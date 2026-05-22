El planeta al límite

Durante años, el cambio climático fue percibido como una amenaza lejana, casi abstracta, algo que afectaría a generaciones futuras o a lugares remotos. Hoy, esa idea se ha desmoronado, ya no hablamos de un problema que vendrá, sino de una realidad que está aquí, que se cuela en nuestra vida cotidiana y que empieza a alterar, de forma silenciosa pero constante, el equilibrio del mundo que conocíamos.

La evidencia científica es clara y está respaldada por organismos internacionales como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, el planeta se está calentando a un ritmo preocupante debido, en gran medida, a la actividad humana. No es una opinión, ni una hipótesis discutible, es un consenso construido sobre décadas de investigación, datos y observación.

Y, sin embargo, aún hay quien lo niega.

Esa negación no siempre nace de la ignorancia. A veces responde a intereses económicos que temen el impacto de los cambios necesarios. Otras, a una resistencia emocional difícil de reconocer, aceptar la magnitud del problema implica asumir que nuestro modo de vida tiene consecuencias, que no todo es sostenible y que habrá que renunciar a ciertas comodidades. No es fácil mirar de frente una realidad que exige transformación. Pero mientras discutimos, el planeta sigue enviando señales.

Las olas de calor son cada vez más intensas y frecuentes. Las sequias se alargan, comprometiendo el acceso al agua en muchas regiones. Las lluvias, cuando llegan, lo hacen con una violencia que provoca inundaciones y daños difíciles de reparar. Los incendios forestales arrasan con más fuerza, y los ecosistemas, que durante siglos han mantenido un delicado equilibrio, comienzan a mostrar signos de agotamiento.

En lugares como España, estos cambios ya no son excepciones, forman parte de una nueva normalidad. Los veranos se alargan, las temperaturas baten récords y la incertidumbre sobre los recursos básicos crece. Y lo que ocurre aquí se repite, con distintas formas, en muchos otros rincones del planeta.

El cambio climático no entiende de fronteras.

Quizá uno de los mayores peligros no sea únicamente el daño en sí, sino la capacidad que tenemos para acostumbrarnos. El ser humano tiene una enorme habilidad para adaptarse, incluso a lo adverso. Y ahí reside el riesgo, normalizar lo que no debería ser normal, aceptar como inevitable lo que aún puede mitigarse. Porque todavía estamos a tiempo.

No de revertir completamente todo lo que ya se ha hecho, hay procesos que, una vez iniciados, no pueden deshacerse, pero sí evitar que la situación alcance puntos de no retorno mucho más graves. Cada decisión cuenta, desde las políticas globales hasta los hábitos individuales. Reducir emisiones, apostar por energías limpias, proteger los bosques, replantear el consumo, no son gestos simbólicos, son pasos necesarios.

El problema es que actuar requiere algo que escasea, voluntad colectiva.

Implica pensar más allá del presente inmediato, más allá de la comodidad personal.

Implica entender que lo que está en juego no es solo el clima, sino la forma en la que habitamos el mundo y el legado que dejamos.

Quizá la pregunta más honesta que deberíamos hacernos no es si el cambio climático es real, porque lo es, sino qué responsabilidad estamos dispuestos a asumir ante él.

Porque ignorarlo ya no es una opción, y posponer las soluciones solo hará que el precio a pagar sea cada vez más alto.

El clima ha cambiado, ahora la cuestión es si nosotros seremos capaces de hacerlo a tiempo.