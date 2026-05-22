Dimensiones falseadas

Hay medidas que podemos controlar al milímetro, porque dependen de un patrón establecido; es cuestión de comparar el patrón con el objeto a medir. Sin embargo, en otras muchas ocasiones, no hay manera de calibrar con precisión la entidad problemática. En ambos supuestos, son posibles infinidad de maniobras de FALSEAMIENTO, cuando lo que pretendemos medir se nos presenta con engaños o no disponemos de los datos fidedignos. Puede tratarse de ciertas deficiencias inevitables por la propia naturaleza de los hechos o por la provocación ejercida por determinadas actuaciones maliciosas. De ahí, la frecuente dificultad de cada sujeto para disponer con cierta precisión de sus circunstancias particulares.

Si bien es comprensible que busquemos una cierta calma en tiempos de incertidumbre e inseguridad, conformarse con la quietud de las FIJACIONES, es una incongruencia peligrosa al analizar las estructuras mundanas y sociales. Allá por donde miremos, estamos constituidos por un dinamismo implacable, con mayor o menor agitación, el movimiento y el paso del tiempo son incesantes. Sea en el sector de las ideas, costumbres, instituciones, agrupaciones diversas; el anclaje en un determinado formato, organización o funcionamiento, supone una anomalía, un forzamiento, agravados en la medida de su duración, que se torna intempestiva. Ni se puede establecer ni se puede explicar semejante pretensión.

Otra cuestión es que, sobre la base de esos forzamientos, se intenten establecer determinadas estrategias, orientadas a la obtención de ciertos beneficios, declarados o sibilinos. Estamos ante procedimientos muy visibles en los comportamientos sociales, con muy diversas valoraciones según le afecten a cada uno. El ANCLAJE suele tener un comienzo sugestivo, por aquello de la estabilidad. Una ideología, una escuela, una institución, incluso un partido político, se ofrecen como instrumento válido. Sin embargo, no suelen mantenerse flexibles ante la variación de las circunstancias y las personas; la fijación de los estatutos o la mentalidad de los gestores, degradan la idea original a medida que pasa el tiempo, con beneficiarios y perjudicados.

Confundirse es fácil en esto de las dimensiones de una entidad concreta, son tantas las circunstancias influyentes y los protagonistas incluidos en sus lances, que se modifican las apreciaciones. Veamos lo que sucede si observamos con atención las perspectivas en torno a las estructuras del PODER. De muchas maneras, el poder se justifica por las lógicas diferencias existenciales, incluso por su capacidad orientativa y organizativa. Sin embargo, los formatos aceptables suelen difuminarse ante las ingentes extralimitaciones en el mundo y en todas las épocas. Nos hacen dudar de la verdadera esencia del poder, quizá estemos en un error al pensar en sus posibles aplicaciones beneficiosas.

Esas dudas persisten en la modernidad, a fuerza de ejemplos, alguna satisfacción y notorios despropósitos. Ya Roskolnikov, en aquel genial Crimen y Castigo, se refería a los desmanes ejercidos desde el poder; el poder es capaz de justificar cualquier objetivo y falsear el sentido de los estropicios derivados de sus actividades. La osadía de los poderosos no tiene límites. Asistimos a la ESTRATIFICACIÓN de dicha entidad real y sus consecuencias. Desde las mejores expresiones centradas en la armonía social a las monstruosas extensiones sufridas en todas las épocas. Como seguimos comprobando, llegan a los peores desmanes, las vidas humanas, las ideas, los rasgos comunitarios, sucumben ante sus desaforadas maniobras.

Con excesiva frecuencia, la misma falsedad, a fuer de presiones y repeticiones, se acaba convirtiendo en una verdadera estructura de dimensiones ilimitadas; las redes establecidas en los medios de comunicación potencian estos dislates, con muchos disfraces anónimos. Se consolida esa entidad del pensamiento llamado CORRECTO, como unidad de funcionamiento. Les viene muy bien a los empoderados, sea cual sea su campo de manipulaciones. Cuentan con la colaboración especial de la desidia general de la gente embarcada en un encantamiento crédulo, que anula cualquier intento crítico. Dicha servidumbre inaudita destroza cualquier intento de convivencia comunitaria que merezca ese nombre. Es una sumisión estúpida, muy arraigada.

Así, como quien no quiere, se fraguan alambicadas estructuras, que luego servirán de instrumento implacable. Es cuestión de quienes saben adaptarse a los andamios y desde allí ejercer sus ambiciones; los que no trepan por allí, permanecerán marginados. Los formatos empleados ofrecen matices diferenciados. Uno de los más sibilinos es el de la INDUCTANCIA, no ejerce ninguna presión real, se basa en la oferta de innumerables opciones, utiliza todas las técnicas publicistas y de propaganda, con apariencia de neutralidad. Las decisiones corresponden a cada incauto, para caer en las redes trabajadas de intrincadas esferas; en la saturación está la trampa.

Navegamos entre unos oleajes curiosos, nos aportan informaciones insospechadas que nos aturden; no obstante, domina la marejada de la ignorancia, cada vez más impetuosa y hasta puede resultar tenebrosa. Los sujetos se convierten en nimiedades, desaparecidos entre la parafernalia orquestada. También desaparecen las agrupaciones e incluso colectivos más amplios. Las artes desplegadas en esas marejadas adquieren un potencial autónomo de SUPLANTACIÓN; su protagonismo desplaza a los verdaderos integrantes. El anonimato estructural permite las maniobras. Entre ellas, cada uno respira como puede desde posiciones secundarias, mientras se disuelven los criterios razonados.

Como podemos observar con una sola mirada, quienes maniobran por detrás de las estructuras, no están recluidos en fortalezas protegidas por murallones, están más a la vista y de manera ostentosa; satisfechos, que duda cabe, los mismos sufridores asumieron tal estado de cosas. Ya no requieren protección, ahora ocupan ESCENARIOS de lujo y exhibición. El falseamiento sacado hoy a colación, se centra en el engaño subyacente, donde no se dice lo importante, cuando se dice de todo, sin rozar los fundamentos. La dimensión humana luce extremos poco favorecidos, las exclusiones son evidentes y los forzamientos abusivos se imponen sin ningún miramiento.

Como es lógico, si algo de lógica queda, no será posible una descripción unitaria de la inquietante evolución sociológica. A la menor, surgen matices inesperados que modifican las apreciaciones. Pese a tantas maquinaciones y estrategias, fluye el manantial generoso con la secuencia de PERSPECTIVAS espontáneas, allá donde subsista una sola persona frente a la presión existente. Las condiciones individuales revisten caracteres cósmicos de lazos arraigados en lo más inextricable. Por consiguiente, las condiciones alcanzan dimensiones insospechadas, ENIGMÁTICAS, al tiempo que reales. Avizoran los horizontes, a pesar de las versiones controladoras; como expresión fascinante de una vitalidad arrebatadora y frente a cualquier pretensión organizativa excluyente.