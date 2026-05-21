Didakia llega a LATAM y España como la primera escuela online para profesionales del sector educativo

El sector educativo lleva años necesitando formación especializada que comprenda sus dinámicas. Didakia nace para responder a esa necesidad.

Una escuela totalmente online creada desde el sector educativo y pensada 100% para sus profesionales Atraer estudiantes, construir una propuesta de valor diferencial, liderar un equipo de admisiones o poner en marcha una campaña de marketing educativo dentro de una institución no se parece en nada a hacerlo en cualquier otro sector. Aun así, la formación disponible hasta ahora ha tratado a los profesionales de la educación como si fueran un público genérico.

Por eso, Didakia propone una lógica distinta.

Presentada como la única escuela online creada al 100% para profesionales del sector educativo, Didakia ofrece formación práctica, especializada y directamente aplicable en marketing, ventas, desarrollo docente, herramientas, IA y liderazgo institucional. En sus programas también se integran claves esenciales para el profesorado moderno, como el desarrollo del docente influencer educativo: marca personal y autoridad pedagógica, técnicas innovadoras sobre cómo evaluar más allá del examen y el uso de herramientas de vanguardia para convertir al profesor en un docente aumentado con IA. No trabaja con teoría trasladada desde otros sectores. Su propuesta parte del conocimiento construido desde dentro: expertos que han trabajado en colegios, universidades, grupos de educación técnica y centros privados, y que conocen qué funciona y qué no en la realidad educativa.

El reto que aborda Didakia: profesionalizar marketing, admisiones, el desarrollo docente y el crecimiento educativo Directivos, coordinadores, docentes, responsables de admisiones y equipos de marketing de instituciones educativas se enfrentan a un escenario cada vez más habitual: deben tomar decisiones sobre captación, comunicación, inversión e inscripción sin tener siempre la certeza de estar eligiendo el camino correcto; dependen de agencias externas sin contar con criterios suficientes para valorar campañas, indicadores o propuestas estratégicas; gestionan equipos sin procesos definidos o invierten en acciones sin conocer con claridad su retorno real.

La formación generalista no responde a esa realidad. El sector educativo tiene dinámicas propias: ciclos de captación muy marcados, una relación especialmente sensible con familias y estudiantes, códigos específicos de comunicación institucional y una presión creciente por mostrar resultados con recursos limitados.

Didakia responde a esa necesidad con rigor y sin rodeos.

Un equipo docente de profesionales en activo al frente de cada formación Uno de los elementos más diferenciales de Didakia es su equipo docente. Cada profesor forma parte activa del sector educativo y aporta experiencia directa desde posiciones de responsabilidad en instituciones de primer nivel.

El equipo está compuesto por especialistas como Eva Moreno, con trayectoria en Editorial SM y UNIR en marketing educativo e inteligencia de negocio; Julieta García, con más de 20 años liderando ventas y admisiones en Universidad Europea, JOYFE y UCJC; Lucía López, directiva especializada en captación de alumnos con experiencia en Universidad Europea y UFV; o Brígida Valencia, con más de dos décadas en estrategia educativa e internacionalización en UAX y UFV.

A ellos se suman perfiles como María Rodríguez, especialista en marketing para colegios con experiencia en Nemomarlin, Grupo Jesús María y Colegios Británicos de Valencia; Ana Salas, experta en admisiones en colegios con trayectoria en Dukes Education; José Carlos Camacho, referente en admisiones y formación comercial en iLERNA; e Iván Fernández, CMO con más de 20 proyectos de marketing educativo estratégico para universidades y centros de Educación Técnica.

Completan el equipo Aleida Osteso y Aura Tuirán, desde Eduqia, con más de 15 años respectivamente en marketing educativo y estrategia comercial; Ángela Quesada, especialista certificada en Google Ads para el sector educativo; y Erika Pérez, experta en consultoría de captación para colegios internacionales.

Más de 12 profesionales integran un cuerpo docente que no enseña desde la teoría: trabaja hoy en los mismos retos sobre los que forma.

Aprendizaje online pensado para aplicar en el día a día y con resultados medibles Didakia no funciona como una plataforma de videos. Es una escuela con metodología. Cada programa integra contenido estructurado, recursos visuales de alta calidad, ejercicios prácticos sobre proyectos reales y plantillas listas para utilizar desde el primer día.

Los contenidos han sido testados en instituciones reales, lo que permite trasladar el aprendizaje a contextos concretos y a las particularidades del sector. El modelo es flexible y autodirigido, con acceso desde cualquier dispositivo y sin depender de horarios cerrados.

Al finalizar cada programa, el estudiante obtiene un certificado de finalización que acredita su especialización. Además, para empresas y centros radicados en España, los cursos son bonificables a través de FUNDAE, tanto para empleados como para responsables de centros que quieran financiar la formación de su equipo sin coste adicional.

Perfiles a los que se dirige: dirección, admisiones, marketing y docencia Didakia está diseñada para los perfiles que más inciden en el crecimiento de una institución educativa:

— Directivos y responsables de gestión, que necesitan visión estratégica para tomar mejores decisiones en marketing, captación, posicionamiento y desarrollo institucional.

— Equipos de admisiones y ventas, que buscan argumentarios, procesos y metodologías adaptadas a la sensibilidad del sector educativo y al acompañamiento de familias y estudiantes.

— Responsables de marketing y comunicación, que quieren pasar de la intuición a una estrategia basada en datos, planificación, contenidos y resultados.

— Docentes y profesionales educativos, que asumen funciones de gestión, coordinación, comunicación o liderazgo y necesitan formación específica para responder a nuevas responsabilidades, dominando áreas en auge como la creación de contenidos digitales o el uso de herramientas de Inteligencia Artificial.

— Profesionales de otros sectores, que quieren ingresar al mercado educativo con el conocimiento necesario para entender sus códigos, sus procesos y sus particularidades desde el primer día.

La respuesta al presente del marketing educativo con visión de futuro El marketing educativo ya no ocupa un lugar secundario dentro de las instituciones. Hoy forma parte de las decisiones estratégicas que condicionan su crecimiento en un entorno cada vez más competitivo. Atraer estudiantes, fortalecer la relación con las familias, construir una marca reconocible y mejorar los procesos comerciales son factores que influyen directamente en los resultados de una institución educativa.

En ese contexto, Didakia aparece cuando el sector educativo está avanzando hacia una mayor profesionalización de sus equipos de marketing, admisiones, docentes y liderazgo. Los profesionales que trabajan en estas áreas necesitan una formación específica, práctica y conectada con los retos reales de colegios, universidades, centros de Educación Técnica e instituciones educativas.

La propuesta de Didakia se resume en una idea central: formación 100% online en marketing educativo, ventas, admisiones, desarrollo docente y liderazgo institucional, impartida por profesionales en activo que conocen el lenguaje, los procesos y los desafíos del sector.

Más información en www.didakia.com

