La plataforma de financiación alternativa wecity supera los 250 M€ financiados

Aunque el sector residencial ha sido el mayoritario en los 189 proyectos financiados por la compañía ibérica, otros activos alternativos como el flex living empiezan a ganar terreno La plataforma de financiación alternativa inmobiliaria wecity, líder en ratio de devolución en Europa, supera los 250 millones de euros financiados desde su nacimiento en 2021. Este hito consolida su trayectoria de crecimiento sostenido en el mercado ibérico, a través de 189 proyectos inmobiliarios financiados: el 87,9% de índole residencial y el resto pertenecientes a activos alternativos como el sector hotelero (4,2 %), el flex living (3,1 %) o las residencias de estudiantes (0,3 %), entre otros.

La consecución, en concreto, de estos 252 millones de euros llega en un momento de transformación para el sector del Real Estate. Según los últimos datos de estabilidad financiera del Banco de España de este mismo mes de mayo, la expansión del crédito inmobiliario se mantiene en niveles "contenidos" en relación al PIB, lo que indica que la banca no está acompañando el ritmo de crecimiento del sector. También destaca que el endurecimiento de los criterios de concesión de préstamos por parte de la banca tradicional ha generado una brecha de liquidez que la financiación alternativa está cubriendo con agilidad.

De hecho, solo el año pasado la plataforma de financiación alternativa logró ayudar a financiar casi el doble que en 2024: 101 millones de euros frente a los 58 millones del año anterior.

En palabras de Antonio Mañas, CEO de wecity: "Llegar a los 252 millones de euros financiados es una gran noticia, ya que evidencia que la financiación alternativa se está consolidando. En un entorno donde la banca tiene una presencia limitada en fases críticas del desarrollo, wecity aporta la agilidad y confianza que el mercado exige".

"Estamos viendo cómo el capital busca refugio en el residencial y en activos flexibles, y nuestra comunidad de inversores está sabiendo aprovechar estas oportunidades para asegurar su futuro con activos reales y tangibles", añade.

Tendencias 2026: Residencial y activos alternativos

El ecosistema inmobiliario, estos primeros meses del año, se caracteriza por una concentración del capital en el segmento residencial, con especial foco en la promoción directa y el build-to-rent (BtR). La necesidad de vivienda nueva sigue siendo el motor principal, pero la complejidad del acceso al crédito bancario en fases early-stage ha convertido a wecity en la herramienta clave para la compra de suelo, financiación puente y proyectos de rehabilitación.

Asimismo, el mercado está experimentando un trasvase de interés hacia activos alternativos impulsados por los nuevos hábitos de demanda. Segmentos como las residencias de estudiantes, el sector hotelero y los modelos de flex living o coliving están ganando un peso específico en las carteras de inversión debido a su capacidad para generar rentabilidades resilientes.

Sobre wecity

wecity es una plataforma digital española de crowdfunding inmobiliario, con presencia también en Portugal, que conecta a promotores e inversores en un ecosistema digital. En los últimos cinco años, la compañía ha conseguido financiar 252 millones de euros a través de 189 proyectos inmobiliarios. Hoy en día es líder en ratio de devolución de préstamos en el mercado europeo de financiación participativa. Cabe destacar que wecity es un Proveedor de Servicios de Financiación Participativa autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Autoridad Europea de Valores de Mercados (AEVM/ESMA).

