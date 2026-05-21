GA-ASI completa el primer vuelo del MQ-9B con pods AEW

El nuevo desarrollo permitirá dotar al MQ-9B de capacidad de alerta temprana aerotransportada General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) realizó el primer vuelo de su aeronave pilotada remotamente MQ-9B equipada con pods de Alerta Temprana Aerotransportada (AEW). La esperada capacidad AEW se está desarrollando mediante una asociación con Saab. Una vez que el sensor AEW, denominado LoyalEye, esté disponible para operadores del MQ-9B y nuevos clientes, proporcionará capacidades persistentes y rentables de vigilancia aérea en regiones donde actualmente no existen.

GA-ASI llevó a cabo un vuelo de validación del MQ-9B utilizando pods de radar AEW el 19 de mayo desde las instalaciones de operaciones de vuelo Desert Horizon de GA-ASI, en el sur de California, utilizando una aeronave propiedad de la compañía. El vuelo marcó el primer paso de un proceso de desarrollo que se espera que dure varios meses y culmine con una demostración de capacidad completa más adelante este año.

GA-ASI y Saab anunciaron su asociación el año pasado con la intención de incorporar capacidad AEW a la plataforma MQ-9B.

Los modelos MQ-9B incluyen SkyGuardian® y SeaGuardian®, la variante británica del MQ-9B conocida como Protector, y la nueva configuración MQ-9B STOL (Short Takeoff and Landing) actualmente en desarrollo para portaaviones navales.

"La capacidad AEW para el MQ-9B ofrecerá capacidades críticas de detección aérea para defenderse frente a municiones aéreas tácticas, misiles guiados, drones, cazas, bombarderos y otras amenazas. La disponibilidad operativa de un sistema aéreo no tripulado (UAS) de media altitud y larga autonomía es la más alta de cualquier aeronave militar y, al tratarse de una plataforma no tripulada, sus tripulaciones no se exponen al peligro", afirmó David R. Alexander, presidente de GA-ASI.

"Esta asociación integra el MQ-9B con LoyalEye, proporcionando a los operadores información vital para la toma de decisiones críticas. LoyalEye amplía las capacidades de los sistemas tripulados y ofrece vigilancia persistente y una mayor flexibilidad operativa. Esto mejora la conciencia situacional y aumenta el éxito de las misiones", afirmó Carl-Johan Bergholm, Senior Vice President y Head of Business Area Surveillance de Saab.

La oferta AEW de GA-ASI y Saab abarcará una amplia gama de aplicaciones, incluidas detección y alerta temprana, detección y seguimiento de largo alcance, seguimiento simultáneo de objetivos e integración flexible de sistemas, todo ello mediante conectividad de línea de visión y SATCOM.

Sobre GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS). Con más de 9 millones de horas de vuelo acumuladas, la línea Predator® de UAS ha operado durante más de 30 años e incluye MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® y MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. La compañía está dedicada a proporcionar soluciones multimisión de larga autonomía que ofrecen conciencia situacional persistente y capacidad de ataque rápido.

Para más información, visitar www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas registradas de General Atomics Aeronautical Systems, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países.

