ISOTools cierra su gira internacional como referente del debate sobre normas ISO e IA
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La gira ISO NEXT 2026, impulsada por ISOTools, ha recorrido ocho ciudades de Latinoamérica, congregando a cientos de profesionales para debatir cómo la inteligencia artificial y las nuevas versiones de ISO 9001 e ISO 14001 están redefiniendo la gestión empresarial. El tour, que arrancó online desde España y cerró en Querétaro, se ha consolidado como uno de los foros de referencia del año para abordar la próxima generación de normas de calidad y medio ambiente
La gira internacional ISO NEXT 2026, impulsada por ISOTools, bajó el telón en Querétaro tras varias semanas recorriendo Latinoamérica. Lo que arrancó como una sesión online desde España terminó convertido en uno de los foros más concurridos del año para hablar de la próxima generación de normas ISO: la actualización de la ISO 9001 con horizonte 2026, la reciente publicación de ISO 14001, y la evolución de ISO 19011 sobre auditorías.
Por el camino quedaron paradas en Lima, Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile, Cali, Santo Domingo, Medellín y, finalmente, Querétaro. Cientos de profesionales —directivos, auditores, responsables de calidad, consultores— pasaron por las jornadas con una pregunta de fondo bastante similar en todas las ciudades: cómo prepararse para un entorno donde la transformación digital y la inteligencia artificial empiezan a redefinir lo que significa "gestionar" una organización.
Una gira con un lema y un contexto
En medio de la gira llegó un acontecimiento que terminó de darle peso a la conversación: en abril se publicó oficialmente la actualización de ISO 14001:2026. La nueva versión apuesta por una gestión ambiental más estratégica, resiliente y mejor integrada con el resto del sistema, y su salida confirmó algo que se venía repitiendo en cada sesión: las organizaciones que no empiecen a moverse ya, llegarán tarde.
Voces internacionales y casos reales
Cada ciudad tuvo su acento. En unas pesó más el debate sobre sostenibilidad, en otras la digitalización o la resiliencia organizacional. Medellín, Bogotá y Querétaro destacaron especialmente por la afluencia y por el nivel de las conversaciones, una señal de que la preocupación por entender estos cambios ha dejado de ser cosa solo del departamento de calidad.
Más que una actualización documental
La inteligencia artificial fue, como era de esperar, uno de los grandes ejes del debate. No tanto como promesa futurista, sino como herramienta ya disponible para optimizar procesos, apoyar la toma de decisiones y aliviar la carga regulatoria que muchas organizaciones soportan.
Desde ISOTools hicieron balance positivo de esta primera edición internacional, tanto por la participación como por el nivel técnico. Más allá de los números, la gira ha servido para abrir una conversación global sobre cómo las organizaciones deben afrontar una etapa marcada por la innovación, la sostenibilidad y la IA.
Con el cierre en Querétaro, ISO NEXT 2026 deja una idea bastante asentada: la llegada de ISO 14001:2026 y la inminente ISO 9001:2026 marcarán un antes y un después en la gestión empresarial. Y quien lo entienda pronto, jugará con ventaja.
Miguel Martín, CEO de ISOTools, valoró así el recorrido: "Esta gira ha confirmado algo que veníamos intuyendo: las organizaciones latinoamericanas están deseando liderar la conversación".
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