Estaciones de carga y potencias; las dudas más habituales al cargar un coche eléctrico

Las estaciones de recarga de vehículos eléctricos ya forman parte del día a día, tanto en ciudad como en carretera. Aun así, cuando un conductor llega a un cargador de alta potencia, es normal que le surjan algunas dudas. ¿Qué significa que una estación anuncie 400 kW de potencia?, ¿Por qué el coche recarga a una potencia concreta? o ¿Qué pasa si hay otro vehículo conectado en ese mismo equipo? Entenderlo ayuda a interpretar mejor cada parada y a vivir la recarga con más tranquilidad.

Potencia del cargador, potencia máxima de carga del coche y capacidad de la batería Buena parte de las dudas empiezan aquí. Al hablar de recarga, muchas veces se mezclan tres conceptos distintos que conviene separar bien.

La potencia del cargador, medida en kW, indica la potencia que puede ofrecer ese punto de recarga. La potencia máxima de carga del coche, también en kW, marca hasta dónde puede aprovechar esa energía el vehículo. Y la capacidad de la batería, medida en kWh, indica cuánta energía puede almacenar.

Cuando estas tres ideas se entienden bien, la recarga se ve mucho más clara. Una batería con más capacidad permite guardar más energía, mientras que la velocidad de recarga depende de cómo encajan la potencia del punto y la potencia máxima que admite el coche. Esa combinación es la que marca lo que ocurre en cada sesión de recarga.

¿Qué significa que una estación marque 400 kW? Cuando alguien ve un cargador marca 400 kW, está viendo la potencia máxima que ese cargador puede ofrecer. Es decir, una estación preparada para dar una recarga muy alta cuando el vehículo puede aprovecharla.

A partir de ahí, entra en juego el coche. Cada modelo admite una potencia máxima de carga y aprovecha la energía según cómo gestiona la batería en ese momento. Por eso, una estación de recarga ultrarrápida está preparada para adaptarse a distintos modelos y ofrecer en cada caso la mejor potencia posible.

Esta es la idea importante. La estación pone a disposición del vehículo una potencia muy alta para que la recarga avance en el menor tiempo que permite el coche. Así, el punto de recarga acompaña a cada modelo según lo que puede aprovechar y está preparado para ofrecer siempre el mejor escenario posible.

La potencia cambia durante la recarga En una recarga rápida o ultrarrápida, la potencia va cambiando a lo largo de la sesión. Lo habitual es que la batería acepte más potencia al principio, cuando tiene un nivel de carga más bajo, y que después la recarga continúe de una forma más progresiva.

Eso explica por qué al inicio pueden aparecer cifras más altas y, pasados unos minutos, la potencia se mueve en otros valores. Es una parte normal de la recarga. El coche va ajustando la entrada de energía para cuidar la batería y gestionar mejor su temperatura durante toda la sesión.

Cuando se entiende esto, resulta mucho más fácil interpretar lo que aparece en pantalla. La recarga se entiende mejor como un proceso en el que el coche va aprovechando la energía de la forma más adecuada en cada fase.

¿Cómo saber hasta cuántos kW acepta un coche? La forma más fiable es mirar la ficha técnica, el manual del vehículo o la información oficial del fabricante. Ahí suele aparecer la potencia máxima de recarga, normalmente diferenciada entre corriente alterna y corriente continua.

Tener este dato claro ayuda mucho. Permite entender mejor qué tipo de estación encaja con el coche, qué tiempos de recarga pueden ser razonables y cómo aprovechar mejor una parada, tanto en el día a día como en un viaje largo. También es una información muy útil al elegir vehículo, porque da una idea bastante real de cómo será la experiencia de recarga fuera de casa.

¿Qué pasa si hay dos coches cargando a la vez? Hay equipos de recarga que tienen varios conectores y están preparados para repartir la potencia entre más de un vehículo. En esos casos, el equipo gestiona la energía disponible y la distribuye entre los coches que están recargando en ese momento.

Eso significa que la potencia de la sesión puede ajustarse según cómo esté funcionando ese equipo y de cuántos vehículos haya conectados. La estación distribuye la energía disponible para atender cada recarga de la mejor manera posible y adaptarse a la demanda de ese momento.

Entender este funcionamiento ayuda a interpretar mejor lo que ocurre al llegar a un punto de alta potencia. La cifra que ve el conductor en pantalla forma parte de cómo el equipo está gestionando la recarga en tiempo real.

Entender cómo funciona la recarga mejora la experiencia Cuando un conductor tiene claros estos conceptos, la experiencia cambia. Resulta más fácil entender qué significa la potencia del cargador, cómo influye la potencia máxima de carga del coche y por qué la recarga evoluciona a lo largo de la sesión.

Al final, una estación de recarga rápida o ultrarrápida está preparada para que cada coche recargue en las mejores condiciones que permite su sistema. Y cuanto mejor se entiende esa relación entre cargador, coche y batería, más sencilla resulta cada parada.

Fuente: Iberdrola I bp pulse

