LiberNovo da el pistoletazo de salida al verano con cinco días de flash sale y presencia en dos ferias

LiberNovo inicia su campaña Summer Kickoff en Europa con una promoción flash de cinco días para sus sillas ergonómicas Omni, descuentos adicionales para estudiantes y educadores y presencia en dos importantes eventos gaming europeos en Londres y Malmö La promoción flash Summer Kickoff de LiberNovo comienza el viernes 22 de mayo en toda la UE (9:00 CEST) y Reino Unido (8:00 BST) y estará activa durante cinco días. LiberNovo Omni se ofrece en un paquete regional con un descuento de 651 € en la UE y de 549,50 £ en Reino Unido. Los estudiantes y educadores verificados pueden añadir además un 5 % adicional de descuento acumulable.

Qué incluye el paquete

UE: LiberNovo Omni junto con el reposapiés StepSync y una alfombrilla StepSync a juego. Precio flash de 1.066 €, frente a un precio habitual de 1.717 €, lo que supone un 38 % de descuento.

Reino Unido: LiberNovo Omni junto con el reposapiés StepSync y un antifaz Eye Mask. Precio flash de 969,50 £, frente a un precio habitual de 1.519 £, lo que supone un 36 % de descuento.

Diseñado en torno al movimiento

LiberNovo Omni se adapta al cuerpo en tiempo real. Tres funciones realizan este trabajo:

Respaldo Bionic FlexFit. Ocho paneles independientes siguen la columna vertebral en cada cambio de postura, en lugar de una única superficie rígida ejerciendo presión.

Reposabrazos automáticos. Se ajustan con la reclinación de la silla para evitar tener que reajustarlos entre posiciones y se deslizan hacia la base cuando el usuario se acerca al escritorio para no chocar con el borde.

Ciclo de descompresión OmniStretch. Activado mediante botón, funciona en cualquier ángulo de reclinación, con el mayor efecto de descompresión espinal en reclinación profunda. El reposapiés StepSync incluido en el paquete está diseñado para funcionar junto con la silla como un sistema combinado. Una vez ajustada la altura del asiento el primer día, las palancas manuales dejan de ser necesarias durante el resto de la vida útil de la silla.

Las primeras 200 compras recibirán un regalo

Las primeras 200 compras realizadas durante el periodo de la promoción recibirán el Smart Entry Savings Bundle: tres imanes, una gorra de béisbol y dos blocs de notas adhesivas. Se añadirá automáticamente durante el proceso de envío, sin necesidad de código. El límite de 200 unidades se aplica a todos los pedidos realizados durante la promoción, no solo al paquete flash.

Descuento acumulable para estudiantes y educadores

Al verificarse a través de la página LiberNovo Exclusive Discount Program, se aplicará un 5 % adicional de descuento a los pedidos que incluyan sillas. Sumado a la promoción flash, el paquete en la UE queda en torno a 1.013 € y el paquete en Reino Unido en torno a 921 £ antes de impuestos.

Dos ferias esta semana

El Summer Kickoff de LiberNovo estará presente en dos importantes eventos europeos de gaming este mes de mayo, con las nuevas series Maxis, Omni Pro y Omni SE expuestas en MCM Comic Con, Londres (stand N4220, del 22 al 24 de mayo) y Nordic Game Conference, Malmö (stand C6, del 26 al 29 de mayo). Los visitantes podrán experimentar la visión de LiberNovo de un soporte ergonómico dinámico que se adapta de forma natural al cuerpo durante largas horas de trabajo y juego.

Cinco días y después termina

La promoción flash comienza el viernes 22 de mayo a las 9:00 CEST / 8:00 BST y finaliza el martes 26 de mayo a las 9:00 CEST / 8:00 BST. Los 200 paquetes regalo se enviarán por orden de recepción.

Soporte a través del movimiento. Definido por la comodidad.

