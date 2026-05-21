GSD impulsa una nueva fase de innovación educativa centrada en la formación del profesorado

La Cooperativa Gredos San Diego refuerza su modelo pedagógico con un proyecto de renovación tecnológica y capacitación docente junto a Apple y Rossellimac La Cooperativa Gredos San Diego (GSD) ha iniciado una nueva fase de innovación educativa con un proyecto de renovación tecnológica y formación del profesorado que se desarrollará en sus diez centros educativos de la Comunidad de Madrid junto a Apple y Rossellimac, Apple Premium Education Partner.

La iniciativa contempla la incorporación progresiva de nuevos equipos tecnológicos para el personal docente y el refuerzo de la capacitación digital del profesorado, siempre desde un enfoque pedagógico y equilibrado en el uso de la tecnología en el aula.

El acuerdo se ha escenificado esta mañana en la tienda Apple de Puerta del Sol, en Madrid, en un encuentro en el que han participado responsables de GSD Cooperativa, Rossellimac y Apple, y en el que ambas entidades han subrayado el valor pedagógico y humano del proyecto, más allá de la mera renovación tecnológica.

El presidente de GSD Cooperativa, José Luis Miranda, explica que "la innovación por sí sola no vale si no tiene un propósito educativo y humano detrás". En este sentido, señala que el objetivo del proyecto pasa por "mejorar la formación, la educación y los vínculos entre las personas", utilizando la tecnología como una herramienta al servicio del aprendizaje.

El acuerdo permitirá renovar durante el próximo curso cerca de 500 equipos destinados al profesorado de Infantil y Primaria, además de seguir desarrollando proyectos tecnológicos ya implantados en distintas etapas educativas.

Miranda insiste en que el proyecto no pretende sustituir los métodos tradicionales de enseñanza, sino complementarlos y reforzarlos. "El desarrollo cognitivo también se construye con herramientas tradicionales. Lo importante es encontrar un equilibrio que permita potenciar las capacidades del alumnado", afirma.

La formación docente, eje del proyecto

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa será la formación específica del profesorado, que contará con acompañamiento técnico y pedagógico para integrar las nuevas herramientas en el trabajo diario de las aulas.

Desde Rossellimac, empresa especializada en soluciones educativas y partner de Apple para el ámbito educativo, subrayan precisamente esa dimensión humana y pedagógica como elemento diferencial del proyecto.

El CEO de Rossellimac, Juan Carlos López, considera que "más allá de la tecnología, lo que hace reales los proyectos son las personas", destacando la importancia de acompañar a quienes enseñan en un momento de transformación educativa y tecnológica como el actual.

Por su parte, el responsable de Educación de Rossellimac, Alejandro Alés, explica que "lo importante no es el dispositivo, sino lo que se puede hacer con él", y defiende que la clave está en que el profesorado "se sienta cómodo, formado y con capacidad para utilizar la tecnología de manera útil y segura en el aula".

En este sentido, Alés destaca que el proyecto incluye formación orientada a reforzar la competencia digital docente y a favorecer un uso responsable de la tecnología. "La tecnología es necesaria y forma parte de la vida de nuestros estudiantes, pero debe utilizarse siempre desde el criterio educativo y acompañada de herramientas de control y orientación pedagógica", señala.

Innovación educativa con equilibrio

GSD subraya además que el proyecto se enmarca dentro de una visión educativa más amplia, basada en la convivencia entre innovación, educación emocional, pensamiento crítico y aprendizaje competencial.

La cooperativa considera fundamental preparar al alumnado para desenvolverse en una sociedad cada vez más tecnológica, pero siempre manteniendo el papel central del profesorado y las relaciones humanas dentro del proceso educativo. "Queremos que nuestros alumnos estén preparados para el futuro, pero también que crezcan como personas", resume José Luis Miranda.

Fundada en 1985, GSD es actualmente la mayor cooperativa educativa de España y de la Unión Europea. Gestiona diez colegios en la Comunidad de Madrid y cuenta con cerca de 15.000 alumnos y más de 1.700 trabajadores.

