIX, la novela propone una inmersión en la mente de quien se convertiría en Jack el Destripador a través de una narración marcada por lo oscuro, lo psicológico y lo sobrenatural.

Lejos de plantearse como una novela histórica convencional, el libro adopta una estructura híbrida. Según explica el propio autor, la obra surge de una serie de visiones transmitidas durante años por una mujer en estado de trance, experiencias que Navarro Delgado decidió convertir en materia narrativa sin pretender ofrecer certezas absolutas. “No pretendo convencer a nadie: solo narrar lo que me fue contado”, señala en el prólogo de la obra.

La historia sigue a un joven médico londinense cuya obsesión por la cirugía y el reconocimiento profesional deriva en una transformación progresiva marcada por la violencia y la corrupción moral. Paralelamente, la figura de Heather —su esposa y médium— introduce una dimensión espiritual y psicológica que atraviesa toda la narración. El resultado es una obra que combina recreación histórica, elementos esotéricos y exploración de la mente criminal.

Navarro Delgado sitúa al lector en un Londres victoriano minuciosamente reconstruido, desde los hospitales y salones burgueses hasta los callejones miserables de Whitechapel. La novela alterna una narración clásica en tercera persona con la irrupción de voces interiores y entidades sobrenaturales que acompañan al protagonista en su descenso hacia la oscuridad.

El autor destaca además el componente psicológico de la obra y su voluntad de sumergir al lector en los pensamientos del asesino. “La narración alterna una tercera persona clásica con la irrupción de una presencia oscura, una voz que no siempre narra, pero acecha e invade el relato”, explica.

Con una trayectoria previa en narrativa, Emilio Navarro Delgado considera este libro su proyecto más ambicioso hasta la fecha. La documentación y el proceso de escritura se prolongaron durante más de una década, combinando investigación histórica, reelaboración literaria y construcción psicológica de los personajes.

La mujer que amó a Jack el Destripador se dirige especialmente a lectores de thriller histórico, true crime, novela negra y terror psicológico, aunque también incorpora una dimensión romántica y trágica que atraviesa la relación entre los protagonistas. Más allá del misterio criminal, la obra reflexiona sobre la culpa, la obsesión, el deseo y los límites entre la razón y aquello que escapa a toda explicación racional.

SINOPSIS ¿Y si la historia de Jack el Destripador no fuera el mayor enigma policial de la historia, sino la tragedia íntima de la mujer que lo amó?

Mientras el pánico ahogaba Whitechapel, Heather compartía su vida con el hombre que aterrorizaba Inglaterra. Para ella no era un monstruo, sino el amor de su vida, el único capaz de darle ternura en medio del caos. Pero ese mismo hombre volvía a casa con sombras adheridas a la piel, y Heather empezó a reconocer en él una verdad insoportable: en su interior convivían dos almas, la del amante perfecto… y la del verdugo que desgarraba la ciudad.

Este libro no especula: canaliza. La historia del Destripador se revela a través de dos voces unidas por un mismo eco: Heather, que vivió el horror, y la mujer del siglo XXI en cuyo espíritu pervive su memoria. Una revelación narrada desde dentro de la mente del asesino… y del alma que lo amó más allá del tiempo.

Un thriller psicológico que mezcla rigor histórico, terror gótico y la oscuridad del mejor noir, sostenido por un arma que ninguna otra historia posee: el testimonio definitivo de la mujer que lo amó y lo desenmascaró.

Atrévete a descubrir la verdad que nadie pudo contar: un amor puro te guiará por los ojos del Destripador hasta el origen mismo de su maldad.

AUTOR Emilio Navarro Delgado (Chiva 66 39), nacido en jueves, es fotógrafo galardonado, escritor e investigador obsesivo de los límites entre la realidad y lo inexplicable. Su trabajo literario nace de una fascinación por los misterios históricos que la crónica oficial no ha logrado descifrar. Ha publicado Santa Yanira (Cuentos no universales), De la escritura al éxito, IApocalipsis y la novela corta El sueño (Historia de una pesadilla).

Esta novela representa la culminación de más de diez años de trabajo en torno al mito de Jack el Destripador y es la segunda entrega de una trilogía basada en testimonios mediúmnicos que comenzó con El sueño (Historia de una pesadilla).

Con un método narrativo que borra deliberadamente los límites entre autor, investigador y personaje, Navarro Delgado propone un pacto de lectura único: adentrarse en la historia a través de los ojos de quienes la vivieron desde el lado más íntimo del horror. Actualmente prepara el cierre de esta trilogía con una novela que rescata del olvido una serie de crímenes sin resolver en el Madrid de principios del siglo XX.

