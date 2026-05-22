TARS Design suma tres premios EVENTEX en una edición con proyectos para Islas Canarias y Startup Valencia
|
|
La agencia valenciana logra Oro, Plata y Bronce en los galardones internacionales de referencia en eventos y marketing experiencial, consolidando su posición en diseño de stands y producción de grandes eventos
TARS Design ha sido reconocida con tres premios en los Eventex Awards 2026, uno de los certámenes más prestigiosos del sector de los eventos y el marketing experiencial a nivel mundial. La agencia valenciana especializada en diseño, producción e instalación de espacios expositivos y eventos corporativos obtiene en una misma edición un Oro, una Plata y un Bronce por dos proyectos de naturaleza distinta: el stand de Islas Canarias en FITUR 2025 y la producción del Valencia Digital Summit 2024.
Los Eventex Awards reconocen desde 2009 las mejores iniciativas globales en eventos, experiencias de marca, innovación y comunicación. En su edición de 2026 recibieron más de 1.400 candidaturas procedentes de 58 países de los seis continentes.
Islas Canarias: Plata y Bronce por un stand que viajó por tres ferias internacionales
Sus 1.770 m² combinaron arquitectura paramétrica con madera de chopo sostenible, 96 tubos LED cinéticos que evocaban los vientos alisios, un pórtico central de videowall de 14 x 3,5 metros y experiencias interactivas basadas en inteligencia artificial. El proyecto logró además una reducción del 22% en volumen de transporte y del 16% en huella de carbono por metro cuadrado respecto a la edición anterior, con cerca del 90% de los materiales diseñados para reutilizarse. El jurado internacional destacó un espacio "tecnológicamente avanzado, comercialmente eficaz y medioambientalmente responsable".
Valencia Digital Summit 2024: Oro en Conference por transformar la Ciudad de las Artes y las Ciencias
Una agencia, dos disciplinas, tres reconocimientos
Iván Moscardó, Project Management Officer, TARS Design
Sobre TARS Design
La decisión de donar gametos es, ante todo, un acto de generosidad que permite a miles de personas cumplir su deseo de formar una familia. En un contexto donde la conciencia social y la salud proactiva son prioridades para las nuevas generaciones, Fertilab Donantes ha consolidado un modelo de gestión que antepone la integridad del donante a cualquier otra consideración.
La ceremonia tendrá lugar en el restaurante Don Producto y Tú de Vitoria-Gasteiz Los Premios 'Materia Prima' (https://premiosmateriaprima.eus /@premiosmateriaprima) llevan ya cuatro años reconociendo a los productores del País Vasco que están marcando una nueva etapa en la alimentación con sus creaciones artesanales del mar, la huerta, la montaña y la granja.
Ante ello, ha incidido en la urgencia de que las licitaciones otorguen el peso real a la calidad técnica, de que se recuperen las cláusulas de revisión de precios "para evitar que los salarios de nuestros ingenieros se vean devorados por la inflación en contratos de larga duración", y en la necesidad de seguir trabajando para recuperar el reconocimiento social de la profesión.