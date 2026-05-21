Raixer elimina la dependencia del llavero físico gracias a su sistema de apertura a distancia

La seguridad en apartamentos turísticos ya no depende únicamente de una cerradura. El crecimiento del alquiler vacacional y la gestión remota de propiedades están llevando al sector hacia modelos más inteligentes, automatizados y conectados.

En este contexto, Raixer está desarrollando una solución integral para apartamentos turísticos que combina control de accesos, automatización y sensores inteligentes con el objetivo de ofrecer más tranquilidad a propietarios y gestores.

Más allá del self check-in Durante los últimos años, las cerraduras inteligentes se han popularizado principalmente por facilitar el self check-in. Sin embargo, el reto actual del sector va mucho más allá de abrir puertas desde el móvil.

Los propietarios quieren saber qué ocurre dentro de sus viviendas incluso cuando están a cientos de kilómetros: si una puerta queda abierta, si hay movimiento inesperado, si un huésped accede fuera del horario previsto, o si se produce una incidencia en el apartamento.

El objetivo de Raixer ya no es únicamente automatizar accesos, sino crear viviendas turísticas más seguras, conectadas y controlables en tiempo real.

Sensores inteligentes para una gestión más segura La propuesta de Raixer incorpora sensores que permiten monitorizar distintos aspectos del apartamento turístico y mejorar la capacidad de reacción ante incidencias.

Este tipo de tecnología ayuda a los gestores a tener mayor visibilidad operativa sobre sus propiedades y aporta una capa adicional de seguridad tanto para propietarios como para huéspedes.

Entre ellas, destacan sensores de ruido orientados a prevenir incidencias relacionadas con fiestas, molestias vecinales o usos no autorizados de la vivienda. Este tipo de soluciones permite actuar de forma preventiva y reducir conflictos antes de que afecten tanto a propietarios como a huéspedes o comunidades de vecinos.

En un sector donde muchas operaciones funcionan completamente en remoto, disponer de información en tiempo real se está convirtiendo en una herramienta clave para reducir riesgos y evitar problemas antes de que escalen.

Menos incidencias, más control Uno de los grandes desafíos del alquiler vacacional sigue siendo la gestión diaria de incidencias: huéspedes que no pueden acceder, llaves perdidas, accesos fuera de horario, o problemas detectados demasiado tarde.

La automatización de accesos y la monitorización inteligente ayudan a reducir estos problemas y permiten a los gestores operar de forma más eficiente, especialmente cuando administran múltiples propiedades.

Además de mejorar la experiencia del huésped, disponer de información y control en tiempo real aporta una mayor sensación de seguridad y tranquilidad para el propietario.

El futuro del alquiler vacacional es más inteligente La digitalización está acelerando la transformación del sector turístico. Cada vez más operadores buscan soluciones que integren seguridad, automatización y gestión remota dentro de una única plataforma.

Desde Raixer consideran que los apartamentos turísticos del futuro serán espacios cada vez más conectados, donde la tecnología no solo facilite el acceso, sino que también ayude a proteger mejor cada vivienda y optimizar toda la operativa.

