ARGUS G4 y ARGUS G4 mini de VOOPOO: un solo cartucho, tres experiencias distintas
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Los distintos líquidos electrónicos funcionan mejor con diferentes resistencias: las sales de nicotina se suelen usar con resistencias más altas, mientras que los líquidos de base libre son más adecuados para resistencias más bajas. Claro que cambiar los cartuchos cada vez es un engorro. Además, comprar cartuchos para tener más opciones es una idea obsoleta
El cartucho multiohmio ARGUS es el primer cartucho del sector con resistencia ajustable. Un cartucho, múltiples resistencias. Los ARGUS G4 y el G4 mini son los primeros dispositivos en aprovechar al máximo este potencial. Basados en la serie ARGUS, ofrecen una experiencia de usuario totalmente nueva y una interacción revolucionaria.
Un solo cartucho, infinita versatilidad
Activar el cigarrillo electrónico y ajustarlo al gusto de cada uno
Diseño llamativo y resistente
No es necesario cambiar de cartucho, solo hay que elegir el nivel de resistencia. Tanto el ARGUS G4 como el ARGUS G4 mini funcionan con un solo cartucho.
Advertencia: este producto puede utilizarse con líquidos que contienen nicotina, que es una sustancia altamente adictiva.
El ARGUS G4 permite cambiar fácilmente entre 0,4 Ω, 0,7 Ω y 1,0 Ω con una potencia máxima de 35W, mientras que el ARGUS G4 mini ofrece opciones de 0,7 Ω y 1,0 Ω hasta los 30W. Además, el cartucho integra la tecnología exclusiva iCOSM CODE 2.0 de VOOPOO. Es importante destacar que el cartucho ARGUS multiohmio no solo es compatible con los nuevos modelos ARGUS G4 y G4 mini, sino que también funciona con todos los productos anteriores de la serie ARGUS. La empresa anima a los usuarios que aún utilizan dispositivos ARGUS de generaciones anteriores a probar este cartucho.
La calidad del aire, la estabilidad del ambiente interior y la renovación adecuada de los espacios son factores clave para favorecer la concentración, el descanso y la rutina en el aula.
Los datos reflejan un mercado extremadamente tensionado, en el que los inmuebles bien ubicados, con precios ajustados y condiciones adecuadas desaparecen del mercado en cuestión de días —e incluso horas—, mientras que la oferta que permanece activa durante más tiempo suele concentrar problemas de precio, estado, tamaño o localización.