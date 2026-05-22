Cinco décadas después del NHK Hall, Plácido Domingo regresa a Japón

El 50 aniversario de su estreno, celebrado en Tokio y Osaka, antecede a las próximas presentaciones de Plácido Domingo en España, programadas en Logroño, Santander y Castellón entre mayo y julio de 2026.



Era el año 1976 cuando Plácido Domingo se presentó por primera vez en el NHK Hall de Tokio con el histórico doble programa de Cavalleria rusticana y Pagliacci, bajo la dirección de Oliviero De Fabritiis. Cincuenta años más tarde, el artista volvió a Japón para conmemorar en el NHK un aniversario que ha descrito como especialmente importante. Con más de 30 viajes al país, cerca de 80 actuaciones en Japón y una trayectoria internacional que supera las 4.400 funciones, Domingo mantiene una presencia activa dentro del circuito lírico mundial.

La celebración japonesa se añade a otras conmemoraciones relacionadas con el medio siglo de sus debuts en algunos de los escenarios más importantes de su carrera, entre ellos el Metropolitan Opera de Nueva York, La Scala de Milán, la Staatsoper de Viena, la Arena de Verona y el Teatro Colón de Buenos Aires.

La continuidad de su actividad artística tras más de medio siglo de trayectoria sobresale dentro del circuito lírico internacional. Su calendario conserva presencia en escenarios internacionales y combina canto, repertorio operístico, zarzuela, dirección musical y proyectos ligados a la formación de nuevas generaciones de intérpretes.

Plácido Domingo en Japón, una agenda marcada por las grandes giras internacionales

El Maestro ha señalado en entrevistas concedidas a medios japoneses que siente una enorme satisfacción cada vez que vuelve a Japón y que le cuesta creer que ya hayan pasado cincuenta años desde su debut en el país. A lo largo de las décadas, la relación con el público local se ha fortalecido mediante hitos como las giras con el Teatro alla Scala y el Metropolitan Opera, sus actuaciones junto a Los Tres Tenores y el concierto celebrado en el Estadio Olímpico Nacional de Tokio en 1996, que marcó el inicio de una gira mundial por doce ciudades.

Sobre sus compañeros en aquel proyecto, Domingo ha recordado con cariño a Luciano Pavarotti, al que describió como una figura irreemplazable, y ha indicado que continúa cantando con frecuencia junto a José Carreras, con quien mantiene una relación cercana también en el ámbito personal. El artista también se ha referido al público japonés como uno de los públicos más preparados, cercanos y receptivos de su carrera, además de resaltar su interés por la cultura, las tradiciones y la gastronomía del país.

La primera presentación de Plácido Domingo en Japón se produjo en 1976, dentro de la gira de ópera italiana organizada por NHK. Desde entonces, el artista ha vuelto al país en numerosas ocasiones, con más de treinta visitas y cerca de ochenta actuaciones, según los datos recogidos en entrevistas concedidas a medios japoneses.

En las entrevistas difundidas por Asahi Shimbun y Sankei Shimbun, Domingo recordó aquel primer viaje a Tokio y la relación construida con el público japonés. También se trataron momentos posteriores de su trayectoria en el país, como sus visitas con compañías internacionales, sus actuaciones junto a Los Tres Tenores y la celebración de su función número 3.000, que tuvo lugar en un escenario japonés.

La fecha resume una presencia continuada en Japón, sostenida en distintos formatos y vinculada tanto a la ópera escenificada como al concierto lírico.

La prensa japonesa sitúa el regreso al NHK Hall medio siglo después del debut

Las crónicas publicadas por Asahi Shimbun y Sankei Shimbun subrayaron diferentes aspectos del concierto conmemorativo celebrado en Tokio. Ambos medios situaron la actuación dentro del recorrido de Plácido Domingo en Japón y destacaron el valor simbólico del regreso al NHK Hall medio siglo después de su debut en el país.

En las entrevistas relacionadas con esta conmemoración, Plácido Domingo manifestó a los periodistas su deseo de continuar regresando a Japón durante mucho tiempo, siempre que le sea posible hacerlo.

El programa reunió piezas de ópera, zarzuela y otros repertorios vinculados a distintas etapas de su trayectoria. La presencia de la zarzuela tuvo un protagonismo especial por su relación con la biografía artística y familiar de Domingo, cuyos padres desarrollaron parte de su actividad en este género.

Las reseñas también reflejaron la amplitud de una carrera que ha incluido papeles de tenor, roles de barítono, dirección musical y participación en iniciativas de apoyo a jóvenes cantantes.

Operalia, el compromiso de Plácido Domingo con las nuevas voces de la lírica

A pesar del paso de los años, Domingo ha afirmado sentirse profundamente agradecido por la extensa carrera que ha podido desarrollar. Ha explicado que, mientras su voz continúe sana y el público siga asistiendo a escucharlo, permanecerá sobre los escenarios.

Su compromiso con el futuro de la lírica se concreta en Operalia, el certamen internacional que fundó para apoyar a jóvenes cantantes. Domingo ha considerado esta iniciativa uno de los legados más relevantes de su trayectoria, por su papel como plataforma para nuevas voces y por su aportación a la continuidad de la ópera.

Dentro del concurso, el premio dedicado a la zarzuela representa un homenaje a sus padres, Pepita Embil y Plácido Domingo Ferrer, ambos relacionados con este género. La presencia de esta categoría conecta su actividad actual con sus raíces familiares y con una tradición que ha acompañado su carrera desde sus primeros años.

De Puccini a Verdi: un repertorio que supera los 150 papeles

La versatilidad de Plácido Domingo ha sido uno de los aspectos más destacados de su carrera. El artista ha explicado que ha interpretado más de 150 papeles, impulsado por su interés en abordar repertorios de compositores como Puccini, Verdi, Wagner, Saint-Saëns y Tchaikovsky.

En los últimos años, la transición del registro de tenor al de barítono ha sido una de las facetas más comentadas de su evolución artística. Domingo ha explicado que se trató de un proceso natural, ya que comenzó precisamente como barítono durante sus estudios en México, interpretando papeles de zarzuela con tesituras altas.

Con la madurez, su voz adquirió matices diferentes que le permitieron regresar a ese registro e interpretar papeles verdianos que formaban parte de sus intereses artísticos, como Simon Boccanegra, Macbeth y Nabucco.

Logroño, Santander y Castellón completan la agenda española de 2026

Tras la cita de Tokio, Plácido Domingo continuará su agenda en España con tres actuaciones programadas entre mayo y julio de 2026.

La primera tendrá lugar el 23 de mayo en el Riojaforum de Logroño, dentro de la Lyric Gala - La Rioja Festival. La segunda se celebrará el 29 de mayo en el Palacio de Festivales de Cantabria, en Santander, con una Gala Lírica. La tercera está prevista para el 26 de julio en SOM Castellón, donde participará en un concierto programado para la temporada de verano.

Las tres fechas conectan la conmemoración de Tokio con una nueva etapa de actuaciones en España. La agenda mantiene el foco en el repertorio lírico y prolonga la actividad internacional de Plácido Domingo durante los próximos meses.

El concierto de Tokio se incorpora a una etapa reciente marcada por aniversarios relacionados con varios de sus grandes debuts internacionales. En ese recorrido, Japón ocupa un lugar concreto por la continuidad de una relación artística iniciada hace 50 años.