La forma de poner en práctica una rutina para cuidar las uñas, según las expertas en belleza
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Desde Perricone MD, Advanced Nutrition Programme y Byoode cuenta, paso a paso, cómo ahorrar cuidando las manos con los mismo productos de la rutina de skincare
Unas manos bonitas y cuidadas dicen mucho de una persona. Y lo curioso es que, muchas veces, no se es consciente de ello. Acostumbrados a cuidar la cara con mimo, se sabe lo importante que es la doble limpieza, los antioxidantes, retinoides, protector solar, etc. Sin embargo, las manos casi siempre se quedan en un segundo plano. Se lavan constantemente, están expuestas al frío, al sol y a los productos de limpieza, pero muchas veces solo se repara en ellas cuando están secas o cuando toca renovar la manicura. "Uno de los errores de belleza más comunes que se suelen cometer es obviar el cuidado de las manos, pero más de las uñas. Y es que todo lo que sobra de la rutina facial, desde sueros con vitamina C y retinoides, pasando por SPF, debería ir directamente a las manos. Es lo que los expertos en cuidado de la piel se conoce como nail skincare", recomienda Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode.
¿Qué es el nail skincare?
Por la mañana, protección
Después llega el paso imprescindible: la hidratación y el protector solar. Porque aplicamos SPF en la cara casi por reflejo, pero las manos se olvidan incluso cuando están igual o más expuestas. "Aplicamos SPF en el rostro, pero muchas veces se olvidan las manos, que son las que están más expuestas a la radiación ultravioleta", advierte Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8.
"Lo ideal es usar una crema de manos hidratante y terminar con un protector solar de amplio espectro. También sirve una crema de manos con SPF, siempre que se reaplique después de lavarlas o si o se va a pasar mucho tiempo al aire libre", agrega la cosmetóloga Raquel González, que también ha creado Byoode.
Bio Lumin C Dermalogica. Este sérum trabaja con las defensas naturales de la piel para iluminar, reafirmar y proteger del daño oxidativo. La clave está en su complejo de vitamina C ultraestable, combinado con ácido láctico y péptidos. Esta sinergia no solo ilumina, sino que duplica la luminosidad tras solo una aplicación, reafirma y refuerza la piel frente al estrés ambiental. Es un sérum inteligente: entiende lo que la piel necesita y actúa donde debe. Por eso la piel se ve más luminosa, firme y resistente. 113 €
Advanced Day Ultimate Protect con SPF50 de Medik8 es un protector solar diario invisible e hidratante, que brinda una protección óptima contra los rayos UV. Formulado con filtros UV avanzados y fotoliasa encapsulada, derivada del plancton, este protector estimula los mecanismos naturales de defensa de la piel contra daños del ADN inducidos por la luz UV. Además, contiene aceite de semilla de arándano, extracto de Marrubium Vulgare, carnosina y escualano para proteger contra la luz azul, la contaminación y la glicación, mientras mantiene la piel hidratada gracias al ácido hialurónico de peso múltiple. Precio: 79€ en Purenichelab.com.
Por la noche, regenerar y reparar
High Potency Triple Retinol Renewal Serum, de Perricone MD, es un sérum tanto de día como de noche. La fórmula combina una mezcla triple con retinol encapsulado, un éster de retinol y retinART, un fitoretinol, además de activos de apoyo como niacinamida, escualano, ceramida NP, aloe, bisabolol, coenzima Q10 y diferentes formas de ácido hialurónico. Precisamente esa arquitectura es la que hace que la fórmula esté más amortiguada, con ingredientes calmantes, reparadores y antioxidantes que arropan al activo. 95 € en Perricone MD.
Las cutículas también necesitan skincare
Por eso, los aceites para cutículas son uno de los pasas más importantes. "Ayudan a nutrir la zona, suavizar la piel que rodea la uña y mantener las manos con un aspecto más pulido incluso sin esmalte. Lo ideal es aplicarlos a diario, especialmente por la noche, masajeando bien alrededor de cada uña. Funcionan muy bien los aceites con amaranto, jojoba, almendra, argán y ricino", plasma la cosmetóloga que creó Byoode. "Son perfectos siempre, pero más aún cuando sometemos a las uñas a tratamientos de semipermanente", remata Marta Agustí, directora nutriconal de Advanced Nutrition Programme.
Amaranth, de Byoode, es un aceite facial que nutre y protege la piel con ingredientes como el aceite de argán, el aceite de soja, el aceite de amaranto y la col azul marina, que aportan omegas y vitaminas protectoras. Cuenta con un suave aroma avainillado y es perfecto para las pieles secas, deshidratadas o con algo de rojez. 52€ en Byoode.com
La decisión de donar gametos es, ante todo, un acto de generosidad que permite a miles de personas cumplir su deseo de formar una familia. En un contexto donde la conciencia social y la salud proactiva son prioridades para las nuevas generaciones, Fertilab Donantes ha consolidado un modelo de gestión que antepone la integridad del donante a cualquier otra consideración.
La ceremonia tendrá lugar en el restaurante Don Producto y Tú de Vitoria-Gasteiz Los Premios 'Materia Prima' (https://premiosmateriaprima.eus /@premiosmateriaprima) llevan ya cuatro años reconociendo a los productores del País Vasco que están marcando una nueva etapa en la alimentación con sus creaciones artesanales del mar, la huerta, la montaña y la granja.
Ante ello, ha incidido en la urgencia de que las licitaciones otorguen el peso real a la calidad técnica, de que se recuperen las cláusulas de revisión de precios "para evitar que los salarios de nuestros ingenieros se vean devorados por la inflación en contratos de larga duración", y en la necesidad de seguir trabajando para recuperar el reconocimiento social de la profesión.