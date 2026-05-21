GSD impulsa una nueva fase de innovación educativa centrada en la formación del profesorado
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La Cooperativa Gredos San Diego refuerza su modelo pedagógico con un proyecto de renovación tecnológica y capacitación docente junto a Apple y Rossellimac
La Cooperativa Gredos San Diego (GSD) ha iniciado una nueva fase de innovación educativa con un proyecto de renovación tecnológica y formación del profesorado que se desarrollará en sus diez centros educativos de la Comunidad de Madrid junto a Apple y Rossellimac, Apple Premium Education Partner.
La iniciativa contempla la incorporación progresiva de nuevos equipos tecnológicos para el personal docente y el refuerzo de la capacitación digital del profesorado, siempre desde un enfoque pedagógico y equilibrado en el uso de la tecnología en el aula.
El acuerdo se ha escenificado esta mañana en la tienda Apple de Puerta del Sol, en Madrid, en un encuentro en el que han participado responsables de GSD Cooperativa, Rossellimac y Apple, y en el que ambas entidades han subrayado el valor pedagógico y humano del proyecto, más allá de la mera renovación tecnológica.
El presidente de GSD Cooperativa, José Luis Miranda, explica que "la innovación por sí sola no vale si no tiene un propósito educativo y humano detrás". En este sentido, señala que el objetivo del proyecto pasa por "mejorar la formación, la educación y los vínculos entre las personas", utilizando la tecnología como una herramienta al servicio del aprendizaje.
El acuerdo permitirá renovar durante el próximo curso cerca de 500 equipos destinados al profesorado de Infantil y Primaria, además de seguir desarrollando proyectos tecnológicos ya implantados en distintas etapas educativas.
Miranda insiste en que el proyecto no pretende sustituir los métodos tradicionales de enseñanza, sino complementarlos y reforzarlos. "El desarrollo cognitivo también se construye con herramientas tradicionales. Lo importante es encontrar un equilibrio que permita potenciar las capacidades del alumnado", afirma.
La formación docente, eje del proyecto
Desde Rossellimac, empresa especializada en soluciones educativas y partner de Apple para el ámbito educativo, subrayan precisamente esa dimensión humana y pedagógica como elemento diferencial del proyecto.
El CEO de Rossellimac, Juan Carlos López, considera que "más allá de la tecnología, lo que hace reales los proyectos son las personas", destacando la importancia de acompañar a quienes enseñan en un momento de transformación educativa y tecnológica como el actual.
Por su parte, el responsable de Educación de Rossellimac, Alejandro Alés, explica que "lo importante no es el dispositivo, sino lo que se puede hacer con él", y defiende que la clave está en que el profesorado "se sienta cómodo, formado y con capacidad para utilizar la tecnología de manera útil y segura en el aula".
En este sentido, Alés destaca que el proyecto incluye formación orientada a reforzar la competencia digital docente y a favorecer un uso responsable de la tecnología. "La tecnología es necesaria y forma parte de la vida de nuestros estudiantes, pero debe utilizarse siempre desde el criterio educativo y acompañada de herramientas de control y orientación pedagógica", señala.
Innovación educativa con equilibrio
La cooperativa considera fundamental preparar al alumnado para desenvolverse en una sociedad cada vez más tecnológica, pero siempre manteniendo el papel central del profesorado y las relaciones humanas dentro del proceso educativo. "Queremos que nuestros alumnos estén preparados para el futuro, pero también que crezcan como personas", resume José Luis Miranda.
Fundada en 1985, GSD es actualmente la mayor cooperativa educativa de España y de la Unión Europea. Gestiona diez colegios en la Comunidad de Madrid y cuenta con cerca de 15.000 alumnos y más de 1.700 trabajadores.
En la categoría Pro, se repartirán premios en metálico de 1.000 € para el ganador, 500 € para el segundo clasificado y 300 € para el tercero, manteniendo premios en material y obsequios hasta el décimo puesto.
Elis, compañía internacional especializada en servicios circulares de alquiler y mantenimiento de productos textiles, higiene y bienestar, ha inaugurado hoy su nueva planta industrial de Elis Madrid Sur – Illescas, una infraestructura estratégica con la que la compañía refuerza su crecimiento en España y consolida su apuesta industrial y tecnológica en Castilla-La Mancha La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño Pérez, así como de representantes institucionales, clientes, colaboradores y directivos de la compañía, entre ellos Mathieu Chapelle, director general de Elis España, y François Boissinot, director regional de Elis.
Situada en la Calle del Almirante, en el centro de Madrid, esta clínica se encuentra en una de las zonas más representativas y exclusivas de la capital.