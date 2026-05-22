AleaSoft: cuando la previsión importa: lecciones para financiar renovables y baterías
|
|
Quince años después de elaborar una previsión de largo plazo para el mercado eléctrico ibérico, su comparación con la evolución real de los precios permite extraer una lección clave: las previsiones rigurosas son esenciales para financiar renovables, baterías y activos eléctricos sin inflar expectativas ni asumir niveles de deuda que el mercado no pueda sostener. Esta noticia coincide, además, con la colaboración número 750 de AleaSoft Energy Forecasting con El Periódico de la Energía
Quince años después, una previsión con perspectiva
El gráfico muestra cómo, durante gran parte del periodo analizado, los precios mensuales del mercado se movieron en torno a la senda prevista y dentro del rango de escenarios planteado. Evidentemente, el periodo incluyó episodios extraordinarios que ningún modelo de largo plazo puede reproducir con exactitud, como la crisis de la COVID-19 que hundió la demanda y los precios, o la crisis energética europea de 2021 y 2022, que llevó los precios a niveles históricamente elevados. Sin embargo, con la perspectiva que aportan quince años de datos, la previsión permitió capturar la evolución estructural del mercado ibérico.
Este resultado es también un ejemplo del papel que pueden desempeñar la inteligencia artificial, los modelos estadísticos avanzados y el conocimiento experto del sector de la energía cuando se aplican de forma rigurosa a los mercados de electricidad. AleaSoft utiliza modelos basados en inteligencia artificial en previsiones de mercados de energía desde hace 27 años.
El valor de una previsión no está en inflar expectativas
Hace quince años, una previsión prudente y técnicamente robusta como ésta podía parecer poco atractiva desde una visión puramente financiera. Una senda de precios menos agresiva implicaba menores ingresos esperados, una TIR más ajustada y, por tanto, una menor capacidad de apalancamiento. En ese contexto, algunos promotores podían verse tentados a utilizar escenarios artificialmente optimistas para mejorar la rentabilidad aparente de sus proyectos y levantar más deuda.
El problema es que una previsión inflada no mejora el proyecto. Solo mejora temporalmente su presentación financiera. Si los precios reales no acompañan, la deuda permanece, pero los ingresos no llegan. En ese momento aparecen las tensiones de caja, las refinanciaciones forzadas y, en algunos casos, la pérdida de valor de activos que, técnicamente, siguen teniendo un gran potencial.
La lección de la burbuja fotovoltaica
Cuando los precios bajan o se sitúan por debajo de las expectativas utilizadas en la financiación, la realidad del mercado se impone. La cuestión no afecta únicamente a proyectos puramente merchant. Muchas empresas desarrolladoras e IPP han acumulado estructuras de deuda muy exigentes por haber financiado activos con previsiones que no reflejaban adecuadamente los riesgos de largo plazo.
La responsabilidad, en estos casos, no suele estar en un único punto de la cadena. Promotores, financiadores, asesores e intermediarios comparten el incentivo de utilizar escenarios que hagan viable la operación en el corto plazo. Sin embargo, la sostenibilidad financiera de un proyecto depende de que las hipótesis de ingresos sean sólidas, trazables y defendibles durante toda la vida útil del activo.
Fotovoltaica, baterías y puntos de conexión: una visión optimista, pero realista
Además, los puntos de conexión son activos cada vez más escasos. Su disponibilidad limitada los convierte en elementos de gran valor para el desarrollo renovable, especialmente en un contexto en el que la electrificación de la economía, el almacenamiento de energía y la sustitución progresiva de tecnologías fósiles aumentarán la necesidad de nueva capacidad renovable.
La incorporación de baterías permite mejorar aún más la rentabilidad real de los proyectos. Una hibridación óptima entre renovables y almacenamiento puede aumentar el precio capturado, reducir vertidos, desplazar energía hacia horas de mayor valor y abrir nuevas fuentes de ingresos en servicios de ajuste o esquemas de flexibilidad.
La nueva etapa: refinanciar con previsiones rigurosas
La respuesta tendrá consecuencias importantes. Una previsión demasiado optimista puede volver a generar problemas de apalancamiento. Una previsión excesivamente conservadora puede infravalorar activos que tendrán un papel central en un sistema eléctrico descarbonizado, electrificado y con una participación creciente del almacenamiento.
El reto consiste en trabajar con previsiones capaces de reflejar la complejidad del mercado: evolución de la demanda, desarrollo renovable, cierre nuclear, precios del gas y del CO₂, interconexiones, canibalización de precios, almacenamiento, hibridación, vertidos, servicios de flexibilidad y cambios regulatorios.
Mirar a 5, 10, 20 o 40 años
Si fuera posible observar hoy los precios capturados dentro de 5, 10, 20 o 40 años, muchos activos que actualmente parecen tensionados por su estructura financiera podrían mostrar un valor estratégico muy superior. En un sistema eléctrico sin emisiones, con mayor electrificación y sin centrales nucleares, la generación renovable, el almacenamiento y los puntos de conexión tendrán un papel fundamental.
Colaboración número 750 con El Periódico de la Energía
Durante estos años, el objetivo ha sido aportar análisis, contexto y visión de largo plazo sobre los mercados de energía europeos, la evolución de los precios, la financiación de proyectos, las energías renovables, los PPA, el almacenamiento y los grandes retos de la transición energética.
La previsión realizada en 2010 para el mercado ibérico de electricidad resume bien esa filosofía: en un sector tan expuesto a la volatilidad, la incertidumbre y los cambios regulatorios, las decisiones estratégicas necesitan previsiones independientes, rigurosas y coherentes con los fundamentos del mercado.
El ARGUS G4 permite cambiar fácilmente entre 0,4 Ω, 0,7 Ω y 1,0 Ω con una potencia máxima de 35W, mientras que el ARGUS G4 mini ofrece opciones de 0,7 Ω y 1,0 Ω hasta los 30W. Además, el cartucho integra la tecnología exclusiva iCOSM CODE 2.0 de VOOPOO. Es importante destacar que el cartucho ARGUS multiohmio no solo es compatible con los nuevos modelos ARGUS G4 y G4 mini, sino que también funciona con todos los productos anteriores de la serie ARGUS. La empresa anima a los usuarios que aún utilizan dispositivos ARGUS de generaciones anteriores a probar este cartucho.
La calidad del aire, la estabilidad del ambiente interior y la renovación adecuada de los espacios son factores clave para favorecer la concentración, el descanso y la rutina en el aula.
Los datos reflejan un mercado extremadamente tensionado, en el que los inmuebles bien ubicados, con precios ajustados y condiciones adecuadas desaparecen del mercado en cuestión de días —e incluso horas—, mientras que la oferta que permanece activa durante más tiempo suele concentrar problemas de precio, estado, tamaño o localización.