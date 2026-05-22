Fernando Méndez-Leite, único candidato para presidir la Academia de Cine
|En su candidatura le acompañan el productor Félix Tusell y la actriz Ángela Cervantes como vicepresidentes
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El director, guionista, escritor y crítico de cine Fernando Méndez-Leite encabeza la única candidatura para presidir la Academia de Cine en las elecciones del próximo 20 de junio. Tras cuatro años como presidente, Méndez-Leite aspira de nuevo a la presidencia de la institución acompañado por el productor Félix Tusell, como vicepresidente primero, y la actriz Ángela Cervantes, como vicepresidenta segunda.
El plazo para recibir las candidaturas se cerró el pasado miércoles, 20 de mayo, y las elecciones se celebrarán el próximo 20 de junio, en el transcurso de una Asamblea General.
Desde su creación, la Academia ha tenido como presidentes a José María González Sinde, Fernando Trueba, Antonio Giménez-Rico, Fernando Rey, Gerardo Herrero, José Luis Borau, Aitana Sánchez-Gijón, Marisa Paredes, Mercedes Sampietro, Ángeles González-Sinde, Eduardo Campoy, Álex de la Iglesia, Enrique González Macho, Beatriz de la Gándara, Antonio Resines, Yvonne Blake, Mariano Barroso y Fernando Méndez-Leite.
El director, guionista, escritor y crítico de cine Fernando Méndez-Leite encabeza la única candidatura para presidir la Academia de Cine en las elecciones del próximo 20 de junio. Tras cuatro años como presidente, Méndez-Leite aspira de nuevo a la presidencia de la institución acompañado por el productor Félix Tusell, como vicepresidente primero, y la actriz Ángela Cervantes, como vicepresidenta segunda. El plazo para recibir candidaturas se cerró el 20 de mayo.
Este viernes 22 de mayo llega a los cines el largometraje documental 'Sal & Dean. Tras los pasos de Kerouac' de Rosa García Loire y Miguel Hualde. El filme está protagonizado por Jimmy Barnatán y Mike Inverno. La travesía que Jimmy y Mike emprenden en este largometraje sugiere que el sueño americano no es una verdad universal, sino una construcción cambiante.
Tras un breve paso por las salas de cine españolas, la película Alma & Oskar (Alma Mahler, la pasión, en castellano), del director austríaco Dieter Berner, ya se encuentra disponible en la plataforma cinéfila Filmin. Se trata de un biopic sobre la pianista y compositora Alma Mahler, mujer y musa de Gustav Mahler, de la cual hoy en día solo prevalecen 16 Lieder, relativamente habituales en los programas actuales de voz y piano.