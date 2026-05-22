Lanzamiento de verano de 2026: todo lo que se necesita para viajar

Airbnb presenta alquiler de coches, entrega de compras a domicilio, recogidas en el aeropuerto, experiencias exclusivas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, hoteles boutique y mucho más, para un viaje redondo El año pasado, cuando Airbnb lanzó Experiencias y Servicios, dejó de ser una plataforma destinada exclusivamente a los alojamientos. Por primera vez, se podía reservar un sitio donde quedarse, explorar una ciudad con alguien de la zona y disfrutar de una cena preparada por un chef privado, todo a través de Airbnb. Y eso es exactamente lo que han hecho millones de personas en todo el mundo desde entonces.

Este verano, Airbnb quiere llegar todavía más lejos. Y por eso va a añadir nuevas categorías de servicios para simplificar los viajes, así como nuevas experiencias que solo se pueden encontrar en Airbnb, como las que dan acceso exclusivo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Airbnb también va a incorporar a su plataforma hoteles boutique e independientes. Además, se actualizará la aplicación para incluir herramientas optimizadas con IA que ayudarán a encontrar el alojamiento perfecto, a planificar los viajes y a recibir ayuda justo cuando el viajero la necesita.

"Viajar no solo debe ser cómodo: debe ser una experiencia enriquecedora. Un buen viaje nos da la posibilidad de explorar, aprender y nos hace volver a casa con otra perspectiva. Eso es lo que estamos creando en Airbnb. Y este verano, vamos a ofrecer aún más formas de tener un viaje redondo gracias a alojamientos increíbles, como hoteles boutique con la esencia de Airbnb, experiencias inolvidables relacionadas con la Copa Mundial y servicios que simplifican los viajes, entre otras novedades", explica Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de Airbnb.

Nuevos servicios en Airbnb para simplificar los viajes

Una estancia de primera comienza antes de la llegada. Por eso, Airbnb va a añadir nuevos servicios para cada etapa del viaje, desde el momento de aterrizar hasta que uno se marcha. Este año habrá nuevos servicios que los viajeros podrán reservar en Airbnb, estos son solo los primeros.

Entrega de compras a domicilio : será posible recibir la compra en el alojamiento antes de llegar o pedirla durante la estancia. En determinadas ciudades, los anfitriones pueden incluso recibir el pedido y colocarlo todo en su sitio antes de la llegada. Los viajeros en Airbnb disfrutan de envíos por 0 $ y se llevarán 10 $ de descuento en pedidos de 50 $ o más[1]. Disponible en más de 25 ciudades de Estados Unidos en colaboración con Instacart.

: será posible recibir la compra en el alojamiento antes de llegar o pedirla durante la estancia. En determinadas ciudades, los anfitriones pueden incluso recibir el pedido y colocarlo todo en su sitio antes de la llegada. Los viajeros en Airbnb disfrutan de envíos por 0 $ y se llevarán 10 $ de descuento en pedidos de 50 $ o más[1]. Disponible en más de 25 ciudades de Estados Unidos en colaboración con Instacart. Recogidas en el aeropuerto : los viajeros en Airbnb ya pueden reservar traslado privado de ida y vuelta al alojamiento a través de Welcome Pickups. El conductor irá consultando los datos del vuelo de los viajeros y estará esperándolos al aterrizar y, por si fuera poco, disfrutarán de un 20 % de descuento en cada traslado[2]. Ahora disponible en más de 160 ciudades de todo el mundo.

: los viajeros en Airbnb ya pueden reservar traslado privado de ida y vuelta al alojamiento a través de Welcome Pickups. El conductor irá consultando los datos del vuelo de los viajeros y estará esperándolos al aterrizar y, por si fuera poco, disfrutarán de un 20 % de descuento en cada traslado[2]. Ahora disponible en más de 160 ciudades de todo el mundo. Almacenamiento de maletas : los viajeros ya pueden guardar el equipaje antes de la llegada o después de la salida gracias a la colaboración con Bounce. Podrán consultar en la aplicación qué consignas tienen más cerca y a qué distancia están del alojamiento. Los viajeros en Airbnb disfrutan de un 15 % de descuento[2] y tienen acceso a más de 15.000 consignas en 175 ciudades.

: los viajeros ya pueden guardar el equipaje antes de la llegada o después de la salida gracias a la colaboración con Bounce. Podrán consultar en la aplicación qué consignas tienen más cerca y a qué distancia están del alojamiento. Los viajeros en Airbnb disfrutan de un 15 % de descuento[2] y tienen acceso a más de 15.000 consignas en 175 ciudades. Alquiler de coches: casi una cuarta parte de quienes viajan con Airbnb alquilan un coche durante su estancia[4]. A partir de este verano, se podrán reservar coches de alquiler directamente desde la aplicación de Airbnb, que mostrará los vehículos que estén cerca del alojamiento y sugerirá el coche que mejor se adapte a las necesidades del grupo. La primera vez que un viajero alquile un coche en Airbnb, recibirá un 20 % en crédito para reservar una estancia, un servicio o una experiencia[5]. Experiencias exclusivas en Airbnb

A los viajeros les encantan las experiencias en Airbnb. De hecho, la valoración media es de 4,93 estrellas sobre 5[6]. Este verano, Airbnb añadirá miles de nuevas experiencias de la mano de expertos locales en las categorías más demandadas: lugares emblemáticos, cultura gastronómica y eventos.

