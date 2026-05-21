CIM UPC: la impresión 3D ya es accesible a las PYMES
|
|
Para el director general de CIM UPC, Dr. José Mª Cabrera "es hora de que las empresas empiecen a adoptar estas tecnologías dentro de sus procesos industriales para no quedarse fuera de juego"
En el marco de la primera sesión técnica de la jornada 'Manufactura aditiva en metal para la industria', diferentes expertos presentaron las actuales tecnologías de fabricación aditiva en metal y analizaron sus ámbitos de aplicación y las perspectivas futuras de la impresión 3D metálica. La bajada de costes, la reducción de los tiempos y la mejora de los procesos y materiales, entre otros factores, han estado determinantes para la adopción de estas tecnologías en el entorno industrial actual. En la misma, también se corroboró que cada tecnología funciona bien en su nitxo de mercado y que todas ellas son complementarias. Por su parte, CIM UPC presentó su capacidad para fabricar piezas metálicas de grandes dimensiones, como columnas de acero inoxidable, a través del sistema sistema 'TIG-WAAM Multifilamento'. Esta tecnología utiliza un arco eléctrico para fundir hilos metálicos y generar piezas como prototipos, series cortas o piezas a medida, abriendo nuevas aplicaciones en sectores como la construcción y la energía.
El pasado día 14 de mayo tuvo lugar, en la sede social de La Fundació Centre CIM, también conocida como CIM UPC, entidad perteneciente a la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), la primera sesión técnica de la jornada 'Manufactura aditiva en metal para la industria', coorganizada por el Clúster MAV (Clúster de Materiales Avanzados de Cataluña), CIM UPC y Leitat-IAM3DHUB.
Esta sesión estuvo desarrollada bajo los objetivos principales de analizar la evolución de la impresión 3D metálica, pasar de la fase de prueba piloto a la integración real en el entorno productivo, mostrar tecnologías disponibles, aplicaciones, uso de materiales avanzados, y factores clave de adopción. Y, finalmente, abordar retos de escalado productivo, así como la integración en los procesos industriales existentes.
La bienvenida estuvo a cargo del Dr. José Mª Cabrera, director general de CIM UPC, que destacó el papel de España, como importante ecosistema dentro de Europa en relación a Fabricación Aditiva. También se refirió al papel de CIM UPC como Centro Tecnológico, adaptándose a los retos tecnológicos que ha ido encarando desde su fundación para convertirse, hoy en día, en un centro de referencia en procesos de manufactura aditiva, tan a nivel nacional como internacional. "CIM UPC es líder en investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas para la industria, -comentó-, por eso actualmente forma parte de estos clústeres y hubs de trabajo que son punto de referencia para las PYMES e industria en general y punto de encuentro muy importante del sector. Por otro lado,- explicó- CIM UPC coordina actualmente la Red de Referencia en Fabricación Aditiva de Cataluña (XaRFA), conectando el tejido de I+D+i con el mercado para acelerar la transferencia tecnológica en fabricación aditiva y, consolidándose como una estructura de referencia en Cataluña".
Finalmente, el director general de CIM UPC quiso resaltar un mensaje que, en estos momentos, es prioritario para este mercado, afirmando que, "es hora de que las empresas empiecen a adoptar estas tecnologías dentro de sus procesos industriales para no quedarse fuera de juego".
La tecnologia del metal: retos y ventajas
En esta sesión se refirió al importante salto de la impresión en plástico al metal, desde que se empezó a trabajar en metal en 1996, y la evolución de las primeras máquinas de fusión de polvo hacia filamentos, y a los sistemas industriales multilaser automatizados de la actualidad. También destacó la importante bajada en las barreras de precio que estas tecnologías han logrado en los últimos tiempos, dado que hoy en día la tecnología LPBF ya se puede adquirir a bajo coste, "lo cual es una gran novedad y hace que la impresión 3D sea ya accesible a las PYMES". Para la implantación en la PYME el Dr. Fenollosa resalta que "es importante calificar la pieza, con una casuística bajo control que implica disponer de equipamientos singulares".
Así, como retos, el director de I+D Estratégica de CIM UPC, confirmó "que la tecnología del metal tiene retos de calificación, repetitibilitat y control de propiedad". Entre las ventajas, destacó: la personalización, que crea negocios más competitivos.
