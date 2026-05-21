Naison Tahay publica "El precio de las remesas y tu mina de oro", una reflexión directa sobre migración, educación financiera y propósito personal

El autor Naison Tahay presenta "El precio de las remesas y tu mina de oro", una obra de no ficción que aborda la migración desde una mirada personal, crítica y profundamente conectada con la realidad de muchas familias latinoamericanas. El libro, publicado por Editorial Letra Minúscula, está disponible en Amazon en formato ebook, tapa blanda y tapa dura Escrito desde la aldea de Xojola, en el occidente de Guatemala, el libro parte de una experiencia cercana: la observación de lo que la migración ha significado para muchas familias, tanto en sus logros como en sus heridas. Tahay no presenta la migración únicamente como una vía económica, sino como una decisión que tiene consecuencias familiares, emocionales, sociales y personales. Su propuesta central es clara: antes de ver la migración como única salida, es necesario descubrir y desarrollar la "mina de oro" que cada persona lleva dentro.

A lo largo de sus capítulos, El precio de las remesas y tu mina de oro reflexiona sobre el valor real de las remesas, el sacrificio de quienes emigran y el uso que muchas veces se hace del dinero obtenido con años de trabajo lejos del hogar. El autor plantea que el verdadero problema no siempre es la falta de dinero, sino la ausencia de educación financiera, planificación y mentalidad de crecimiento.

La obra se dirige especialmente a migrantes, familiares de migrantes, jóvenes y personas que están considerando salir de su país en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, su mensaje va más allá de la migración. Tahay habla de hábitos, propósito, talentos, responsabilidad familiar, educación, inversión, administración del dinero y desarrollo personal. Su intención es invitar al lector a preguntarse qué quiere construir realmente con su vida y qué precio está dispuesto a pagar por ello.

Con un estilo directo, cercano y en ocasiones provocador, el autor cuestiona ideas muy normalizadas: emigrar solo para conseguir una casa, gastar las remesas sin visión de futuro, abandonar estudios o talentos, esperar soluciones externas o repetir patrones familiares sin analizarlos. Frente a ello, propone una "migración de mentalidad": un cambio interno que permita transformar habilidades personales en oportunidades reales.

Uno de los ejes más destacados del libro es la educación financiera. Tahay insiste en que las remesas pueden representar una gran oportunidad si se convierten en inversión, formación, proyectos productivos o herramientas para el crecimiento familiar. Pero también advierte que, sin conocimiento, el dinero puede desaparecer rápidamente y dejar a las personas en el mismo punto de partida.

El precio de las remesas y tu mina de oro es una lectura pensada para quienes buscan una reflexión sincera sobre la migración y sus consecuencias, pero también para quienes desean replantearse su relación con el dinero, el trabajo y sus propios talentos. Más que un manual, es una llamada de atención para dejar de huir sin rumbo y empezar a construir con propósito.

