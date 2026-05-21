Un electricista autorizado que trabajó para Endesa ahora soluciona lo que otros rechazan: así opera Activa Globals

Sabadell (Barcelona) — El sector eléctrico residencial e industrial de la provincia de Barcelona suma un nuevo referente especializado. Activa Globals, empresa de servicios eléctricos con sede en Sabadell, ha iniciado su actividad con un perfil diferenciado: más de 30 años de experiencia en el sector, de los cuales más de 10 los pasó trabajando directamente dentro de empresas distribuidoras de energía como Endesa o Iberdrola.



Esta trayectoria interna es, según su fundador José Sánchez, la clave que diferencia a Activa Globals del instalador eléctrico convencional. Lo que los instaladores eléctricos no se atreven a tocar Uno de los cuellos de botella más comunes para particulares, comunidades y empresas en Sabadell y el resto de la provincia de Barcelona es la gestión de las acometidas eléctricas: el proceso técnico y administrativo necesario para que la compañía distribuidora conecte el suministro a una instalación nueva o reformada.

"Hay instaladores autorizados que directamente no se meten ahí. Tienen miedo a los plazos, a que Endesa tarde, a estar meses sin cobrar. Yo me meto porque conozco cómo funciona el proceso por dentro, sé hasta dónde se puede llegar y cómo agilizarlo", explica Sánchez.

El resultado es un servicio integral que va desde el estudio de la instalación hasta la gestión completa con la compañía distribuidora, incluyendo la corrección de deficiencias técnicas que impiden el alta del suministro: un servicio que habitualmente obliga al cliente a contratar a dos o tres profesionales distintos y que Activa Globals resuelve en una sola intervención, con plazos de ejecución que suelen situarse entre dos y tres días laborables. Servicio de instalaciones eléctricas con alcance en Sabadell y provincia de Barcelona Activa Globals da cobertura a particulares, administradores de fincas y clientes industriales en Sabadell y el conjunto de la provincia de Barcelona, con capacidad de subcontratar equipos para obras de mayor envergadura sin que ello afecte a la supervisión directa por parte del responsable del proyecto.

Entre los servicios disponibles se encuentran la reparación de averías eléctricas domésticas e industriales, la gestión de acometidas eléctricas con Endesa, la puesta en normativa de instalaciones eléctricas y la subsanación de deficiencias requeridas por la compañía distribuidora.

Los interesados pueden consultar disponibilidad y solicitar presupuesto a través de Activa Globals, con presencia verificada en Google Maps para Sabadell y municipios de la provincia de Barcelona.

Datos de contacto: Activa Globals Sabadell, Barcelona Teléfono: 691 39 62 47 Email: info@activaglobals.com