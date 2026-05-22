La IV Edición de los Premios ‘Materia Prima’ reconoce a los mejores productos y productores del País Vasco el 28 de mayo

Los Premios 'Materia Prima' reconocen a quienes dinamizan la gastronomía y la alimentación con sus productos, elaboraciones y otros trabajos artesanales en agricultura, mar, montaña o granja. Este año los agraciados son un queso, unas chacinas, un chocolate y un vino. Además, Rafael Anson será reconocido con la 'Estrella Comunicación Gastronómica' por su labor de divulgación. La ceremonia tendrá lugar en el restaurante Don Producto y Tú de Vitoria-Gasteiz Los Premios 'Materia Prima' (https://premiosmateriaprima.eus /@premiosmateriaprima) llevan ya cuatro años reconociendo a los productores del País Vasco que están marcando una nueva etapa en la alimentación con sus creaciones artesanales del mar, la huerta, la montaña y la granja. Como siempre, de la mano del Restaurante Don Producto y Tú de Vitoria-Gasteiz, está IV edición tendrá lugar el próximo 28 de mayo. En la cita, además de premiar a cuatro productos muy especiales, se rendirá homenaje a Rafael Anson por su divulgación de la gastronomía.

El jurado, compuesto por periodistas gastronómicos y expertos del sector -Aitor Buendía (Slowfood y Radio Euskadi), Julián Méndez (Jantour), Ohiana Oribe (Bilbao Food Safari), Sonia Fuentes (empresaria gastronómica), Josema Azpeitia (Ondojan y Diario de Noticias de Gipuzkoa) Angel Fernández de Retana (Chef Basque Culinary Center), José Ignacio Junguitu (comunicador y consultor del vino), Aitzol Zugasti (Deia, suplemento ON), Marta Renovales (Profesionalhoreca.com) y José Antonio Merino (Arabako Txakolina)- ha reconocido este año el buen hacer y distinción de estos cuatro productos:

- Queso azul Eskutxi de Quesería Soloitza. Ubicada en el corazón de Respaldiza, esta quesería familiar es el vivo ejemplo del respeto por el origen. Aquí no hay secretos industriales, solo un rebaño propio de vacas que pastan en libertad y leche cruda que se transforma en queso siguiendo un ciclo cerrado: del prado a la mesa sin intermediarios. Su queso azul Eskutxi es pura artesanía alavesa; una pieza de textura mantecosa y corteza natural que madura lentamente bajo el mimo constante de manos expertas.

- Papada curada de Lombera de Carranza. Desde Ambasaguas, en el corazón vizcaíno de Enkarterri, Lombera de Carranza eleva la chacinería a un nivel superior con su emblemática papada curada. Esta joya gastronómica se elabora seleccionando las piezas más veteadas y nobles, que son sometidas a un proceso de curación natural y pausado, logrando una infiltración de grasa que se deshace al contacto con el paladar. En su obrador, el respeto por los tiempos y el aire de las montañas de la zona son los únicos ingredientes secretos para conseguir su extraordinario sabor, suave y delicado.

- Chocolate negro con leche de oveja ahumada de Rafa Gorrotxategi. Desde su obrador de Tolosa, Rafa Gorrotxategi continúa un legado familiar de siglos, llevando la confitería a una nueva dimensión de vanguardia. En esta creación única, el maestro artesano fusiona la intensidad del cacao puro con la sedosidad de la leche de oveja, añadiendo un sutil toque ahumado que evoca los sabores más ancestrales de la tierra. No es solo una tableta de chocolate, es una pieza de autor donde la técnica precisa del templado se une a ingredientes locales para crear un contraste sorprendente y elegante.

- Basilio Izquierdo, artesano del vino. Pieles 2018. Asentado en la histórica villa de Laguardia, el veterano enólogo Basilio Izquierdo despliega toda su sabiduría en este vino blanco tan singular como su nombre. Pieles 2018 nace de un proceso de elaboración recuperado donde el mosto fermenta en contacto con los hollejos, otorgándole una estructura, un color y una complejidad que rompen moldes tradicionales. Es un vino de autor, meticuloso y paciente, que reposa hasta alcanzar una elegancia vibrante y una personalidad arrolladora.

- Premio 'Estrella de la Comunicación Gastronómica': Rafaél Anson, presidente de honor de la Academia Internacional de Gastronomía y presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, por su labor de divulgación y posicionamiento de nuestra cocina tanto a nivel nacional como internacional. Un bonito homenaje a toda una vida de dedicación que dará paso a la cena en el restaurante Don Producto y Tú (https://donproductoytu.es/).

