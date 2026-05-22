Olas de calor: los empleos que se pueden convertir en trampas mortales

Que las olas de calor cada vez son más frecuentes, es un hecho. Y que se hayan convertido en un riesgo laboral, también. Cada verano es más duro y los periodos de temperaturas extremas se alargan.

El calor abrasador no es solo incómodo, es una amenaza laboral. Y en España más de 5 millones de personas están expuestas a esta contingencia térmica.



Las consecuencias del calor pueden llegan incluso hasta la muerte. Dificulta la regulación térmica, causa deshidratación y puede ocasionar severos golpes térmicos. Y si en un entorno laboral la exposición al sol es directa se debe dosificar el esfuerzo físico e incrementar las pausas, porque si los descansos no son los adecuados y las jornadas se prolongan los riesgos se multiplican exponencialmente.

El impacto de calor puede originar a los trabajadores desde molestias leves (calambres, agotamiento o deshidratación) hasta situaciones críticas (golpes de calor o problemas cardiovasculares), así como suscitar una menor capacidad de concentración y de reacción ante cualquier contratiempo.

¿Y qué sectores son los más expuestos? Aquellos en los que predomina un intenso esfuerzo, una escasa protección y demasiada exposición. Y que pueden convertirse incluso en trampas mortales. Los trabajadores de la construcción, que soportan jornadas largas al aire libre y exposición directa al sol con alto riesgo de que puedan sufrir golpes de calor y accidentes por fatiga.



Los jornaleros y trabajadores del campo, que se exponen a largas jornadas bajo el sol, sin sombra ni elementos refrigeradores y los peligros van desde la deshidratación al agotamiento térmico. Los repartidores, que sufren temperaturas extremas dentro de los vehículos, que en muchos casos carecen de climatización y las amenazas más inminentes son la pérdida de concentración y los accidentes.

Los trabajadores de fábricas e industrias, que ya de por sí soportan calor en el interior, el externo agrava la situación y los que trabajan en servicios de emergencia o seguridad (policías, bomberos o sanitarios), que debido a la uniformidad que portan y a las situaciones de estrés que experimentan, aumentan la amenaza de sobrecarga física o colapsos.

¿Y qué medidas deben aplicar las empresas para reducir los riesgos? Pues básicamente cuatro normas de sencilla adecuación: adaptar los horarios de trabajo evitando las horas centrales del día, establecer pausas frecuentes y obligatorias, facilitar el acceso a zonas de sombra, de descanso y de agua para hidratarse y formar al personal en prevención de riesgos térmicos y protocolos de actuación cuando aparezcan síntomas.

El problema no es solo el calor, sino también como se organiza el trabajo bajo esas condiciones. Donde sufran temperaturas extremas tiene que haber regulación. Y donde haya riesgo tienen que adoptarse medidas. Trabajar no puede costar la salud. NI aún menos la vida.