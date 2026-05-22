LiberNovo da el pistoletazo de salida al verano con cinco días de flash sale y presencia en dos ferias
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LiberNovo inicia su campaña Summer Kickoff en Europa con una promoción flash de cinco días para sus sillas ergonómicas Omni, descuentos adicionales para estudiantes y educadores y presencia en dos importantes eventos gaming europeos en Londres y Malmö
La promoción flash Summer Kickoff de LiberNovo comienza el viernes 22 de mayo en toda la UE (9:00 CEST) y Reino Unido (8:00 BST) y estará activa durante cinco días. LiberNovo Omni se ofrece en un paquete regional con un descuento de 651 € en la UE y de 549,50 £ en Reino Unido. Los estudiantes y educadores verificados pueden añadir además un 5 % adicional de descuento acumulable.
Qué incluye el paquete
Reino Unido: LiberNovo Omni junto con el reposapiés StepSync y un antifaz Eye Mask. Precio flash de 969,50 £, frente a un precio habitual de 1.519 £, lo que supone un 36 % de descuento.
Diseñado en torno al movimiento
El reposapiés StepSync incluido en el paquete está diseñado para funcionar junto con la silla como un sistema combinado. Una vez ajustada la altura del asiento el primer día, las palancas manuales dejan de ser necesarias durante el resto de la vida útil de la silla.
Las primeras 200 compras recibirán un regalo
Descuento acumulable para estudiantes y educadores
Dos ferias esta semana
Cinco días y después termina
Soporte a través del movimiento. Definido por la comodidad.
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LiberNovo inicia su campaña Summer Kickoff en Europa con una promoción flash de cinco días para sus sillas ergonómicas Omni, descuentos adicionales para estudiantes y educadores y presencia en dos importantes eventos gaming europeos en Londres y Malmö La promoción flash Summer Kickoff de LiberNovo comienza el viernes 22 de mayo en toda la UE (9:00 CEST) y Reino Unido (8:00 BST) y estará activa durante cinco días.
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