Como conclusión, el Dr. Fenollosa resaltó que "la extensión del mundo del plástico está pasando al mundo del metal porque la industria lo está solicitando y cada vez existen más maneras de obtener piezas metálicas", como se pudo conocer a la jornada.
Finalmente, el Dr. Fenollosa mencionó algunos proyectos innovadores en fabricación aditiva que lidera, desde la creación de espacios de fabricación digital hasta el desarrollo de prototipos avanzados para aplicaciones médicas de alta complejidad.
Wire Arc Additive Manufacturing, una tecnología con la que CIM UPC ha demostrado su capacidad para fabricar piezas metálicas de grandes dimensiones
Wire Arc Additive Manufacturing (CIM UPC). En CIM UPC se usa la tecnología WAAM para transformar la soldadura convencional en una herramienta de fabricación avanzada, capaz de crear geometrías complejas con precisión, eficiencia y valor industrial. Esta tecnología utiliza un arco eléctrico para fundir hilos metálicos y generar piezas como prototipos, series cortas o piezas a medida. El equipamiento desarrollado en este sentido, sistema "TIG-WAAM Multifilamento", presenta doble hilo y cabezal multifilamento. Esto permite aumentar la tasa de deposición, fabricar piezas multimaterial y combinar materiales in situ durante el proceso de impresión. CIM UPC ha demostrado su capacidad para fabricar piezas metálicas de grandes dimensiones, como columnas de acero inoxidable, utilizando esta tecnología, lo cual abre nuevas aplicaciones en sectores como la construcción y la energía.
A destacar, el proyecto DEWI - Desarrollo experimental de piezas multifuncionales de acero inoxidable y aleaciones especiales mediante tecnologías de fabricación WAAM con control inteligente (www.cimupc.org/tecnologies/tecnologies-wire-arc-additive-manufacturing/). Proyecto, liderado por ACERINOX con la colaboración de CIM UPC, la UPC y el CENIM, está desarrollando un equipo TIG-WAAM capaz de imprimir con tres o más materiales (como aceros inoxidables o aleaciones de níquel). Esta tecnología permitirá mejorar la productividad, reducir costes e impacto ambiental, y generar piezas optimizadas y más duraderas, que se validarán en condiciones reales de uso industrial.
En definitiva, WAAM es una alternativa real a los procesos de mecanizado o forja tradicional, especialmente cuando se trata de piezas grandes, disponibles únicamente bajo demanda o con diseños específicos. Con su capacidad de reducir tiempo y costes, es la solución perfecta para sectores como la aeronáutica, la energía, la movilidad o la investigación aplicada.
Sobre CIM UPC
CIM UPC se ha caracterizado desde sus orígenes por la polivalencia de las actividades que realiza. Algunas de las más relevantes son:
CIM UPC tiene sus orígenes en el año 1990, constituyéndose en fundación de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) en 2005. Desde esa fecha, la entidad también colabora con otros centros tecnológicos y/o universitarios de investigación, lidera la mencionada XarFA, red centrada en fabricación avanzada. Finalmente, desarrolla propuestas tecnológicas innovadoras y potencia infraestructuras de investigación aplicada para desarrollar proyectos en diversos ámbitos tecnológicos.
Más información: CIM UPC: https://www.cimupc.org
Video corporativo: https://www.youtube.com/watch?v=7kicvcMGbL8
Con la llegada del buen tiempo, las embarcaciones vuelven a salir con más frecuencia, los amarres recuperan movimiento y muchos propietarios aprovechan los fines de semana para poner el barco a punto después de meses de menos actividad. Revisar sistemas de seguridad, renovar cabos, comprobar el fondeo o preparar el mantenimiento del casco forma parte de una rutina habitual en numerosos puertos deportivos.
Al navegar, compartir datos o comprar en línea, un componente invisible determina la protección de nuestra información: el servidor de alojamiento. El alojamiento web es la primera barrera de defensa contra las amenazas digitales. Muchos usuarios ignoran que el hospedaje determina su seguridad digital.
La digitalización ha dejado de ser una opción para las pequeñas y medianas empresas españolas. Sin embargo, muchas pymes cometen el mismo error: incorporar nuevas herramientas tecnológicas sin antes evaluar si su infraestructura actual está preparada para soportarlas.