No hay duda de que nuestro pensamiento, en general, se nutre de lugares comunes. Son los tópicos de siempre. En especial, sirven de riego y sustento para las ideas preconcebidas sobre la economía y la organización de la sociedad. Leo en algún sitio, en relación con los impuestos y la redistribución de la riqueza, que el dinero no va de ricos a pobres, sino de individuos desorganizados a grupos organizados, y entiendo que la expresión “grupos organizados” incluye a diversos colectivos que, en su mayor parte, actúan como elementos de presión o como lobbies que buscan más el privilegio, digan lo que digan, que la equidad. Pero no es la doctrina oficial ni la más acatada. Se tiende más bien a considerar que el Estado, siempre benefactor, absorbe dinero de quienes más tienen para repartirlo entre el resto en forma de servicios, ayudas y otros. En contraste con ello, los datos indican que, en España, por ceñirnos a lo más cercano, los grandes pagadores del IRPF son los que ingresan entre 21000 y 60000 euros anuales, que contribuyeron casi a la mitad de la recaudación en 2021, el último año con datos sobre ese particular en el momento de elaborar la información que utilizamos como fuente, una pesquisa periodística basada en datos del Consejo General de Economistas (EL MUNDO 3/4/24). Por tanto, el esfuerzo recae sobre las clases medias y los asalariados en general, lo que supongo que habrá ido a más desde el año citado, al no haberse deflactado los citados tramos. Es de lógica, teniendo en cuenta la pirámide de ingresos, que la mayor recaudación se produzca en las zonas cercanas a la base, si bien la creencia es siempre inasequible al desaliento; como consecuencia, se tiende a entender que quienes pagan son unos supuestos ricos que,en realidad, son pocos y que además se rigen por otros mecanismos a la hora de contribuir. Pienso que forma ello parte de los enredos que, en los discursos y en lenguaje, dificultan el orientarse hacia algo parecido a la sensatez.

Como terapia frente a esos enredos, traigo a colación a Thomas Sowell, que fue un prestigioso economista afroamericano ( por usar la expresión políticamente correcta); creo que aún vive, cercano ya a los cien años de edad, y nos dejó irrefutables sentencias en relación con la economía y la justicia distributiva. Así, afirmó, en algún momento, que “algunas cosas se creen porque son demostrablemente ciertas. Pero muchas otras cosas se creen simplemente porque se han afirmado repetidamente, y la repetición se ha aceptado como sustituto de la evidencia”. Inapelable y bastante aplicable a lo expresado aquí sobre los impuestos además de que, de manera más genérica, puede servir como punto de partida para desarrollar el sentido crítico frente a los mantras y tópicos que nutren los discursos y así poder evitar la deglución sin más de las papillas doctrinales que nos sirven desde todos los puntos cardinales de los medios y las redes. También dijo nuestro hombre que “cuando quieres ayudar a la gente, les dices la verdad. Cuando quieres ayudarte a ti mismo, les dices lo que quieren oír”, entrando así en el campo más concreto de la política y el poder, de la demagogia, de la manipulación y de la creación de falsos problemas pues, como aseveró Marx (Groucho), “la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. Solo tenemos que mirar un poco a nuestro alrededor para saber que Groucho no se equivocaba. Precisando más, y centrándose ya en el intríngulis de la economía, aseveraba Sowell que “la primera lección de economía es la escasez: Nunca hay suficiente de nada para satisfacer a todos los que lo quieren. La primera lección de la política es ignorar la primera lección de la economía”. Creo que ahí reside el origen de muchos de nuestros males, ignorantes, tal vez por no querer saber, de las consecuencias de ello para nuestro presente y, sobre todo, para el futuro, pues seguimos creyendo, si las percibimos de nuestro interés, en las promesas imposibles de quienes rigen nuestros destinos, cuando anuncian, y pongo el esperpéntico ejemplo de un chiste al respecto, su promesa de construir un hospital para cada enfermo y un colegio para cada niño, sin plantearnos lo mismo que nos plantearíamos si se tratase de la comunidad de vecinos o propietarios que nos ha tocado en suerte, en cuyo caso tendríamos muy claro que nos hacían regalos con nuestro propio dinero. No lo entendemos así cuando se trata del Estado, igual porque tendemos a pensar que lo que se maneja es el dinero de los demás o de esos ricos que nutren las arcas florecientes del erario. Pero no. Ese dinero es nuestro, y el que se deprecia con el gasto ilimitado, lo es igualmente. Pero a lo mejor no queremos pensarlo ni tenerlo en cuenta cuando votamos.