La ONU se moviliza ante el brote de ébola en la RDC y Uganda

Ayuda para el tratamiento del ébola desembarca en Bunia, la capital de la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo, afectada por un brote de la enfermedad, que causó ya 139 muertes. La Organización Mundial de la Salud considera que se trata de una emergencia regional e internacional, pero sin riesgo de pandemia en la situación actual. Imagen: ONU

GINEBRA – La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras agencias de las Naciones Unidas se movilizan para enfrentar un nuevo brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y en Uganda, con el virus bundibugyo, que ya alcanzó a unas 600 personas y causó 139 muertes.

“Prevemos que estas cifras seguirán aumentando, dado el tiempo que el virus circuló antes de que se detectara el brote. Es urgente actuar de inmediato para prevenir más muertes y movilizar una respuesta internacional eficaz”, declaró en esta ciudad suiza el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Anaïs Legand, experta de la OMS en fiebres hemorrágicas, dijo que “dada la magnitud del problema, creemos que el brote probablemente comenzó hace unos meses. Y nuestra prioridad hoy es romper la cadena de transmisión mediante el rastreo de contactos, el aislamiento y la atención de todos los casos”.

El brote es el número 17 desde que se identificó el ébola por primera vez en 1976. La cepa bundibugyo circula entre poblaciones con alta movilidad, mineros, refugiados y desplazados internos, y no existe ninguna vacuna aprobada ni tratamiento específico contra esta variante del virus.

El ébola es una fiebre hemorrágica viral zoonótica en humanos y otros primates, causada por virus que se propagan por contacto directo con fluidos corporales, como sangre de humanos u otros animales infectados, o por contacto con objetos que han sido contaminados recientemente con fluidos corporales infectados.

Los primeros síntomas suelen ser fiebre, dolor de garganta, muscular y de cabeza, seguidos de vómitos, diarrea, erupción cutánea, disfunción hepática y renal, y luego sangrados internos y externos. Los brotes de la enfermedad han tenido una tasa de mortalidad de entre 25 y 90 %.

La región este de la RDC, donde se detectó el brote este mayo, ha sido asolada durante años por un conflicto armado entre formaciones rebeldes -alunas apoyadas por la vecina Ruanda- y el gobierno central en Kinsasa, con miles de víctimas y centenares de miles de desplazados, principalmente hacia Uganda.

La provincia de Ituri, donde se confirmó el origen del brote de bundibugyo, es una de las zonas más afectadas por la inseguridad alimentaria en la RDC, con 1,7 millones de personas, un tercio de su población enfrentada a situación de crisis alimentaria.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) está movilizando recursos para apoyar a la agencia sanitaria de la ONU en el área. En toda la RDC, unos 26 millones de personas (la cuarta parte de la población) requieren ayuda alimentaria, y de ellos unos 10 millones en las cuatro provincias orientales.

Desde el 15 de mayo, la OMS despachó hacia las zonas afectadas por el nuevo brote 11,5 toneladas de suministros médicos y equipos de emergencia, en tanto se requiere de mayor cooperación internacional para encarar la emergencia.

Ha favorecido la tarea la Misión de Estabilización de la ONU en la RDC (Monusco), que incluye contingentes militares de una veintena de países y que participa con un “puente áereo” para llevar suministros y personal médico a las zonas afectadas.

La OMS determinó que se cumplen los criterios para una emergencia de salud pública de importancia internacional, pero “coincidimos en que la situación actual no cumple los criterios para una emergencia pandémica”, según declaró la sudafricana Lucille Blumberg, presidenta del Comité de Emergencia de la organización.

El impacto del brote ya viaja mucho más allá de las fronteras congolesas. Es el caso de la selección de fútbol de la RDC, se ha visto obligada a cancelar los actos de preparación para el Mundial 2026 que iban a celebrarse en Kinsasa, y en su lugar continuará los preparativos en Bélgica, según declaró un portavoz.

El equipo preveía una sesión de entrenamiento abierta a los aficionados, y una ceremonia de despedida con el presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, antes de partir para la Copa del Mundo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México a partir del 11 de junio.

Sin embargo, las restricciones de viaje impuestas por los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos forzaron el cambio de planes. Esas autoridades prohibieron la entrada a los titulares de pasaportes que no sean estadounidenses y que hayan estado en la RDC, Uganda o Sudán del Sur en los 21 días anteriores.

La RDC sufrió otro brote de ébola entre septiembre y diciembre de 2025 que costó al menos 45 muertes.

A-E/HM - Fuente: IPS