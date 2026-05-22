La ONU ante su elección más incómoda: ¿otro secretario de los Estados o una voz real de los pueblos?

A Federico Mayor Zaragoza, porque durante casi tres años él me enseñó el valor de “nosotros los pueblos”.

El planeta está atento. La elección del próximo secretario general de Naciones Unidas no es un trámite diplomático: es una prueba moral para un sistema internacional que proclama hablar en nombre de “los pueblos” mientras, demasiadas veces, decide su futuro en despachos cerrados, con cálculos de poder, vetos cruzados y silencios estratégicos. En 2026, la ONU no solo elegirá a la persona que sucederá a António Guterres; elegirá también qué tipo de organización quiere ser a partir del 1 de enero de 2027: una administración internacional prudente, temerosa y atrapada por sus Estados miembros, perseguida por el veto inmisericorde de las naciones que se creen con el poder soberano, o una institución capaz de recuperar autoridad ética ante guerras, hambre, deuda, crisis climática, migraciones forzadas y descrédito multilateral.

El cargo importa. Y mucho. Según el artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas, el secretario general es nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad; es decir, formalmente decide la comunidad internacional, pero políticamente pesa de manera decisiva el Consejo de Seguridad y, en especial, sus cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia y aquí comienza el problema: la persona llamada a representar la conciencia del mundo nace, de facto, condicionada por los poderes que más capacidad tienen de bloquearla.

La carrera de 2026 llega en un momento especialmente delicado. Reuters ha informado de que el próximo secretario general será elegido para un mandato de cinco años que comenzará el 1 de enero de 2027, y que, hasta ahora, figuran como aspirantes Rafael Mariano Grossi, Rebeca Grynspan, Michelle Bachelet, Macky Sall y María Fernanda Espinosa. No son nombres menores. Grossi, argentino, dirige el Organismo Internacional de Energía Atómica; Grynspan, costarricense, está al frente de UNCTAD; Bachelet fue presidenta de Chile y Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos; Sall fue presidente de Senegal; Espinosa fue ministra de Exteriores y de Defensa de Ecuador y presidenta de la Asamblea General de la ONU. El problema no es la falta de experiencia. El problema es otro: todos proceden, de una manera u otra, del circuito clásico del poder estatal, gubernamental o intergubernamental. La pregunta incómoda es si la ONU puede seguir hablando de “los pueblos” sin permitir que una candidatura verdaderamente nacida de la sociedad civil tenga opciones reales de llegar a la Secretaría General.

Una ONU debilitada no se salva con diplomacia decorativa

La ONU vive una paradoja dolorosa: nunca ha sido tan necesaria y nunca ha parecido tan limitada. Sus agencias humanitarias atienden emergencias que ningún Estado podría resolver por sí solo; sus normas siguen siendo el lenguaje común de los derechos humanos; sus misiones, informes y mediaciones continúan sosteniendo zonas enteras del planeta. Pero, al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad aparece paralizado ante guerras abiertas y crisis humanitarias devastadoras. Associated Press ha señalado que la ONU se encuentra en un mundo profundamente polarizado y que el Consejo de Seguridad ha sido incapaz de actuar de forma decisiva para detener guerras en Ucrania, Gaza e Irán, entre otros conflictos.

A esa crisis política se suma una crisis financiera. En diciembre de 2025, Reuters informó de que Guterres propuso recortar el presupuesto ordinario de la ONU para 2026 en 577 millones de dólares, una reducción del 15 %, junto con recortes de más del 18 % de puestos de trabajo. También informó de atrasos acumulados de 1.586 millones de dólares en cuotas pendientes. Es decir, la ONU debe responder a más crisis con menos recursos, más exigencias y menos margen político. Por eso la elección del secretario general no puede ser tratada como una ceremonia diplomática. No se trata solo de escoger a alguien con buen currículum. Se trata de escoger a alguien que no tenga miedo de decir la verdad cuando los Estados poderosos violan la Carta que dicen defender. Se trata de elegir a una persona capaz de hablar no solo a los gobiernos, sino también a las víctimas, a los desplazados, a las mujeres, a los jóvenes, a los pueblos indígenas, a los periodistas perseguidos, a los científicos, a los educadores y a quienes sostienen la paz sin ocupar un ministerio.

