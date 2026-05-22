Fernando Méndez-Leite, único candidato para presidir la Academia de Cine

El director, guionista, escritor y crítico de cine Fernando Méndez-Leite encabeza la única candidatura para presidir la Academia de Cine en las elecciones del próximo 20 de junio. Tras cuatro años como presidente, Méndez-Leite aspira de nuevo a la presidencia de la institución acompañado por el productor Félix Tusell, como vicepresidente primero, y la actriz Ángela Cervantes, como vicepresidenta segunda.









El plazo para recibir las candidaturas se cerró el pasado miércoles, 20 de mayo, y las elecciones se celebrarán el próximo 20 de junio, en el transcurso de una Asamblea General.





Desde su creación, la Academia ha tenido como presidentes a José María González Sinde, Fernando Trueba, Antonio Giménez-Rico, Fernando Rey, Gerardo Herrero, José Luis Borau, Aitana Sánchez-Gijón, Marisa Paredes, Mercedes Sampietro, Ángeles González-Sinde, Eduardo Campoy, Álex de la Iglesia, Enrique González Macho, Beatriz de la Gándara, Antonio Resines, Yvonne Blake, Mariano Barroso y Fernando Méndez-Leite.