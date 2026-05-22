​Con el regreso del mítico 33 Stradale, Alfa Romeo recupera la tradición de los automóviles “Fuoriserie”

Este exclusivo modelo de producción limitada a tan solo 33 unidades representa la esencia pura de la marca, ofreciendo a sus afortunados propietarios un viaje sensorial a través de la rica historia de Alfa Romeo, proyectada hacia el futuro con un diseño y unas prestaciones sin precedentes.



Este Alfa Romeo 33 Stradale del siglo XXI es el resultado de un meticuloso trabajo de orfebrería. Desarrollado en estrecha colaboración con los maestros artesanos de la centenaria Carrozzeria Touring Superleggera, el vehículo es un tributo a la personalización y al detalle. Su estructura cuenta con un monocasco de fibra de carbono ultraligero y de alta resistencia, complementado por un techo con estructura de aluminio que garantiza la máxima rigidez y seguridad.



La dedicación a la excelencia se refleja en cada centímetro de su carrocería, destacando su espectacular pintura manual de tres capas, que resalta las líneas esculpidas y el encanto heredado de su predecesor de 1967. Para asegurar que esta obra maestra cumpla con los estándares más exigentes, cada unidad del Alfa Romeo 33 Stradale ha sido sometida a rigurosas pruebas de calidad y resolución. El resultado es un superdeportivo impecable que no solo rinde homenaje a un pasado glorioso, sino que redefine la perfección dinámica y estética del presente. Desde su presentación, ha cosechado premios en los concursos de elegancia de mayor prestigio, como Villa d’Este, Chantilly o Goodwood.



Diseñado como un coupé biplaza pensado para disfrutar de la conducción, el Alfa Romeo 33 Stradale se caracteriza por una entrega de potencia y una suspensión suaves, una transmisión fluida y válvulas de escape activas que solo se abren por encima de las 5.000 rpm. Sin embargo, en Modo Pista, se transforma para ofrecer una experiencia llena de adrenalina con potencia al máximo, pedales más sensibles, suspensión rígida, cambios de marcha rápidos y válvulas de escape activas siempre abiertas. La guinda la pone la función Partenza Veloce, que entra en funcionamiento al pulsar sobre el botón con el Quadrifoglio y que permite la máxima aceleración, evitando el deslizamiento de las ruedas.

Con una velocidad máxima de 333 Km/h en circuito, el Alfa Romeo 33 Stradale sorprende por su equilibrio entre sus prestaciones de superdeportivo y la facilidad de manejo, incluso para pilotos o conductores poco experimentados. Su motor biturbo V6 de 630 CV sobresale por su sonoridad inconfundible, que amplifica la experiencia y las sensaciones mientras que la versión eléctrica de 750 CV es el Alfa Romeo más potente de la historia. En sendas motorizaciones, los frenos carbocerámicos Brembo con discos ventilados inspiran confianza total y la suspensión activa con doble horquilla, amortiguadores electrónicos y dirección semivirtual en ambos ejes aseguran la máxima precisión, agilidad y agarre lateral.

Con el 33 Stradale nace la “Bottega Fuoriserie Alfa Romeo”, un equipo multidisciplinar de profesionales único en el sector del automóvil. Tomando como fuente de inspiración los talleres del Renacimiento y los carroceros de los años 60, este auténtico “dream team” ha trabajado en estrecha colaboración con los futuros conductores de este excepcional modelo para crear los detalles que convertirán su 33 Stradale en un vehículo personal e intransferible. La Bottega Fuoriserie tiene su sede en la Sala del Consiglio del Museo de Arese, justamente el mismo lugar donde se aprobó el diseño del 33 Stradale en 1967. Por último, pero no por ello menos importante, corresponde al 33 Committee aprobar las peticiones de los clientes, garantizando que se respeten la historia y lo icónico del vehículo. Un comité específico presidido por el CEO de Alfa Romeo, cuyos miembros son los responsables de los distintos departamentos de la marca.

Gracias a este proceso, los 33 conductores del nuevo "fuoriserie" han podido disfrutar plenamente de la fabricación a medida que distingue a este concepto. Junto con el equipo de desarrollo de Alfa Romeo, han tenido la oportunidad de dejar su huella en elementos estilísticos funcionales como las tomas de aire, las llantas e incluso el distintivo escudo frontal. Por lo tanto, nunca habrá dos coches idénticos en el mundo, lo que los convierte en obras maestras "sobre cuatro ruedas", con la ambición de formar parte de la historia de Alfa Romeo. La misma singularidad se manifiesta también en un procedimiento de matriculación exclusivo que permite a los clientes "firmar" personalmente el número de bastidor con ocho dígitos elegidos por ellos y se marca también en el túnel central. Con una consolidada experiencia en el campo de los automóviles a medida más exclusivos, Alfa Romeo ha recurrido a la artesanía de la Carrozzeria Touring Superleggera para fabricar los vehículos. Se aseguran así unos estándares de calidad a medida que garantizan una obsesiva atención al detalle.



El Alfa Romeo 33 Stradale de 1967 deriva directamente del Tipo 33, el rey del automovilismo mundial de la época. El Proyecto 33 marcó el regreso de Alfa Romeo a las carreras, dirigido por el entonces presidente de la marca Giuseppe Eugenio Luraghi y por Carlo Chiti de Autodelta, el recién creado departamento de carreras. Para su debut se eligió la cronometrada de Fléron, cerca de Lieja. El piloto era el jefe de pruebas de Autodelta, Teodoro Zeccoli. El 12 de marzo de 1967, el 33 entró en el mundo de la competición. Y consiguió una victoria inmediata, la primera de una larga serie de éxitos en los circuitos más prestigiosos que le llevarían al techo del mundo, con victorias en el Campeonato de Marcas en 1975 y ‘77. En la ola de entusiasmo deportivo, Alfa Romeo decidió producir el 33 en una edición muy limitada para particulares, como un coche "fuoriserie" (hecho a medida) que combinaba las prestaciones del Tipo 33 de carreras con el confort y la facilidad de conducción adecuados para el uso diario.

El diseño se encargó a Franco Scaglione, que puso toda su experiencia técnica y audacia creativa en el diseño del 33 Stradale, dando como resultado una obra maestra en la que la innovación en el estilo se mezcla con la búsqueda de la aerodinámica y la funcionalidad. El diseño del 33 Stradale de 1967, quintaesencia de la belleza en un automóvil, es casi imposible de describir: sus expresiones eran el equilibrio de sus formas, la pureza de sus líneas, la elegancia de cada uno de sus detalles. Entre 1967 y 1969, sólo se fabricaron 18 ejemplares, uno de los cuales se conserva hoy en el Museo de Arese, lo que lo convierte en una pieza única y muy codiciada por los coleccionistas. Seis de estos chasis sirvieron para fabricar prototipos que anticiparon dos décadas de diseño automovilístico: el Carabo (1968), el P33 Roadster GS (1968), el 33/2 Coupé Speciale (1969), el Cuneo (1971), la Iguana (1969) y el Navajo (1976). En resumen, el 33 Stradale es un modelo legendario que ha marcado no sólo la historia de Alfa Romeo, sino también la del diseño italiano.

La frase de Enzo Ferrari "Lloré de alegría, y mezcladas con las lágrimas de felicidad también había lágrimas de disgusto, porque aquel día pensé: he matado a mi madre". Lo dijo con motivo de la primera victoria de uno de sus coches contra un Alfa Romeo.