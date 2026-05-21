El ransomware impulsado por IA acelera la evolución hacia modelos de trabajo más resilientes

Virtual Cable señala que la virtualización del puesto de trabajo permite reducir la superficie de exposición y mejorar la capacidad de recuperación ante ciberataques El auge de la inteligencia artificial está acelerando la sofisticación y automatización de las campañas deransomware, phishing y robo de credenciales. Las amenazas evolucionan hacia ataques cada vez más rápidos, personalizados y difíciles de detectar, especialmente en entornos de trabajo híbridos y distribuidos donde el modelo tradicional basado en endpoints físicos empieza a mostrar limitaciones frente a ataques automatizados y basados en identidad.

Esta evolución ya se refleja en los principales informes del sector. Según el "Security Landscape Report 2026" de CyberArk, compañía perteneciente a Palo Alto Networks, el 97 % de las organizaciones españolas ha sufrido al menos una brecha ligada a identidad en los últimos 12 meses y el 88 % reconoce haber experimentado tres o más incidentes de este tipo.

El informe también alerta del crecimiento de ataques basados en credenciales, bypass de MFA y accesos privilegiados comprometidos, en un contexto marcado por el incremento de identidades de máquina y agentes de IA con acceso a sistemas y datos corporativos.

El auge de este tipo de amenazas está obligando a muchas empresas a replantear sus estrategias de protección del puesto de trabajo. En muchos casos, un incidente de seguridad puede bloquear accesos, interrumpir operaciones y comprometer la productividad de la organización durante horas o incluso días.

En este escenario, cada vez más organizaciones buscan modelos de puesto de trabajo menos dependientes del endpoint físico y con mayor capacidad de recuperación ante incidentes. La virtualización del puesto de trabajo permite centralizar escritorios, aplicaciones y datos para reducir la superficie de exposición, simplificar la gestión TI y mejorar la capacidad de respuesta ante un ciberataque.

Soluciones de digital workplace como UDS Enterprise, la plataforma desarrollada por Virtual Cable, permiten ofrecer un acceso centralizado y seguro a escritorios y aplicaciones virtuales desde cualquier ubicación y dispositivo. Este modelo facilita separar los datos y aplicaciones del dispositivo físico, reforzar el control sobre la infraestructura y acelerar la capacidad de recuperación tras una incidencia de seguridad.

"El problema ya no es únicamente evitar el ataque, sino garantizar que la actividad pueda restablecerse rápidamente cuando ocurre", señala Javier González, director técnico de Virtual Cable. "En entornos cada vez más distribuidos y expuestos a amenazas automatizadas, UDS Enterprise ayuda a las organizaciones a reforzar la continuidad operativa".

Más allá de la prevención, las organizaciones empiezan a priorizar estrategias orientadas a reforzar la resiliencia frente a ciberataques y amenazas automatizadas.

Sobre Virtual Cable

Virtual Cable desarrolla, soporta y comercializa UDS Enterprise. Ha sido reconocida recientemente como IDC Innovator en Virtual Client Computing a nivel mundial. Su equipo de expertos ha diseñado soluciones de digital workplace (VDI, vApp y acceso remoto a equipos físicos) a medida de cada sector para proporcionar una experiencia de usuario única y totalmente adaptada a las necesidades de cada perfil de usuario. Los profesionales de Virtual Cable tienen más de 30 años de experiencia en TI y desarrollo de software y más de 15 en tecnologías de virtualización. Cada día se despliegan millones de escritorios virtuales Windows y Linux con UDS Enterprise en todo el mundo.

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