Lugares emblemáticos, al estilo de Airbnb : más del 75 % de los viajeros visitan un lugar icónico de la ciudad a la que viajan[7]. Ahora podrán descubrir los enclaves más famosos del mundo con expertos locales que los conocen a la perfección, ya que habrá más de 3.000 experiencias en lugares emblemáticos, como la Torre de Londres, el Skytree de Tokio o el Taj Mahal.

: más del 75 % de los viajeros visitan un lugar icónico de la ciudad a la que viajan[7]. Ahora podrán descubrir los enclaves más famosos del mundo con expertos locales que los conocen a la perfección, ya que habrá más de 3.000 experiencias en lugares emblemáticos, como la Torre de Londres, el Skytree de Tokio o el Taj Mahal. Cultura gastronómica : en Airbnb se ofrecen más de 2.500 experiencias de este tipo, que permiten conocer de cerca a los chefs, los mercados y la gastronomía que caracterizan cada lugar. Gracias a la colaboración con Chef's Table y Grand Central Market, ahora los viajeros pueden acompañar al chef Gianfranco Pascucci, del restaurante con estrella Michelín Pascucci al Porticciolo de Roma, en una experiencia de seis platos con maridaje de vino, o preparar cócteles en De Vie, en París, considerado uno de los mejores bares del mundo.

: en Airbnb se ofrecen más de 2.500 experiencias de este tipo, que permiten conocer de cerca a los chefs, los mercados y la gastronomía que caracterizan cada lugar. Gracias a la colaboración con Chef's Table y Grand Central Market, ahora los viajeros pueden acompañar al chef Gianfranco Pascucci, del restaurante con estrella Michelín Pascucci al Porticciolo de Roma, en una experiencia de seis platos con maridaje de vino, o preparar cócteles en De Vie, en París, considerado uno de los mejores bares del mundo. Copa Mundial de la FIFA 2026™:Airbnb ofrece experiencias únicas relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA™ en seis de las ciudades anfitrionas, como una velada en Los Ángeles con las campeonas Abby Wambach y Julie Foudy para ver el partido entre Estados Unidos y Australia, o un entrenamiento con el icono del fútbol argentino y exdirector técnico del Inter de Miami, Javier Mascherano. Hoteles boutique e independientes

Este verano, Airbnb incorpora a su plataforma miles de hoteles boutique e independientes en 20 destinos destacados de todo el mundo, como Nueva York, París, Londres, Madrid, Roma y Singapur. A lo largo del año, se irán añadiendo más ciudades. Todos estos hoteles se han seleccionado por su ubicación, diseño y hospitalidad.

Hoteles con la esencia de Airbnb : ya es posible reservar hoteles en varios de los mejores barrios del mundo, seleccionados por Airbnb y sin incluir las grandes cadenas hoteleras.

: ya es posible reservar hoteles en varios de los mejores barrios del mundo, seleccionados por Airbnb y sin incluir las grandes cadenas hoteleras. Garantía de igualación de precios : si un viajero encuentra el mismo hotel a un precio más bajo en otro lugar, le abonamos la diferencia con crédito de Airbnb[8].

: si un viajero encuentra el mismo hotel a un precio más bajo en otro lugar, le abonamos la diferencia con crédito de Airbnb[8]. Hasta un 15 % de crédito en Airbnb al reservar un hotel: al quedarse en alguno de los hoteles seleccionados, el viajero puede recibir hasta un 15 % en crédito para el próximo alojamiento que reserve en la plataforma. Disponible en las principales ciudades del mundo, con más destinos próximamente[9]. Nuevas formas de descubrir, organizar y vivir los viajes en Airbnb

Ahora, los viajeros lo encontrarán todo en la nueva página principal de la aplicación de Airbnb. Les resultará más fácil encontrar el alojamiento perfecto, planificar viajes con amigos y familia, y recibir ayuda justo cuando la necesitan.

Aspectos destacados de las evaluaciones identificados con IA :Airbnb cuenta con más de mil millones de evaluaciones de viajeros y anfitriones. A partir de ahora ya no será necesario leérselas todas para reservar. Los modelos de la plataforma sintetizan las evaluaciones de los anuncios y destacan los aspectos más relevantes, tales como la ubicación, las comodidades que tiene o si son adecuados para familias.

:Airbnb cuenta con más de mil millones de evaluaciones de viajeros y anfitriones. A partir de ahora ya no será necesario leérselas todas para reservar. Los modelos de la plataforma sintetizan las evaluaciones de los anuncios y destacan los aspectos más relevantes, tales como la ubicación, las comodidades que tiene o si son adecuados para familias. Comparación optimizada con IA :cuando un viajero guarda alojamientos en Favoritos, Airbnb le ayuda a elegir el más adecuado para el viaje. Una nueva vista de comparación ofrece un resumen del alojamiento generado con inteligencia artificial con datos sobre la ubicación, las comodidades más adecuadas y mucho más. La función estará disponible a finales de este año.

