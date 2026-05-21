Aon publica el primer Estudio de Tendencias de Capital Humano
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Casi el 90 % de las empresas cree que las personas determinarán el éxito de la IA, pero pocas están invirtiendo en estrategias de personas, según nuevo estudio de Aon
Aon plc (NYSE: AON), firma líder en servicios profesionales a nivel global, ha publicado los resultados de su pimer informe 'Human Capital Trends Study', que revela una brecha crítica en el núcleo de las estrategias de IA de las empresas: las organizaciones reconocen que sus personas impulsarán el éxito de la IA, pero no están invirtiendo en sus estrategias de personas.
Según el estudio, el 88% de los empleadores coincide en que la IA exigirá que su plantilla desarrolle nuevas habilidades, y sitúa capacidades humanas como la adaptabilidad, el liderazgo y la gestión del cambio como los impulsores más críticos del éxito en los próximos tres años, incluso por delante de las habilidades técnicas.
Sin embargo, este reconocimiento no se está traduciendo en acciones. Aunque el 73% de las organizaciones ya ha desplegado o está pilotando programas de IA, solo el 18% afirma que la mayor parte de su plantilla ha participado en programas de reciclaje o mejora de competencias (reskilling o upskilling) en IA durante el último año. La limitación de recursos o presupuestos de formación se cita como el principal obstáculo para desarrollar habilidades internamente, pero solo el 28% ha contratado a empleados con experiencia en IA, confirmando que se sigue confiando en el desarrollo del talento interno. El resultado es una desconexión entre lo que las organizaciones saben que impulsará el éxito y cómo están priorizando los recursos, una brecha que está emergiendo como un riesgo material para el valor de la empresa.
Resultados en España
• Solo el 19 % de las organizaciones cuenta con una propuesta de valor al empleado (EVP) definida.
• Únicamente el 24 % percibe un compromiso sólido y visible de la dirección con el bienestar.
• La transparencia salarial puede ser una ventaja competitiva, pero España se sitúa once puntos porcentuales por debajo de la media global, elevando el riesgo de decisiones retributivas incoherentes y de pérdida de confianza.
Leer el informe 'Human Capital Trends Study' completo aquí (resultados España página 89)
Acerca de Aon
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