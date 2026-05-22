Mario Alesso destaca el crecimiento de consultas relacionadas con impagos y ocupaciones en España
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Mario Alesso, profesional vinculado a Recuperamos tu Inmueble, destaca el crecimiento de consultas sobre impagos y ocupaciones. El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales retos del mercado inmobiliario español
El incremento del precio del alquiler, la reducción de oferta disponible y el aumento de conflictos relacionados con impagos y ocupaciones están provocando que muchos propietarios busquen nuevas fórmulas de asesoramiento y prevención.
En este contexto, Mario Alesso Vila, empresario vinculado al sector de recuperación y gestión de inmuebles en Recuperamos tu Inmueble, asegura haber detectado un importante crecimiento de consultas por parte de pequeños propietarios preocupados por la seguridad de sus viviendas y la complejidad de determinados procedimientos relacionados con alquileres.
Aumentan las consultas relacionadas con alquileres e impagos
"Muchos propietarios buscan actualmente mayor tranquilidad antes de alquilar una vivienda. Existe preocupación por los procedimientos largos y por la dificultad de gestionar determinadas situaciones cuando aparecen conflictos", señala Mario Alesso.
El empresario afirma que una parte importante de las consultas que reciben están relacionadas con prevención, mediación y asesoramiento previo al alquiler, especialmente en grandes ciudades donde el mercado se encuentra más tensionado.
La dificultad de acceso a la vivienda preocupa a propietarios y jóvenes
"Actualmente muchos jóvenes tienen dificultades para acceder a una vivienda, mientras que numerosos propietarios buscan mayores garantías antes de alquilar", explica Mario Alesso Vila.
Según distintos profesionales vinculados al sector inmobiliario, esta situación está generando un aumento de exigencias económicas y documentales en numerosos contratos de alquiler.
Mediación y prevención como herramientas para reducir conflictos
"Intentamos trabajar desde la mediación y el asesoramiento para evitar que determinadas situaciones se compliquen más de lo necesario", afirma.
El empresario también destaca que numerosos pequeños propietarios buscan recuperar confianza para volver a alquilar sus viviendas con mayor seguridad y estabilidad.
Crece el interés por servicios de asesoramiento inmobiliario
Mario Alesso continúa desarrollando proyectos relacionados con recuperación de inmuebles, mediación y asesoramiento preventivo dentro del mercado inmobiliario español, con especial atención a propietarios particulares y gestión de conflictos relacionados con viviendas.
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La calidad del aire, la estabilidad del ambiente interior y la renovación adecuada de los espacios son factores clave para favorecer la concentración, el descanso y la rutina en el aula.
Los datos reflejan un mercado extremadamente tensionado, en el que los inmuebles bien ubicados, con precios ajustados y condiciones adecuadas desaparecen del mercado en cuestión de días —e incluso horas—, mientras que la oferta que permanece activa durante más tiempo suele concentrar problemas de precio, estado, tamaño o localización.