Los candidatos: experiencia, poder y límites

Rafael Grossi representa el perfil técnico-diplomático de alta intensidad. Su experiencia al frente del OIEA le ha dado visibilidad internacional en escenarios extremadamente sensibles, como Irán o la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania. Reuters señala que muchos diplomáticos lo ven como un candidato fuerte por su relación con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Esa fortaleza es también su riesgo: una ONU que elija al candidato “menos incómodo” para las potencias puede ganar gobernabilidad interna, pero perder autoridad moral externa.

Rebeca Grynspan ofrece un perfil reformista, económico y multilateral. Ha hablado de una ONU más ágil y de reformas estructurales que vayan más allá de los recortes. El País recogió su declaración: “Si soy elegida secretaria general de la ONU, seré una reformadora”, en un contexto de crisis reputacional, institucional y financiera de la organización. Su candidatura tiene además un valor simbólico evidente: podría convertirse en la primera mujer al frente de Naciones Unidas.

Michelle Bachelet representa una combinación de experiencia política, derechos humanos y liderazgo femenino. Fue presidenta de Chile, dirigió ONU Mujeres y fue Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, su candidatura también muestra hasta qué punto la elección puede quedar atrapada por las tensiones ideológicas de los Estados. Reuters y AP han informado de críticas desde sectores conservadores de Estados Unidos y de la retirada del apoyo del gobierno chileno, aunque Bachelet continuó con respaldo de otros países.

Macky Sall aporta experiencia de jefe de Estado africano y ha defendido la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad, una reivindicación fundamental para el Sur Global. Reuters recoge que Sall ha subrayado la situación de los países en desarrollo endeudados y la necesidad de un multilateralismo reinventado. Su candidatura recuerda una verdad incómoda: no habrá ONU legítima mientras África y América Latina sigan sin representación permanente real en el órgano que decide sobre la paz y la guerra.

María Fernanda Espinosa, nominada por Antigua y Barbuda, introduce otro perfil: exministra, expresidenta de la Asamblea General, poeta, ensayista y conocedora de temas como biodiversidad, pueblos indígenas, igualdad social y desarrollo sostenible. Reuters informó el 12 de mayo de 2026 de su nominación y señaló que su entrada elevó a cinco el número de aspirantes. Pero incluso en su caso, con una sensibilidad más cercana a causas sociales y ambientales, no estamos ante una candidatura puramente surgida de la sociedad civil.

La gran ausencia: una candidatura de la sociedad civil

Pero… ¿y “nosotros los pueblos”? Ahí está el vacío. La ONU permite que la sociedad civil formule preguntas en los diálogos interactivos con los candidatos. De hecho, Naciones Unidas abrió un proceso para que organizaciones de la sociedad civil pudieran registrar preguntas, presencial o virtualmente, para los diálogos con aspirantes a la Secretaría General. También la Oficina de la ONU en Ginebra explicó que los candidatos responderían preguntas de Estados miembros y representantes de la sociedad civil en sesiones de tres horas.

Pero preguntar no es gobernar. Intervenir no es competir. Ser escuchado durante tres minutos no equivale a poder aspirar realmente al cargo más importante del sistema multilateral.

La sociedad civil está presente en la ONU como consulta, como testimonio, como informe, como presión moral. Pero rara vez como poder decisorio. Y, sin embargo, son las organizaciones civiles, humanitarias, académicas, feministas, ambientales, de derechos humanos y de cultura de paz las que llegan antes que muchos gobiernos a los lugares donde el dolor no espera resolución diplomática. Son ellas las que documentan desapariciones, acompañan refugiados, denuncian violencia sexual en conflictos, protegen periodistas, defienden escuelas, registran abusos, salvan archivos, sostienen memoria y recuerdan que la paz no es una declaración, sino una práctica diaria. Por eso una candidatura nacida de la sociedad civil sería importante. No por romanticismo. No por ingenuidad. No por desprecio a la diplomacia profesional. Sería importante porque introduciría en la carrera una pregunta que el sistema evita: ¿para quién existe realmente la ONU?

