CIM UPC: la impresión 3D ya es accesible a las PYMES

Para el director general de CIM UPC, Dr. José Mª Cabrera "es hora de que las empresas empiecen a adoptar estas tecnologías dentro de sus procesos industriales para no quedarse fuera de juego" En el marco de la primera sesión técnica de la jornada 'Manufactura aditiva en metal para la industria', diferentes expertos presentaron las actuales tecnologías de fabricación aditiva en metal y analizaron sus ámbitos de aplicación y las perspectivas futuras de la impresión 3D metálica. La bajada de costes, la reducción de los tiempos y la mejora de los procesos y materiales, entre otros factores, han estado determinantes para la adopción de estas tecnologías en el entorno industrial actual. En la misma, también se corroboró que cada tecnología funciona bien en su nitxo de mercado y que todas ellas son complementarias. Por su parte, CIM UPC presentó su capacidad para fabricar piezas metálicas de grandes dimensiones, como columnas de acero inoxidable, a través del sistema sistema 'TIG-WAAM Multifilamento'. Esta tecnología utiliza un arco eléctrico para fundir hilos metálicos y generar piezas como prototipos, series cortas o piezas a medida, abriendo nuevas aplicaciones en sectores como la construcción y la energía.

El pasado día 14 de mayo tuvo lugar, en la sede social de La Fundació Centre CIM, también conocida como CIM UPC, entidad perteneciente a la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), la primera sesión técnica de la jornada 'Manufactura aditiva en metal para la industria', coorganizada por el Clúster MAV (Clúster de Materiales Avanzados de Cataluña), CIM UPC y Leitat-IAM3DHUB.

Esta sesión estuvo desarrollada bajo los objetivos principales de analizar la evolución de la impresión 3D metálica, pasar de la fase de prueba piloto a la integración real en el entorno productivo, mostrar tecnologías disponibles, aplicaciones, uso de materiales avanzados, y factores clave de adopción. Y, finalmente, abordar retos de escalado productivo, así como la integración en los procesos industriales existentes.

La bienvenida estuvo a cargo del Dr. José Mª Cabrera, director general de CIM UPC, que destacó el papel de España, como importante ecosistema dentro de Europa en relación a Fabricación Aditiva. También se refirió al papel de CIM UPC como Centro Tecnológico, adaptándose a los retos tecnológicos que ha ido encarando desde su fundación para convertirse, hoy en día, en un centro de referencia en procesos de manufactura aditiva, tan a nivel nacional como internacional. "CIM UPC es líder en investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas para la industria, -comentó-, por eso actualmente forma parte de estos clústeres y hubs de trabajo que son punto de referencia para las PYMES e industria en general y punto de encuentro muy importante del sector. Por otro lado,- explicó- CIM UPC coordina actualmente la Red de Referencia en Fabricación Aditiva de Cataluña (XaRFA), conectando el tejido de I+D+i con el mercado para acelerar la transferencia tecnológica en fabricación aditiva y, consolidándose como una estructura de referencia en Cataluña".

Finalmente, el director general de CIM UPC quiso resaltar un mensaje que, en estos momentos, es prioritario para este mercado, afirmando que, "es hora de que las empresas empiecen a adoptar estas tecnologías dentro de sus procesos industriales para no quedarse fuera de juego".

La tecnologia del metal: retos y ventajas

La primera ponencia destacada de la jornada estuvo a cargo del Dr. Felip Fenollosa i Artés, director de I+D Estratégica de CIM UPC, doctor ingeniero industrial y una de las voces de referencia en fabricación aditiva en Cataluña. Bajo el título "Manufactura aditiva en metal: estado actual y perspectivas", el Dr. Fenollosa explicó cómo la impresión 3D metálica está evolucionando, cuál es su grado de madurez industrial, y hacia donde se dirige.

En esta sesión se refirió al importante salto de la impresión en plástico al metal, desde que se empezó a trabajar en metal en 1996, y la evolución de las primeras máquinas de fusión de polvo hacia filamentos, y a los sistemas industriales multilaser automatizados de la actualidad. También destacó la importante bajada en las barreras de precio que estas tecnologías han logrado en los últimos tiempos, dado que hoy en día la tecnología LPBF ya se puede adquirir a bajo coste, "lo cual es una gran novedad y hace que la impresión 3D sea ya accesible a las PYMES". Para la implantación en la PYME el Dr. Fenollosa resalta que "es importante calificar la pieza, con una casuística bajo control que implica disponer de equipamientos singulares".

Así, como retos, el director de I+D Estratégica de CIM UPC, confirmó "que la tecnología del metal tiene retos de calificación, repetitibilitat y control de propiedad". Entre las ventajas, destacó: la personalización, que crea negocios más competitivos.

Como conclusión, el Dr. Fenollosa resaltó que "la extensión del mundo del plástico está pasando al mundo del metal porque la industria lo está solicitando y cada vez existen más maneras de obtener piezas metálicas", como se pudo conocer a la jornada.

