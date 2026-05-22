​Nuevas técnicas diagnósticas evitan cirugías innecesarias en pacientes con nódulos tiroideos

Los nódulos tiroideos que no requieren intervención quirúrgica deben mantenerse bajo seguimiento clínico para controlar su evolución y posible crecimiento. La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), dentro de su campaña ’12 meses en Endocrinología y Nutrición, 12 pasos hacia la salud’, destaca la importancia de acudir a un especialista ante la detección de un nódulo tiroideo para identificar cuanto antes su naturaleza benigna o maligna.



“La mayoría de los nódulos son benignos y solo entre un 3% y un 5% de los casos se corresponden con cáncer de tiroides”, manifiesta el Dr. Carles Zafón, coordinador del Área de Tiroides de la SEEN. Los nódulos malignos suelen requerir cirugía, al igual que aquellos con alta sospecha clínica o que, por su tamaño, causan dificultades en la deglución, la respiración o alteraciones estéticas.

En el marco del Día Mundial del Tiroides, que se celebra cada 25 de mayo, los endocrinólogos inciden en la importancia del diagnóstico precoz de las patologías tiroideas funcionales como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo para determinar lo antes posible la pauta terapéutica adecuada, lo que contribuirá a una mejor evolución de la enfermedad. “Este tipo de patologías producen síntomas con un importante impacto en la salud física y psicológica de los pacientes”, explica el coordinador del Área de Tiroides de la SEEN.

Los nódulos tiroideos son bastante frecuentes: afectan a más de la mitad de las personas adultas y, aunque pueden aparecer a cualquier edad, en la infancia son menos comunes. En las mujeres, además, son más frecuentes que en los hombres.

La SEEN destaca también la importancia de las técnicas de imagen como la ecografía, que son esenciales en la valoración de los nódulos tiroideos: “solo a través de esta técnica se puede conocer su tamaño y sus características y, por tanto, establecer la sospecha de malignidad”, afirma el Dr. Manuel Gargallo, coordinador del Grupo de Imagen Cervical y Técnicas Mínimamente Invasivas de la SEEN.

Las técnicas mínimamente invasivas han supuesto un importante avance en el tratamiento de diversas patologías tiroideas. A ello se suma la implantación del sistema de clasificación para los nódulos, TIRADS, un sistema ecográfico que ayuda a detectar los nódulos que presentan un mayor riesgo. En palabras del Dr. Gargallo, “esta clasificación posibilita optimizar las exploraciones (punciones), limitándolas a casos realmente sospechosos, lo que ha permitido reducir pruebas innecesarias y evitar numerosas cirugías diagnósticas”.

Asimismo, en línea con la European Society of Endocrinology (ESE) y su proyecto EndoCompass, en el que destaca la utilidad de la inteligencia artificial (IA) en la mejora de las pruebas diagnósticas, la SEEN aboga por que los facultativos confíen en su aportación en el abordaje de las diferentes patologías tiroideas. “La IA ayuda a interpretar las ecografías y a establecer la benignidad o malignidad de los hallazgos”, concluye el endocrinólogo.