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El aceite de cocina usado gana peso como recurso para la producción de biocombustibles

Emprendedores de Hoy
jueves, 21 de mayo de 2026, 18:56 h (CET)

El aceite de cocina usado, conocido internacionalmente como UCO, Used Cooking Oil y también como AVU en el ámbito español, se ha consolidado como un flujo relevante dentro de la gestión de residuos orgánicos. Su correcta separación, recogida y tratamiento permiten transformar un residuo habitual en cocinas profesionales, colectividades, industria alimentaria y hogares en una materia prima con salida hacia procesos de valorización.


Cuando el UCO se gestiona de forma inadecuada, puede generar incidencias en redes de saneamiento, costes de depuración y afecciones ambientales asociadas al vertido. Sin embargo, si se recoge de manera separada, con recipientes adecuados y trazabilidad documental, el aceite usado mantiene mejores condiciones para su acondicionamiento y posterior aprovechamiento en aplicaciones como biocarburantes, biocombustibles y determinados usos de la industria química.


Acteco refuerza su actividad en la gestión de aceite de cocina usado

En este contexto, Acteco ha reforzado su posición en el ámbito de los residuos orgánicos y los biocombustibles tras la adquisición de la actividad productiva de una empresa especializada en la recogida y tratamiento de aceites de cocina usados en Olmedo, Valladolid.


La operación incorpora instalaciones con depósitos específicos para el tratamiento y decantación de aceites, así como zonas de almacenamiento, y permite ampliar la cobertura territorial en Castilla y León, Madrid, Guadalajara y el noroeste peninsular.


La integración de esta actividad dentro del grupo permite reforzar la capacidad operativa y técnica vinculada al UCO, con mejoras previstas en depósitos y sistemas de filtrado para aumentar la eficiencia del tratamiento. Además, la operación suma seis profesionales al equipo y consolida una línea de trabajo orientada a incrementar el volumen de aceite usado gestionado. La operación se integra en la estrategia de crecimiento de Acteco para buscar la solución al 100 por 100 los residuos de la industria.


Del residuo al recurso para la transición energética

La gestión de este residuo exige identificar correctamente el flujo, evitar mezclas con agua, restos orgánicos, productos químicos u otros líquidos, controlar el almacenamiento en origen y garantizar que el transporte se realice mediante circuitos autorizados. En España, el aceite de cocina usado se identifica habitualmente con el código LER 20 01 25, relativo a aceites y grasas comestibles, y su traslado debe ir acompañado de la documentación correspondiente conforme a la normativa aplicable.


El avance de este tipo de soluciones refleja el papel creciente de la valorización en la gestión de residuos. La economía circular depende, en gran medida, de que materiales considerados residuo puedan reincorporarse a nuevas cadenas de valor. En el caso del UCO, la separación en origen, la calidad del acopio, la logística y la trazabilidad son factores determinantes para convertir el aceite usado en un recurso útil para la transición energética, mediante la transformación en biocombustibles, entre otros.


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