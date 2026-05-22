1 de cada 3 inmuebles en alquiler publicados en pisos.com dura menos de 15 días

El segmento de inmuebles que están publicados menos de una semana ha aumentado del 18% al 20% en apenas un año. Esto significa que uno de cada cinco inmuebles publicados en pisos.com desaparece del mercado prácticamente de inmediato El portal inmobiliario pisos.com ha analizado el tiempo de permanencia de los inmuebles publicados en alquiler en su plataforma durante enero de 2025 y enero de 2026. Los datos reflejan un mercado extremadamente tensionado, en el que los inmuebles bien ubicados, con precios ajustados y condiciones adecuadas desaparecen del mercado en cuestión de días —e incluso horas—, mientras que la oferta que permanece activa durante más tiempo suele concentrar problemas de precio, estado, tamaño o localización.

Aunque en enero de 2026 el 46% de los inmuebles publicados en alquiler permanecía activo más de un mes —frente al 50% registrado un año antes—, desde el portal advierten de que esta cifra no implica necesariamente una menor presión sobre el mercado. En muchos casos, los anuncios siguen visibles durante días pese a que el inmueble ya tiene inquilino asignado, debido al colapso operativo que sufren numerosas agencias inmobiliarias ante el volumen masivo de llamadas, formularios y solicitudes que reciben.

"Hay viviendas que literalmente duran horas publicadas. El problema es que muchas veces el anuncio no desaparece inmediatamente porque las agencias están completamente desbordadas de contactos y visitas", explica Ferran Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com. "Los inmuebles que realmente responden a lo que busca la demanda —precio razonable, buena ubicación y condiciones dignas— tienen una rotación casi instantánea".

Una rotación fulgurante en las zonas más demandadas

El segmento de inmuebles que están publicados menos de una semana ha aumentado del 18% al 20% en apenas un año. Esto significa que uno de cada cinco inmuebles publicados en pisos.com desaparece del mercado prácticamente de inmediato, una cifra que evidencia la enorme escasez de oferta en las grandes ciudades y en las áreas con mayor presión residencial. Por su parte, el tramo de viviendas en alquiler publicadas entre uno y quince días se mantiene en el 14%, mientras que el porcentaje de inmuebles que tarda entre quince días y un mes en eliminarse de la web sube ligeramente del 19% al 20%.

"En las zonas de alta demanda, el margen de decisión del inquilino es prácticamente inexistente. Muchos potenciales arrendatarios ni siquiera llegan a visitar el inmueble antes de que quede reservado", subraya Font. "La velocidad de absorción del stock sigue siendo anormalmente elevada y confirma que el desequilibrio entre oferta y demanda continúa agravándose".

Los inmuebles que más tardan: precios imposibles, peores condiciones y baja demanda

Desde pisos.com señalan que buena parte de los inmuebles que permanecen más de un mes en el mercado comparten características muy concretas: rentas fuera de mercado, ubicaciones con escasa demanda, superficies reducidas o estados de conservación deficientes.

"El mercado se está polarizando cada vez más", indica el portavoz de pisos.com. "Lo que tiene sentido en precio y calidad desaparece enseguida. Lo que permanece semanas o meses publicado suele responder a expectativas de rentabilidad excesivas o a viviendas que el inquilino ya no está dispuesto a aceptar salvo necesidad extrema".

La lectura conjunta de los datos apunta a un mercado del alquiler profundamente tensionado y cada vez más inaccesible para amplias capas de la población. Aunque una parte del stock tarda más tiempo en cerrarse, la realidad es que la vivienda competitiva continúa absorbiéndose a una velocidad extraordinaria, especialmente en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Palma.

"El principal problema sigue siendo la falta estructural de oferta". "Mientras no aumente de forma significativa el parque de vivienda destinado al alquiler, especialmente en las grandes ciudades, la presión sobre los precios y la velocidad de absorción seguirán empeorando. Cada vez hay más demanda compitiendo por menos viviendas disponibles", concluye Font.

