Hospes Palacio de los Patos impulsa su renovado Jardín Gastronómico como nuevo refugio lifestyle en el corazón de Granada

El hotel boutique 5★ Gran Lujo, recientemente renovado por Bárbara Chapartegui y Alejandro Briones, presenta su terraza como un escenario único donde conviven arte, naturaleza, gastronomía, bienestar y hospitalidad de excelencia.

Hospes Palacio de los Patos abre una nueva etapa en Granada con el impulso de su renovado Jardín Gastronómico, un enclave singular al aire libre que invita a vivir la ciudad desde una perspectiva pausada, sofisticada y profundamente sensorial. Situado en el corazón de la capital granadina, este espacio se consolida como uno de los escenarios más especiales para disfrutar de la gastronomía, los encuentros, las noches de verano y el placer de compartir en un entorno único.

La nueva terraza, rodeada de vegetación, arquitectura histórica y una atmósfera íntima, ha sido concebida como una extensión natural del alma del hotel. Su decoración ensalza la belleza del jardín y dialoga con la esencia patrimonial de Hospes Palacio de los Patos, un palacio del siglo XIX declarado Bien de Interés Cultural que, tras su reciente renovación, vive uno de los momentos más relevantes de su historia.

La transformación del hotel, llevada a cabo por Bárbara Chapartegui y Alejandro Briones, ha reinterpretado sus espacios desde una mirada contemporánea, elegante y atemporal, respetando la herencia arquitectónica del edificio y elevando la experiencia a través del diseño, los materiales, la iluminación y una cuidada puesta en escena. A esta renovación se suma la incorporación de maravillosas obras de arte que visten el hotel y embellecen su arquitectura, aportando una nueva dimensión estética y cultural a cada estancia.

En este contexto, el Jardín Gastronómico se presenta como uno de los espacios más evocadores del hotel: un refugio urbano donde la naturaleza, el diseño y la gastronomía se encuentran para ofrecer una experiencia plenamente lifestyle. Brunchs al aire libre, afterworks, cócteles en el jardín, noches de verano con buena música y una carta renovada conforman una propuesta pensada para disfrutar Granada desde la calma, la elegancia y el sabor.

La experiencia gastronómica, liderada por la chef Pilar Romeral, pone en valor el producto local, la cocina de mercado y la identidad andaluza desde una mirada actual y refinada. La propuesta se completa con un menú degustación concebido para descubrir lo mejor del Restaurante Los Patos, a través de una selección de platos que combinan producto, técnica y sensibilidad contemporánea.

Este impulso del Jardín Gastronómico se enmarca además en el reciente reconocimiento de Hospes Palacio de los Patos como hotel 5★ Gran Lujo, la máxima categoría hotelera, que avala su excelencia en servicio, confort, personalización y atención al detalle. Un logro que consolida al establecimiento como uno de los referentes más exclusivos de Granada y Andalucía.

La categoría Gran Lujo reconoce una experiencia integral en la que conviven arquitectura, diseño, gastronomía, bienestar y hospitalidad. En Hospes Palacio de los Patos, esta distinción se refleja en la calidad de sus espacios, en su privilegiada ubicación en el centro de Granada, en su área de bienestar Bodyna Spa, en una propuesta gastronómica vinculada al territorio y, muy especialmente, en el trabajo de un equipo que convierte cada estancia, cada comida y cada encuentro en una experiencia cuidada y memorable.

Con esta nueva etapa, Hospes Palacio de los Patos refuerza su posicionamiento como un hotel boutique 5★ Gran Lujo donde la historia se vive desde una sensibilidad contemporánea. Un lugar en el que el patrimonio, el arte, la naturaleza, el bienestar y la gastronomía se unen para ofrecer una forma distinta de habitar Granada: más íntima, más elegante y más emocional.

Sobre Hospes Palacio de los Patos

Hospes Palacio de los Patos es un hotel boutique 5★ Gran Lujo situado en el centro de Granada, en un palacio del siglo XIX declarado Bien de Interés Cultural. Su propuesta combina historia, diseño contemporáneo, arte, bienestar Bodyna Spa y gastronomía local en uno de los enclaves más especiales de la ciudad. Tras su reciente renovación, firmada por Bárbara Chapartegui y Alejandro Briones, el hotel consolida su posición como referente de la hospitalidad de lujo en Andalucía.

