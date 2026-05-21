El mejor BMX internacional aterriza en Igualada con el Urban World Series Bikeparadise Comp 2026
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El skatepark del Parc Central de Igualada reunirá el próximo 30 de mayo a los mejores atletas en una jornada de pura adrenalina, competición y cultura urbana. El evento contará con una bolsa de premios en metálico de más de 2.000 € y la participación de atletas de renombre internacional
Igualada ya lo tiene todo a punto para recibir, el próximo sábado 30 de mayo, la nueva edición de la UWS Bikeparadise Comp 2026. El ya emblemático bowl del skatepark del Parc Central se prepara para acoger una de las citas más intensas y espectaculares del calendario de la cultura urbana y el deporte de acción, reuniendo a riders de primer nivel en un ambiente inigualable.
La competición está diseñada para dar visibilidad al talento en todas sus etapas y se divide en tres categorías oficiales: Pro, Expert y Junior. El diseño del skatepark promete ser el escenario ideal para que los asistentes disfruten de trucos y ejecuciones de altísima dificultad técnica.
Un cartel internacional de primer nivel
Entre las grandes estrellas internacionales ya confirmadas que buscarán conquistar el bowl destacan:
Para plantarles cara, la representación española contará con los riders más en forma del panorama nacional, listos para elevar el listón y hacer vibrar al público local:
Más de 2.000 € en premios
Por su parte, las categorías Junior y Expert optarán a importantes lotes de material de las marcas colaboradoras. Además, se celebrará el espectacular premio especial "Roger Soler High Air", que otorgará 200 € en metálico al rider que logre el salto de mayor altura de la jornada.
Horarios del evento
Sobre UWS Bikeparadise Comp
El evento cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Igualada.
En la categoría Pro, se repartirán premios en metálico de 1.000 € para el ganador, 500 € para el segundo clasificado y 300 € para el tercero, manteniendo premios en material y obsequios hasta el décimo puesto.
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Situada en la Calle del Almirante, en el centro de Madrid, esta clínica se encuentra en una de las zonas más representativas y exclusivas de la capital.