La Universidad del País Innova implementa un revolucionario programa de Microcredenciales diseñado por Doctrina Qualitas
|
|
La Universidad del País Innova de México implementa un revolucionario programa de Microcredenciales diseñado por Doctrina Qualitas de España, para transformar la educación superior en México. Esta propuesta modular disminuye el abandono escolar, potencia la atracción de nuevos perfiles estudiantiles y dota a los alumnos de certificaciones internacionales progresivas
Un nuevo sistema de Microcredenciales a través de Rutas Formativas promete revolucionar la educación. Esta propuesta innovadora creada por Doctrina Qualitas responde de forma directa a los desafíos actuales de la educación superior, sirviendo como una herramienta indispensable para que las instituciones educativas optimicen sus indicadores académicos y comerciales.
Al estructurar las asignaturas existentes, se consiguen poderosos argumentos de diferenciación que permiten captar un mayor número de alumnos interesados en una formación flexible. Del mismo modo, el programa actúa como un agente de retención masiva; al ofrecer un reconocimiento inmediato de los logros parciales, se mitiga significativamente la frustración estudiantil, logrando una notable disminución en las tasas de abandono escolar de la institución.
La gran ventaja para los estudiantes radica en un refuerzo curricular inigualable con proyección internacional. Dentro de este marco, el prestigioso Grupo Doctrina Qualitas es la entidad encargada de diseñar rigurosamente cada "Ruta Formativa" y de emitir las microcredenciales oficiales correspondientes.
A medida que el alumno cursa y supera las asignaturas de su plan de estudios, recibe estas insignias digitales verificables que validan sus competencias en tiempo real ante el mercado de trabajo. Esto supone un cambio de paradigma crucial: aquellos estudiantes que por motivos personales o profesionales no puedan finalizar la totalidad de su carrera o posgrado, ya no se irán de vacío del sistema educativo, puesto que su esfuerzo queda blindado progresivamente.
El culmen del programa llega al completar con éxito una "Ruta Formativa" completa. En ese momento, el alumno accede de manera directa a diplomas de nivel "Experto", los cuales son emitidos por cualquiera de las prestigiosas instituciones de educación superior asociadas a Doctrina Qualitas dentro del exclusivo Programa de Reconocimiento Universitario Internacional DQ.
Como conclusión, se puede establecer que se trata de dar flexibilidad curricular y "acumulabilidad" (Stacking):
Con este aval y los estándares de excelencia de la Agencia Universitaria DQ, este programa modular posiciona a UNINNOVA como un referente en la vinculación real entre la academia y la demanda laboral contemporánea, garantizando que cada paso en el trayecto formativo de un estudiante se traduzca de inmediato en un valor profesional tangible con validez internacional. Este acceso al mercado laboral a través del refuerzo de las microcredenciales está siendo cada vez más determinante. Los candidatos con microcredenciales tienen una inserción laboral más rápida, salarios más competitivos y mayor visibilidad ante los reclutadores debido a la alta especificidad de su formación. Este modelo educativo responde directamente a la necesidad de las empresas de contratar talento listo para operar sin largas curvas de capacitación.
A continuación, se detallan las ventajas competitivas más importantes para acceder al empleo:
1. Demostración Inmediata de Habilidades (Ready to Work)
2. Mayor Visibilidad en Filtros de Reclutamiento (ATS)
3. Agilidad y Adaptabilidad al Mercado
4. Respaldo y Confianza Internacional de una certificadora como Doctrina Qualitas
El actual es un ecosistema cambiante al que hay que adaptarse continuamente. Las microcredenciales están surgiendo como la respuesta a la demanda laboral y formativa. Por esta razón universidades lideres trabajan con Doctrina Qualitas y sus innovaciones para el acceso al empleo basadas en la educación.
En la categoría Pro, se repartirán premios en metálico de 1.000 € para el ganador, 500 € para el segundo clasificado y 300 € para el tercero, manteniendo premios en material y obsequios hasta el décimo puesto.
Elis, compañía internacional especializada en servicios circulares de alquiler y mantenimiento de productos textiles, higiene y bienestar, ha inaugurado hoy su nueva planta industrial de Elis Madrid Sur – Illescas, una infraestructura estratégica con la que la compañía refuerza su crecimiento en España y consolida su apuesta industrial y tecnológica en Castilla-La Mancha La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño Pérez, así como de representantes institucionales, clientes, colaboradores y directivos de la compañía, entre ellos Mathieu Chapelle, director general de Elis España, y François Boissinot, director regional de Elis.
Situada en la Calle del Almirante, en el centro de Madrid, esta clínica se encuentra en una de las zonas más representativas y exclusivas de la capital.