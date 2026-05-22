La política exterior de la Segunda República durante la Guerra Civil: una lectura desde Andalucía

La Guerra Civil española fue un conflicto profundamente internacionalizado. Desde una perspectiva andaluza, región clave por su litoral, sus puertos y su conexión con el Mediterráneo, se entiende la importancia estratégica de la política exterior republicana y el impacto de la No-Intervención. La correspondencia entre diplomáticos refleja el aislamiento progresivo del gobierno republicano y sus intentos de acción diplomática.

Introducción

El golpe de 1936 dio inicio a una guerra con fuerte dimensión internacional. Andalucía, por su posición geográfica y su proximidad al Estrecho de Gibraltar, fue un espacio estratégico en el control marítimo del Mediterráneo occidental.

La intervención alemana e italiana, junto con la No-Intervención franco-británica, condicionó decisivamente el conflicto. El cuerpo diplomático republicano intentó sostener la “legitimidad” del gobierno en el exterior.

Marco teórico y estado de la cuestión

La No-Intervención, impulsada por Francia y Reino Unido, pretendía evitar la expansión del conflicto. En la práctica, permitió el suministro de armas a los sublevados.

Desde el realismo político, los Estados priorizan su seguridad e intereses estratégicos, lo que explica la postura británica en el Mediterráneo, especialmente relevante para enclaves como Gibraltar.

La Nueva Historia Política permite analizar el conflicto desde el discurso y las estrategias diplomáticas individuales. Historiadores como Moradiellos y Preston destacan el desequilibrio internacional que perjudicó a la República.

Se ha utilizado bibliografía especializada y el análisis de la correspondencia entre Ossorio y Giral como fuente primaria para comprender la diplomacia republicana.

La política exterior republicana intentó apoyarse en Francia y la URSS, pero Francia quedó condicionada por Reino Unido.

Desde Andalucía, esta dependencia británica tiene especial relevancia por el control del Estrecho de Gibraltar, punto estratégico del comercio y la proyección naval británica.

La No-Intervención se tradujo en una ventaja logística para el bando sublevado.

Se plantea incluso la posibilidad de alianzas con potencias fascistas como medida extrema.

También se ha comparado la situación española con China, mostrando la lógica de supervivencia internacional, si las potencias democráticas no la apoyan, se aliaráía con las autocráticas, en un mal entendido concepto de autocracia, porque qué era si no, lo que había en Rusia, es más, fama est que más que autocracia era dictadura pura.

Desde la perspectiva andaluza, este dilema se conecta con la importancia del Mediterráneo occidental como espacio de influencia británica y fascista.

Discusión- Conclusión

La No-Intervención fue, en la práctica, una política que consolidó la desigualdad militar.

La correspondencia de diplomáticos, como Osorio, refleja el paso de una diplomacia idealista a una estrategia de supervivencia. La historiografía coincide en que el aislamiento republicano fue decisivo.

La política exterior republicana estuvo condicionada por la geopolítica mediterránea y la presión británica. Desde Andalucía, el análisis destaca la importancia del control marítimo y del Estrecho de Gibraltar como factores clave del conflicto internacional.

La diplomacia republicana intentó resistir, pero quedó atrapada en un escenario de desequilibrio estructural.