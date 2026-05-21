Un simulacro de incendio y explosión accidental pone a prueba la coordinación de emergencias en San Sebastián

Más de 100 profesionales han participado esta mañana en un ejercicio práctico de emergencias organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa y Garbera. Se ha recreado un incidente con fuego y explosión accidental en la zona de Mediamarkt del centro comercial, lo que ha obligado a evacuar el centro En el operativo han participado profesionales de enfermería, Bomberos del Parque de Donostia, Cruz Roja, DYA, Guardia Municipal, Movilidad, Ambulancias Gipuzkoa y personal del centro comercial, así como alumnado del Instituto Técnico Easo.

El ejercicio ha permitido poner en práctica la asistencia sanitaria, evacuación y coordinación entre las diferentes agencias intervinientes.

Más de un centenar de personas han participado esta mañana en el ejercicio práctico de emergencias organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) y Garbera, dentro de las actividades formativas del Curso de Experto/a en Enfermería de Urgencias y Emergencias del COEGI.

El ejercicio práctico final del curso en el que han participado 52 enfermeras/os ha recreado una situación de emergencia provocada por un fuego y una explosión accidental en la zona de Mediamarkt del centro, incidente que ha obligado a evacuar el área afectada y atender a víctimas de diferente gravedad.

El objetivo principal del ejercicio ha sido que las enfermeras participantes pudieran aplicar los conocimientos teórico-prácticos trabajados durante la formación presencial; así como entrenar la coordinación y respuesta conjunta entre las diferentes agencias de emergencias y seguridad que intervienen en este tipo de situaciones y "entrenar" la respuesta del personal del centro comercial en posibles situaciones de emergencia y evacuación.

Para ello, durante el ejercicio se han desarrollado actuaciones de control de la escena, atención sanitaria, clasificación de víctimas, tratamiento y evacuación de personas afectadas, además de la organización de accesos y coordinación operativa desde el Puesto de Mando Avanzado.

En el ejercicio han participado profesionales de Bomberos, Cruz Roja, DYA, Guardia Municipal, agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián, Ambulancias Gipuzkoa y personal de Garbera, además de las enfermeras tituladas que han cursado esta formación especializada en el curso 2025-2026. También ha participado alumnado del Instituto Técnico Easo.

Desde el COEGI destacan la importancia de este tipo de ejercicios prácticos para reforzar la preparación de las y los profesionales de enfermería ante situaciones complejas y de alta exigencia asistencial, así como para mejorar la coordinación entre todos los recursos intervinientes en una emergencia real.

Por su parte, Nuria Vegas, gerente de Garbera, ha asegurado que este tipo de iniciativas permiten al centro "seguir reforzando la seguridad y la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de emergencia, siempre en coordinación con los diferentes servicios y profesionales implicados". Además, ha subrayado que "como espacio que recibe diariamente a miles de personas, es fundamental trabajar de manera preventiva y colaborativa para garantizar la mejor atención y protección posible".

