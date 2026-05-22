ARGUS G4 y ARGUS G4 mini de VOOPOO: un solo cartucho, tres experiencias distintas

Los distintos líquidos electrónicos funcionan mejor con diferentes resistencias: las sales de nicotina se suelen usar con resistencias más altas, mientras que los líquidos de base libre son más adecuados para resistencias más bajas. Claro que cambiar los cartuchos cada vez es un engorro. Además, comprar cartuchos para tener más opciones es una idea obsoleta El cartucho multiohmio ARGUS es el primer cartucho del sector con resistencia ajustable. Un cartucho, múltiples resistencias. Los ARGUS G4 y el G4 mini son los primeros dispositivos en aprovechar al máximo este potencial. Basados en la serie ARGUS, ofrecen una experiencia de usuario totalmente nueva y una interacción revolucionaria.

Un solo cartucho, infinita versatilidad

El cartucho ARGUS multiohmio incorpora la tecnología de electrodo multicore. El ARGUS G4 permite cambiar fácilmente entre 0,4 Ω, 0,7 Ω y 1,0 Ω con una potencia máxima de 35W, mientras que el ARGUS G4 mini ofrece opciones de 0,7 Ω y 1,0 Ω hasta los 30W. Además, el cartucho integra la tecnología exclusiva iCOSM CODE 2.0 de VOOPOO. Es importante destacar que el cartucho ARGUS multiohmio no solo es compatible con los nuevos modelos ARGUS G4 y G4 mini, sino que también funciona con todos los productos anteriores de la serie ARGUS. La empresa anima a los usuarios que aún utilizan dispositivos ARGUS de generaciones anteriores a probar este cartucho.

Activar el cigarrillo electrónico y ajustarlo al gusto de cada uno

Ambos modelos presentan importantes mejoras en la batería respecto a generaciones anteriores, con una batería de alta densidad de 1650 mAh. El ARGUS G4 admite carga rápida de 5V/2A (45 minutos de carga proporcionan hasta 5 días de uso), mientras que el ARGUS G4 mini admite carga rápida de 5V/1,5A. Además, el ARGUS G4 incorpora una pantalla HD de 0,85" que ofrece una gran cantidad de información y una interacción óptima, mientras que el ARGUS G4 mini integra una intuitiva línea luminosa para indicar el nivel de la batería. Lo mejor de todo es que ambos dispositivos cuentan con ajuste continuo del flujo de aire, lo que permite obtener la calada perfecta con un simple gesto.

Diseño llamativo y resistente

Además de sus funciones de vanguardia y su excelente rendimiento, ambos productos destacan por su nuevo estilo minimalista y tecnológico. El ARGUS G4 mini, con un peso de tan solo 65 g, es más ligero y ofrece una experiencia de uso más intensa y refrescante. Ambos cuentan con un cuerpo totalmente metálico y están disponibles en ocho vibrantes colores.

No es necesario cambiar de cartucho, solo hay que elegir el nivel de resistencia. Tanto el ARGUS G4 como el ARGUS G4 mini funcionan con un solo cartucho.

Advertencia: este producto puede utilizarse con líquidos que contienen nicotina, que es una sustancia altamente adictiva.