:cuando un viajero guarda alojamientos en Favoritos, Airbnb le ayuda a elegir el más adecuado para el viaje. Una nueva vista de comparación ofrece un resumen del alojamiento generado con inteligencia artificial con datos sobre la ubicación, las comodidades más adecuadas y mucho más. La función estará disponible a finales de este año. Itinerario compartido : en Airbnb, queremos ayudar a los viajeros a organizar sus viajes en grupo. Por eso, ahora la pestaña Viajes tiene un nuevo mapa que incluye el alojamiento reservado junto con restaurantes, experiencias y actividades que hay por la zona, además de los tiempos de desplazamiento desde el alojamiento. Así es posible guardar los lugares que se quieren visitar o añadirlos directamente a un itinerario compartido para que todos los integrantes del grupo puedan planificar todo juntos.

: en Airbnb, queremos ayudar a los viajeros a organizar sus viajes en grupo. Por eso, ahora la pestaña Viajes tiene un nuevo mapa que incluye el alojamiento reservado junto con restaurantes, experiencias y actividades que hay por la zona, además de los tiempos de desplazamiento desde el alojamiento. Así es posible guardar los lugares que se quieren visitar o añadirlos directamente a un itinerario compartido para que todos los integrantes del grupo puedan planificar todo juntos. Contactos y mapa de viajes : las mejores recomendaciones de viaje las suele dar la gente en quien uno confía. Por eso, ahora se puede añadir a amigos y familiares como contactos y ver un mapa de dónde han estado a través de Airbnb y cuáles serán sus próximos destinos. Al pulsar en cualquier viaje, aparecerá todo lo que han reservado y las evaluaciones que han dejado, y se les podrá escribir directamente para pedir consejos. Disponible a finales de este verano.

: las mejores recomendaciones de viaje las suele dar la gente en quien uno confía. Por eso, ahora se puede añadir a amigos y familiares como contactos y ver un mapa de dónde han estado a través de Airbnb y cuáles serán sus próximos destinos. Al pulsar en cualquier viaje, aparecerá todo lo que han reservado y las evaluaciones que han dejado, y se les podrá escribir directamente para pedir consejos. Disponible a finales de este verano. Atención al cliente optimizada con IA, disponible en todo el mundo: el asistente de IA de Airbnb ha sido calificado como el mejor asistente virtual de atención al cliente en el sector de los viajes[10]. Ya disponible en once idiomas, conoce los detalles de cada viaje y muestra opciones interactivas que permiten resolver problemas directamente en el chat. A finales de este año, también se añadirá una función de voz para recibir respuestas rápidas por teléfono. A partir de hoy, los nuevos Servicios y Experiencias en Airbnb, y hoteles boutique están disponibles en determinados países de todo el mundo. El alquiler de coches, la nueva página principal de la aplicación, el itinerario compartido y las funciones adicionales de la aplicación se lanzarán este verano.

[1] Oferta disponible solo en algunas ciudades de EE. UU., válida por tiempo limitado para pedidos que cumplan los requisitos hasta el 30/06/2026 o hasta agotar existencias. Se aplican condiciones y tarifas.

[2] Oferta disponible en algunas ciudades. No incluye impuestos ni tarifas. Se aplican condiciones.

[4] Según los datos de una encuesta de Airbnb realizada entre el 25 y el 30 de abril de 2024 en la que participaron 2.752 personas de EE. UU., Canadá, Reino Unido y Australia.

[5] Se aplican condiciones.

[6] Según datos internacionales internos de Airbnb entre el 13 de mayo de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

[7] Según una encuesta realizada en el cuarto trimestre de 2024 a viajeros de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Brasil, México, Australia, Japón, Corea del Sur e India.

[8] Solo se aplica a determinados hoteles. Las solicitudes deben enviarse en un plazo de 24 horas desde que se efectúa la reserva. Crédito máximo de 400 $ o el equivalente en la divisa local. La diferencia de precio se calcula sin incluir las comisiones ni los impuestos. El crédito tiene una validez de 1 año. Se aplican condiciones y exclusiones.

[9] Oferta de un 15 % en crédito, válida hasta el 31/12/2026 en hoteles que cumplan determinados requisitos. El cálculo del crédito no incluye las comisiones ni los impuestos, y tiene una validez de 1 año. Crédito máximo de 2.000 $ o el equivalente en la moneda local. Se aplican condiciones y exclusiones.

[10] Según un análisis comparativo realizado por una consultora externa líder entre marzo y abril de 2026, en el que se compararon los asistentes de atención al cliente con IA de seis de las principales plataformas de viajes de Estados Unidos. En la evaluación se valoró el rendimiento en cuanto a la calidad de la asistencia, la resolución de problemas, la finalización de tareas y la interacción en general.

