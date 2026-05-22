Empresas
Etiquetas

La plataforma de financiación alternativa wecity supera los 250 M€ financiados

Comunicae
viernes, 22 de mayo de 2026, 07:02 h (CET)
Aunque el sector residencial ha sido el mayoritario en los 189 proyectos financiados por la compañía ibérica, otros activos alternativos como el flex living empiezan a ganar terreno

La plataforma de financiación alternativa inmobiliaria wecity, líder en ratio de devolución en Europa, supera los 250 millones de euros financiados desde su nacimiento en 2021. Este hito consolida su trayectoria de crecimiento sostenido en el mercado ibérico, a través de 189 proyectos inmobiliarios financiados: el 87,9% de índole residencial y el resto pertenecientes a activos alternativos como el sector hotelero (4,2 %), el flex living (3,1 %) o las residencias de estudiantes (0,3 %), entre otros.


La consecución, en concreto, de estos 252 millones de euros llega en un momento de transformación para el sector del Real Estate. Según los últimos datos de estabilidad financiera del Banco de España de este mismo mes de mayo, la expansión del crédito inmobiliario se mantiene en niveles "contenidos" en relación al PIB, lo que indica que la banca no está acompañando el ritmo de crecimiento del sector. También destaca que el endurecimiento de los criterios de concesión de préstamos por parte de la banca tradicional ha generado una brecha de liquidez que la financiación alternativa está cubriendo con agilidad.


De hecho, solo el año pasado la plataforma de financiación alternativa logró ayudar a financiar casi el doble que en 2024: 101 millones de euros frente a los 58 millones del año anterior.


En palabras de Antonio Mañas, CEO de wecity: "Llegar a los 252 millones de euros financiados es una gran noticia, ya que evidencia que la financiación alternativa se está consolidando. En un entorno donde la banca tiene una presencia limitada en fases críticas del desarrollo, wecity aporta la agilidad y confianza que el mercado exige".


"Estamos viendo cómo el capital busca refugio en el residencial y en activos flexibles, y nuestra comunidad de inversores está sabiendo aprovechar estas oportunidades para asegurar su futuro con activos reales y tangibles", añade.


Tendencias 2026: Residencial y activos alternativos
El ecosistema inmobiliario, estos primeros meses del año, se caracteriza por una concentración del capital en el segmento residencial, con especial foco en la promoción directa y el build-to-rent (BtR). La necesidad de vivienda nueva sigue siendo el motor principal, pero la complejidad del acceso al crédito bancario en fases early-stage ha convertido a wecity en la herramienta clave para la compra de suelo, financiación puente y proyectos de rehabilitación.


Asimismo, el mercado está experimentando un trasvase de interés hacia activos alternativos impulsados por los nuevos hábitos de demanda. Segmentos como las residencias de estudiantes, el sector hotelero y los modelos de flex living o coliving están ganando un peso específico en las carteras de inversión debido a su capacidad para generar rentabilidades resilientes.


Sobre wecity
wecity es una plataforma digital española de crowdfunding inmobiliario, con presencia también en Portugal, que conecta a promotores e inversores en un ecosistema digital. En los últimos cinco años, la compañía ha conseguido financiar 252 millones de euros a través de 189 proyectos inmobiliarios. Hoy en día es líder en ratio de devolución de préstamos en el mercado europeo de financiación participativa. Cabe destacar que wecity es un Proveedor de Servicios de Financiación Participativa autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Autoridad Europea de Valores de Mercados (AEVM/ESMA).


Noticias relacionadas

La plataforma de financiación alternativa wecity supera los 250 M€ financiados

De hecho, solo el año pasado la plataforma de financiación alternativa logró ayudar a financiar casi el doble que en 2024: 101 millones de euros frente a los 58 millones del año anterior.

El mejor BMX internacional aterriza en Igualada con el Urban World Series Bikeparadise Comp 2026

En la categoría Pro, se repartirán premios en metálico de 1.000 € para el ganador, 500 € para el segundo clasificado y 300 € para el tercero, manteniendo premios en material y obsequios hasta el décimo puesto.

Elis impulsa su crecimiento industrial en España con una nueva planta tecnológica y circular en Illescas

Elis, compañía internacional especializada en servicios circulares de alquiler y mantenimiento de productos textiles, higiene y bienestar, ha inaugurado hoy su nueva planta industrial de Elis Madrid Sur – Illescas, una infraestructura estratégica con la que la compañía refuerza su crecimiento en España y consolida su apuesta industrial y tecnológica en Castilla-La Mancha La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño Pérez, así como de representantes institucionales, clientes, colaboradores y directivos de la compañía, entre ellos Mathieu Chapelle, director general de Elis España, y François Boissinot, director regional de Elis.

 
Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |   Suscríbete a nuestra RSS Síguenos en Linkedin Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter   |   cms medios
© 2026 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris
© 2026 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto
Powered by Bigpress CMS Medios