Tomás Elías González Benítez destaca la armonía como eje del interiorismo moderno
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El especialista en diseño interior Tomás Elías González Benítez analiza cómo la armonía espacial se ha convertido en un principio clave para crear ambientes funcionales, estéticos y emocionalmente equilibrados
El diseño interior ya no se limita a la elección de mobiliario, colores o acabados. En 2026, la creación de espacios armónicos exige una visión más integral, donde la luz, la proporción, los materiales, la funcionalidad y la identidad del usuario trabajen de forma coherente.
Según Tomás Elías González Benítez, un espacio bien diseñado no debe responder únicamente a tendencias visuales, sino a la manera en que las personas habitan, recorren y sienten cada ambiente. La armonía interior surge cuando todos los elementos del proyecto mantienen una relación equilibrada y útil.
Tomás Elías González Benítez y la armonía como criterio de diseño
La luz cumple un papel decisivo en esa experiencia. La iluminación natural aporta amplitud y bienestar, mientras que la luz artificial debe adaptarse a cada función: cálida en zonas de descanso, neutra en espacios de trabajo y puntual en áreas de lectura o concentración.
El color también influye en la percepción emocional del ambiente. Tonos tierra, verdes suaves o azules equilibrados pueden contribuir a crear espacios serenos, cálidos o funcionales, siempre que respondan al uso real del lugar.
Además del valor estético, el especialista subraya la importancia de la funcionalidad intuitiva. Un espacio armónico debe facilitar la circulación, integrar almacenamiento, respetar la ergonomía y adaptarse a las rutinas de quienes lo utilizan.
En esa línea, los materiales naturales y sostenibles ganan protagonismo en el diseño contemporáneo. Maderas, piedras, fibras vegetales y cerámicas artesanales permiten conectar calidad visual, durabilidad y bienestar ambiental.
Para Tomás Elías González Benítez, el mayor error es diseñar solo desde la tendencia. La verdadera armonía aparece cuando el espacio refleja identidad, mejora la vida cotidiana y convierte el diseño interior en una experiencia habitable, coherente y funcional.
Tomás Elías González Benítez y la armonía como criterio de diseño Para Tomás Elías González Benítez, la coherencia visual es uno de los pilares del interiorismo contemporáneo.
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