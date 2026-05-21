El mejor BMX internacional aterriza en Igualada con el Urban World Series Bikeparadise Comp 2026

El skatepark del Parc Central de Igualada reunirá el próximo 30 de mayo a los mejores atletas en una jornada de pura adrenalina, competición y cultura urbana. El evento contará con una bolsa de premios en metálico de más de 2.000 € y la participación de atletas de renombre internacional Igualada ya lo tiene todo a punto para recibir, el próximo sábado 30 de mayo, la nueva edición de la UWS Bikeparadise Comp 2026. El ya emblemático bowl del skatepark del Parc Central se prepara para acoger una de las citas más intensas y espectaculares del calendario de la cultura urbana y el deporte de acción, reuniendo a riders de primer nivel en un ambiente inigualable.

La competición está diseñada para dar visibilidad al talento en todas sus etapas y se divide en tres categorías oficiales: Pro, Expert y Junior. El diseño del skatepark promete ser el escenario ideal para que los asistentes disfruten de trucos y ejecuciones de altísima dificultad técnica.

Un cartel internacional de primer nivel

La edición de este año promete emociones fuertes gracias a la altísima calidad de sus participantes, un factor que consolida definitivamente a Igualada en el mapa mundial del BMX. El evento reunirá a más de 50 atletas procedentes de más de 10 nacionalidades.

Entre las grandes estrellas internacionales ya confirmadas que buscarán conquistar el bowl destacan:

Sasha Cambon.

Ike Duly.

Rémi Briant.

Robin Meza (3.º en 2025).

Sheim Paillard. Para plantarles cara, la representación española contará con los riders más en forma del panorama nacional, listos para elevar el listón y hacer vibrar al público local:

Saúl Vilar (actual campeón de España).

Pau Sala.

Javitxu de la Torre.

Arkaitz Armendáriz.

Daniel Santiago. Más de 2.000 € en premios

La competitividad estará asegurada gracias a un atractivo prize pool. En la categoría Pro, se repartirán premios en metálico de 1.000 € para el ganador, 500 € para el segundo clasificado y 300 € para el tercero, manteniendo premios en material y obsequios hasta el décimo puesto.

Por su parte, las categorías Junior y Expert optarán a importantes lotes de material de las marcas colaboradoras. Además, se celebrará el espectacular premio especial "Roger Soler High Air", que otorgará 200 € en metálico al rider que logre el salto de mayor altura de la jornada.

Horarios del evento

La actividad se dividirá en dos jornadas:

Viernes 29 de mayo (16:00 a 21:00 h): Entrenamientos oficiales (atención a medios y toma de imágenes sin aglomeraciones).

Entrenamientos oficiales (atención a medios y toma de imágenes sin aglomeraciones). Sábado 30 de mayo (10:00 a 20:00 h): Competición oficial y entrega de premios. Sobre UWS Bikeparadise Comp

La UWS Bikeparadise Comp nació con el objetivo de fomentar los deportes de acción y visibilizar la cultura urbana en Cataluña. Tras varias ediciones, en 2025 se integró en el calendario oficial de las Urban World Series, un circuito global de deportes urbanos. Este hito la ha consolidado como un punto de encuentro imprescindible para la comunidad del BMX, capaz de unir a jóvenes promesas locales con figuras consagradas del panorama mundial en un entorno de estricta competición profesional y ambiente festivo.

El evento cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Igualada.

