La forma de poner en práctica una rutina para cuidar las uñas, según las expertas en belleza

Desde Perricone MD, Advanced Nutrition Programme y Byoode cuenta, paso a paso, cómo ahorrar cuidando las manos con los mismo productos de la rutina de skincare Unas manos bonitas y cuidadas dicen mucho de una persona. Y lo curioso es que, muchas veces, no se es consciente de ello. Acostumbrados a cuidar la cara con mimo, se sabe lo importante que es la doble limpieza, los antioxidantes, retinoides, protector solar, etc. Sin embargo, las manos casi siempre se quedan en un segundo plano. Se lavan constantemente, están expuestas al frío, al sol y a los productos de limpieza, pero muchas veces solo se repara en ellas cuando están secas o cuando toca renovar la manicura. "Uno de los errores de belleza más comunes que se suelen cometer es obviar el cuidado de las manos, pero más de las uñas. Y es que todo lo que sobra de la rutina facial, desde sueros con vitamina C y retinoides, pasando por SPF, debería ir directamente a las manos. Es lo que los expertos en cuidado de la piel se conoce como nail skincare", recomienda Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode.

¿Qué es el nail skincare?

"Cuando se habla de nail skincare, se trata de llevar la lógica del cuidado facial a las manos, las uñas y las cutículas. No es solo hacerse la manicura o de elegir un esmalte bonito, sino de cuidar la piel que rodea la uña, el dorso de las manos y la propia cutícula con activos que ya conocemos: antioxidantes, hidratantes, retinoides, protector solar y aceites nutritivos", expone Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD. "Es importante porque la desprotección de la mano y la ausencia de activos adecuados tienden a revelar en ellas los signos de la edad. Es una de las zonas que antes los presenta", añade.

Por la mañana, protección

Si no se es de las que siempre tiene producto sobrante al aplicar su rutina facial, también se puede extender directamente algunos pasos a las manos. Por la mañana, el objetivo es proteger. Primero, con antioxidantes. "Los antioxidantes como la vitamina C ayudan a frenar el daño oxidativo y a prevenir la aparición de nuevas manchas. Se puede incluso añadir unas gotas del suero en el dorso de la mano y trabajarlo especialmente en las cutículas. Veremos la mano más uniforme", señala Irene Serrano, directora dermocosmética de Dermalogica.

Después llega el paso imprescindible: la hidratación y el protector solar. Porque aplicamos SPF en la cara casi por reflejo, pero las manos se olvidan incluso cuando están igual o más expuestas. "Aplicamos SPF en el rostro, pero muchas veces se olvidan las manos, que son las que están más expuestas a la radiación ultravioleta", advierte Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8.

"Lo ideal es usar una crema de manos hidratante y terminar con un protector solar de amplio espectro. También sirve una crema de manos con SPF, siempre que se reaplique después de lavarlas o si o se va a pasar mucho tiempo al aire libre", agrega la cosmetóloga Raquel González, que también ha creado Byoode.

Bio Lumin C Dermalogica. Este sérum trabaja con las defensas naturales de la piel para iluminar, reafirmar y proteger del daño oxidativo. La clave está en su complejo de vitamina C ultraestable, combinado con ácido láctico y péptidos. Esta sinergia no solo ilumina, sino que duplica la luminosidad tras solo una aplicación, reafirma y refuerza la piel frente al estrés ambiental. Es un sérum inteligente: entiende lo que la piel necesita y actúa donde debe. Por eso la piel se ve más luminosa, firme y resistente. 113 €

Advanced Day Ultimate Protect con SPF50 de Medik8 es un protector solar diario invisible e hidratante, que brinda una protección óptima contra los rayos UV. Formulado con filtros UV avanzados y fotoliasa encapsulada, derivada del plancton, este protector estimula los mecanismos naturales de defensa de la piel contra daños del ADN inducidos por la luz UV. Además, contiene aceite de semilla de arándano, extracto de Marrubium Vulgare, carnosina y escualano para proteger contra la luz azul, la contaminación y la glicación, mientras mantiene la piel hidratada gracias al ácido hialurónico de peso múltiple. Precio: 79€ en Purenichelab.com.

Por la noche, regenerar y reparar

Por la noche, la rutina de nail skincare se basa en reparar. "Antes de irse a la cama, toca limpiar la piel y, después, ayudarla a regenera y reparar con retinoides y una crema untuosa. Con el exceso de producto de la cara, puedes extenderlo por el dorso de las manos. Y rematar la rutina con una crema nutritiva con omegas y ceramidas que aporte confort y ayude a reforzar la barrera cutánea", sugiere Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD.

High Potency Triple Retinol Renewal Serum, de Perricone MD, es un sérum tanto de día como de noche. La fórmula combina una mezcla triple con retinol encapsulado, un éster de retinol y retinART, un fitoretinol, además de activos de apoyo como niacinamida, escualano, ceramida NP, aloe, bisabolol, coenzima Q10 y diferentes formas de ácido hialurónico. Precisamente esa arquitectura es la que hace que la fórmula esté más amortiguada, con ingredientes calmantes, reparadores y antioxidantes que arropan al activo. 95 € en Perricone MD.

Las cutículas también necesitan skincare

El nail skincare no termina en las uñas porque las cutículas también importan. "Una cutícula seca, levantada o endurecida hace que cualquier manicura parezca menos cuidada y puede favorecer padrastros o pequeñas heridas. Además, de este modo, las uñas creen mejor y más fuertes", cuenta Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode.

Por eso, los aceites para cutículas son uno de los pasas más importantes. "Ayudan a nutrir la zona, suavizar la piel que rodea la uña y mantener las manos con un aspecto más pulido incluso sin esmalte. Lo ideal es aplicarlos a diario, especialmente por la noche, masajeando bien alrededor de cada uña. Funcionan muy bien los aceites con amaranto, jojoba, almendra, argán y ricino", plasma la cosmetóloga que creó Byoode. "Son perfectos siempre, pero más aún cuando sometemos a las uñas a tratamientos de semipermanente", remata Marta Agustí, directora nutriconal de Advanced Nutrition Programme.

Amaranth, de Byoode, es un aceite facial que nutre y protege la piel con ingredientes como el aceite de argán, el aceite de soja, el aceite de amaranto y la col azul marina, que aportan omegas y vitaminas protectoras. Cuenta con un suave aroma avainillado y es perfecto para las pieles secas, deshidratadas o con algo de rojez. 52€ en Byoode.com

