Alain Teuteló con su propio estudio

El 18 de abril se llevó a cabo la inauguración del estudio del productor televisivo cubanoamericano Alain Teuteló, ubicado en el edificio Miami Mart Mall.









Alain presentará su programa Directo con Teuteló, emitido por America TeVe y The Roku Channel, que contará también con la participación del destacado actor nicaragüense Guadalupe Hernández, la actriz Natalia Bogaci, Frank Egusquiza, el cineasta Miguel Castanet, la cantante brasileña Heli, el productor Anielkar Castillo y el actor Salomón Morales.





Alain Teutelo es un actor, productor, conductor, y empresario cubanoamericano que inició su carrera en la actuación con la telenovela Morelia (1995), junto a Arturo Peniche, Gata salvaje (2002), Las dos caras de Ana (2006) y Acorralada (2007), cintas como Angels' Fire (2024), donde comparte roles con Guadalupe, y la serie Ready for Hollywood.





En 2012 dirigió el programa “Orígenes: El origen de todas las cosas y al grupo el Teatro Las Máscaras.

En 2025 fue galardonado con el Premio Martín Fierro Internacional, y en 2026 con el galardón “Honorary Citation”.

El estudio es una plataforma para llevar a cabo proyectos con nuevas propuestas e innovaciones para la televisión digital.