Finalmente, el Dr. Fenollosa mencionó algunos proyectos innovadores en fabricación aditiva que lidera, desde la creación de espacios de fabricación digital hasta el desarrollo de prototipos avanzados para aplicaciones médicas de alta complejidad.

Wire Arc Additive Manufacturing, una tecnología con la que CIM UPC ha demostrado su capacidad para fabricar piezas metálicas de grandes dimensiones

La Jornada, estuvo repartida en tres bloques de ponencias centradas en las tecnologías de manufactura aditiva en metal, que fueron impartidas por empresas referentes que están en toda la cadena de valor de la producción 3D: fabricantes de la propia tecnología, de los nuevos materiales o encargadas de la postproducción. Finalmente, ha incluido también una visita a las instalaciones de CIM UPC.

Wire Arc Additive Manufacturing (CIM UPC). En CIM UPC se usa la tecnología WAAM para transformar la soldadura convencional en una herramienta de fabricación avanzada, capaz de crear geometrías complejas con precisión, eficiencia y valor industrial. Esta tecnología utiliza un arco eléctrico para fundir hilos metálicos y generar piezas como prototipos, series cortas o piezas a medida. El equipamiento desarrollado en este sentido, sistema "TIG-WAAM Multifilamento", presenta doble hilo y cabezal multifilamento. Esto permite aumentar la tasa de deposición, fabricar piezas multimaterial y combinar materiales in situ durante el proceso de impresión. CIM UPC ha demostrado su capacidad para fabricar piezas metálicas de grandes dimensiones, como columnas de acero inoxidable, utilizando esta tecnología, lo cual abre nuevas aplicaciones en sectores como la construcción y la energía.

A destacar, el proyecto DEWI - Desarrollo experimental de piezas multifuncionales de acero inoxidable y aleaciones especiales mediante tecnologías de fabricación WAAM con control inteligente (www.cimupc.org/tecnologies/tecnologies-wire-arc-additive-manufacturing/). Proyecto, liderado por ACERINOX con la colaboración de CIM UPC, la UPC y el CENIM, está desarrollando un equipo TIG-WAAM capaz de imprimir con tres o más materiales (como aceros inoxidables o aleaciones de níquel). Esta tecnología permitirá mejorar la productividad, reducir costes e impacto ambiental, y generar piezas optimizadas y más duraderas, que se validarán en condiciones reales de uso industrial.

En definitiva, WAAM es una alternativa real a los procesos de mecanizado o forja tradicional, especialmente cuando se trata de piezas grandes, disponibles únicamente bajo demanda o con diseños específicos. Con su capacidad de reducir tiempo y costes, es la solución perfecta para sectores como la aeronáutica, la energía, la movilidad o la investigación aplicada.

Sobre CIM UPC

Liderando la impresión 3D, CIM UPC tiene como misión transferir conocimientos de ingeniería y de gestión de la tecnología, así como facilitar herramientas a las empresas y a los profesionales para que puedan crear y mejorar sus productos y procesos de fabricación. Comprometido con la sociedad y la Industria, CIM UPC sirve a su entorno haciendo progresar la fabricación digital y las tecnologías de la producción mediante la formación, la transferencia tecnológica y la investigación. De este modo, acerca la realidad empresarial en la universidad y ayuda al tejido industrial a conseguir la máxima competitividad tecnológica.

CIM UPC se ha caracterizado desde sus orígenes por la polivalencia de las actividades que realiza. Algunas de las más relevantes son:

Planta Piloto, con servicio de Producción de prototipos y preseries a medida hechos por impresión 3D y mecanización avanzada, así como diferentes laboratorios para diversos ensayos con las innovadoras impresoras Direct Ink Writting, y otras tecnologías para proyectos industriales, por ejemplo haciendo finalmente accesible a las PYMES la impresión 3D metálica.

Diseño y producción de equipos de Fabricación Avanzada a medida, viabilizando nuevos procesos productivos basados en impresión 3D en muchos aspectos: bioimpresión y salud, energía, movilidad, sostenibilidad y circularidad, etc.

Innovación abierta. Proyectos de investigación nacionales, individuales o en colaboración como ahora los miembros de la red XaRFA (Red de Referencia en Fabricación Aditiva de Cataluña) y europeos con socios internacionales. CIM UPC tiene sus orígenes en el año 1990, constituyéndose en fundación de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) en 2005. Desde esa fecha, la entidad también colabora con otros centros tecnológicos y/o universitarios de investigación, lidera la mencionada XarFA, red centrada en fabricación avanzada. Finalmente, desarrolla propuestas tecnológicas innovadoras y potencia infraestructuras de investigación aplicada para desarrollar proyectos en diversos ámbitos tecnológicos.

Más información: CIM UPC: https://www.cimupc.org

Video corporativo: https://www.youtube.com/watch?v=7kicvcMGbL8

