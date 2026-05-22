Koeman: "Si las cosas van mal en el Madrid, mejor para el Barça”

Imagen cedida por Fundación Sportium

El Club de Golf Barcelona, en Sant Esteve Sesrovires, vuelve a ser el escenario de la Koeman Cup by Fundación Sportium, que este año ha celebrado su sexta edición los días 21 y 22 de mayo. El torneo, apadrinado por Ronald Koeman, actual seleccionador de los Países Bajos y exentrenador del F.C. Barcelona, e impulsado por Fundación Sportium, reúne un año más a figuras del deporte y el mundo empresarial en torno a una causa solidaria, consolidándose como una de las citas benéficas más esperadas del año.

El torneo de golf y pádel ha contado con la participación de más de 180 personas, entre las que se encontraban distintas personalidades del mundo del deporte como Joan Laporta, Julio Salinas, Joan Verdú, Víctor Múñoz, Albert Luque, Sergi Bruguera y Víctor Sada, entre otros.

La ‘barcelonitis’ del Madrid

Laporta y Koeman han hablado de la rueda de prensa que dio Florentino Pérez hace escasos días, donde volvió a mencionar el Caso Negreira. Según Laporta “son todo falsedades y no es más que una cortina de humo para tapar estos dos últimos años sin ganar nada”. Koeman ha añadido que “cuando pierdes tienes que respetar al rival y no buscar excusas”. Laporta además ha comparado que “el Madrid ha invertido mucho en fichajes estos años y no han ganado nada, nosotros dos ligas y dos supercopas”. En este sentido, Koeman ha declarado que “cuando las cosas van mal en el Madrid, mejor para el Barça”.

“Las relaciones con el Madrid están rotas desde el momento en que toman partido en el Caso Negreira. Fue impropio. Y no tengo nada que decir respecto a Enrique Riquelme”, ha añadido Laporta.

Análisis de la buena temporada del Barça

Koeman se ha referido al buen estado de salud de la plantilla del Barça: “no hay ningún otro club en el mundo que produzca tantos buenos jugadores, su cantera es una ventaja competitiva”.

Por su parte, el presidente electo se ha desecho en elogios ante Hansi Flick: “nos están saliendo las cosas mejor de lo que esperábamos cuando lo fichamos. Un poco igual que pasó con Pep en su día”. También ha querido recordar el importante partido de mañana del Barça femenino en Oslo y ha mandado un recado al rival: “nosotras tenemos un equipazo para ganar la final, prueba de ello es que es el Olympique quien últimamente va detrás de nuestras jugadoras y de nuestros entrenadores”.

Cruce de opiniones para el futuro 9 del Barça

Mientras Ronald Koeman ha dicho que el Barça tiene que ir a buscar al mejor del mercado, que según él “es Haaland”, Laporta ha calmado las expectativas diciendo que “no se trata de hacer fichajes de cara a la galería, si no de reforzar el grupo actual y los liderazgos que ya hay dentro”.

Laporta ha mostrado su confianza al director deportivo “Deco está trabajando para buscar un 9, dejémosle trabajar porque ha demostrado que hace bien las cosas, igual que el año pasado con Joan García”.

Un torneo benéfico con impacto real

La Fundación Cruyff será, un año más, la entidad beneficiaria de todos los fondos generados durante la jornada. Concretamente, el año pasado se recaudaron 75.000 € que se destinaron a programas que la fundación desarrolla a nivel global para ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad a crecer y superar sus dificultades a través del deporte.

Un propósito que conecta directamente con la misión de Fundación Sportium, patrocinador principal del torneo por quinto año consecutivo, que a través de este tipo de iniciativas sigue consolidando su compromiso con el deporte solidario, como parte de su misión por la inclusión social y las políticas ESG de Grupo CIRSA.

En 2025, puso en marcha cinco proyectos sociales, que han beneficiado a más de 4.500 personas, reforzando su compromiso con la inclusión social a través del deporte. En 2026 se mantiene firme en su misión de promover el deporte para ayudar a colectivos en riesgo de exclusión social.

Recientemente ha impulsado la IX Cursa i Passejada pel Parkinson de Fundació AVAN en Terrassa, junto a la RFEA, apoyará el proyecto Deporte y Valores en la Cañada Real, acercando el atletismo solidario a la comunidad, seguirá impulsando el fútbol femenino en Madrid con la Escuela Senior Femenina Fulanita de Tal, entre muchas otras acciones.