Por qué una candidatura civil cambiaría el debate

Una candidatura de la sociedad civil obligaría a discutir la ONU desde fuera de la lógica de los Estados. Colocaría en el centro temas que muchas veces quedan dominados por el lenguaje diplomático: impunidad, desigualdad, hambre, corrupción, violencia contra mujeres, persecución de periodistas, destrucción del patrimonio cultural, crisis climática, deuda, industrias armamentísticas, desplazamiento forzado y doble rasero en la aplicación del derecho internacional. La ONU no necesita solamente una persona que sepa negociar con embajadores. Necesita alguien que sepa mirar a los ojos a una madre desplazada, a un niño sin escuela, a una periodista amenazada, a una comunidad indígena expulsada de su tierra, a una ciudad bombardeada, a un pueblo que ha perdido sus archivos, sus muertos y su nombre. Un candidato o candidata de la sociedad civil podría exigir tres reformas concretas:

Primero, transparencia real en la elección. No basta con audiencias públicas si la decisión efectiva sigue concentrada en negociaciones opacas del Consejo de Seguridad. La sociedad civil debe tener capacidad formal de evaluación, no solo de pregunta.

Segundo, rendición de cuentas anual del secretario general ante la ciudadanía global. No solo ante Estados. La ONU debería crear un mecanismo periódico de diálogo con universidades, ONG, redes juveniles, organizaciones de mujeres, comunidades científicas, sindicatos, medios independientes y defensores de derechos humanos.

Tercero, una agenda de retorno social de la ONU. Cada programa debe demostrar no solo su ejecución presupuestaria, sino su impacto verificable en vidas protegidas, escuelas sostenidas, mujeres empoderadas, conflictos prevenidos, patrimonio preservado, comunidades reconstruidas y confianza pública recuperada.

El problema de fondo: la ONU habla de los pueblos, pero teme a los pueblos

La Carta de Naciones Unidas comienza con una fórmula solemne: “Nosotros los pueblos”. Pero la práctica institucional ha convertido demasiadas veces ese principio en una frase ceremonial. Los pueblos aparecen en el preámbulo; los Estados deciden en la sala. Esa contradicción explica parte del desgaste moral de la ONU. Cuando la organización condena una guerra, pero no puede detenerla, cuando pide financiación humanitaria pero los Estados no pagan, cuando defiende los derechos humanos, pero calcula cada palabra para no incomodar a las potencias, el ciudadano común percibe una distancia insoportable entre el ideal y la realidad, entre lo imaginario y la burla.

La elección de 2026 podría ser histórica si rompe tres techos: el techo geopolítico, el techo de género y el techo burocrático. El primero exige no elegir únicamente a quien resulte aceptable para los poderosos. El segundo exige reconocer que, en 80 años de historia, la ONU nunca ha tenido una mujer secretaria general. El tercero exige abrir la puerta a liderazgos que no procedan exclusivamente de gobiernos, cancillerías u organismos internacionales.

La próxima Secretaría General necesitará diplomacia, sí. Necesitará experiencia institucional, también. Pero sobre todo necesitará coraje. Coraje para decir que el derecho internacional no puede aplicarse según la bandera del agresor. Coraje para denunciar que el hambre no es una catástrofe natural cuando hay recursos suficientes para evitarla. Coraje para recordar que la paz no se construye solo con comunicados, sino con escuelas, justicia, cultura, ciencia, memoria, igualdad y protección efectiva de la vida. Una candidatura de la sociedad civil no resolvería por sí sola la crisis de Naciones Unidas, pero obligaría a la ONU a mirarse en el espejo de su propia promesa fundacional. Y ese espejo hoy incomoda. Porque la gran pregunta de 2026 no es únicamente quién será el próximo secretario general. La pregunta verdadera es otra: ¿seguirá la ONU siendo una organización administrada por los Estados, o se atreverá por fin a parecerse a los pueblos en cuyo nombre nació? El tiempo será testigo. -------------------------------

Texto elaborado sin IA