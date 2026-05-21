La clínica dental de la Dra. García Álvarez se posiciona como dentistas francófonos en pleno centro de Madrid
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Ubicada en la Calle del Almirante, en una de las zonas más exclusivas de la capital, Dentis Arts ofrece servicios odontológicos integrales con consulta 100 % en francés
La clínica dental de la Dra. Ruth García Álvarez, Dentis Arts, se consolida como una de las opciones más destacadas en Madrid para pacientes francófonos que buscan atención odontológica de calidad en su propio idioma. Situada en la Calle del Almirante, en el centro de Madrid, esta clínica se encuentra en una de las zonas más representativas y exclusivas de la capital.
La clínica destaca por ofrecer un servicio diferencial: consulta completamente en francés, algo poco habitual en el sector odontológico madrileño. Este enfoque permite atender de forma cómoda y precisa a pacientes procedentes de Francia, Bélgica, Suiza o países francófonos, eliminando barreras idiomáticas en un ámbito tan sensible como la salud bucodental.
La relevancia de este servicio se ve reforzada por el hecho de que la Dra. García Álvarez figura en la lista oficial de cirujanos dentistas francófonos del Consulado General de Francia en Madrid, un reconocimiento que avala su capacidad para atender a pacientes francoparlantes con los estándares de calidad y confianza que requieren.
La atención en francés no solo facilita la comunicación, sino que también aporta tranquilidad al paciente, especialmente en tratamientos que requieren explicaciones detalladas, seguimiento o toma de decisiones clínicas. La posibilidad de recibir asesoramiento, diagnóstico y tratamiento en el propio idioma contribuye a una experiencia más segura y satisfactoria.
Servicios odontológicos completos con tecnología avanzada
Entre los principales servicios destacan:
La clínica invita a los pacientes a descubrir sus servicios bajo una premisa clara: profesionales expertos, tecnología avanzada y un ambiente acogedor, elementos clave para garantizar una experiencia positiva en cada visita.
Un enfoque centrado en la calidad y la confianza
El equipo médico combina formación especializada con una atención cercana, generando un entorno donde el paciente se siente acompañado en todo momento. Esta filosofía resulta especialmente relevante en una ciudad como Madrid, donde la diversidad cultural y lingüística exige servicios adaptados a distintos perfiles. Por esta razón, la clínica dental de la Dra. García Álvarez se posiciona como una de las pocas opciones en Madrid que ofrece atención odontológica integral en francés, consolidándose como una referencia para la comunidad francófona en la capital.
En la categoría Pro, se repartirán premios en metálico de 1.000 € para el ganador, 500 € para el segundo clasificado y 300 € para el tercero, manteniendo premios en material y obsequios hasta el décimo puesto.
Elis, compañía internacional especializada en servicios circulares de alquiler y mantenimiento de productos textiles, higiene y bienestar, ha inaugurado hoy su nueva planta industrial de Elis Madrid Sur – Illescas, una infraestructura estratégica con la que la compañía refuerza su crecimiento en España y consolida su apuesta industrial y tecnológica en Castilla-La Mancha La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño Pérez, así como de representantes institucionales, clientes, colaboradores y directivos de la compañía, entre ellos Mathieu Chapelle, director general de Elis España, y François Boissinot, director regional de Elis.
Situada en la Calle del Almirante, en el centro de Madrid, esta clínica se encuentra en una de las zonas más representativas y exclusivas de la capital.