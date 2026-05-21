morgan media multiplica por 7 las reservas directas de Camaleon Tours con una estrategia de paid media
|
|
morgan media, agencia especializada en marketing digital, presenta el caso de éxito de Camaleon Tours, empresa dedicada a tours, excursiones y experiencias en destinos como Ámsterdam, Países Bajos y Bélgica. El proyecto muestra cómo una estrategia de paid media bien estructurada, orientada a la rentabilidad y optimizada de forma continua permitió escalar la inversión publicitaria de manera progresiva, desde una inversión inicial muy reducida en 2023 hasta presupuestos mucho más relevantes en 2025
Escalar la inversión con foco en rentabilidad
La estrategia de paid media se escaló de manera progresiva. A medida que las campañas demostraban rentabilidad, el cliente pudo reinvertir con mayor seguridad y seguir apostando por el canal online como vía de captación directa.
Este enfoque permitió que el aumento de inversión no se entendiera como un gasto aislado, sino como una palanca de captación, análisis y escalado. Cada incremento presupuestario estuvo respaldado por datos, resultados y capacidad real de retorno.
Crecimiento en tráfico y reservas
Este aumento permitió multiplicar el volumen de usuarios interesados que llegaban a la web de Camaleon Tours a través de campañas digitales. Sin embargo, el objetivo de la estrategia no se limitó a comprar más tráfico. La prioridad fue atraer usuarios con intención real, optimizar el rendimiento de las campañas y mejorar la relación entre inversión, visitas y reservas.
El dato más relevante del caso se encuentra en la evolución de las reservas propias de la web. Los canales de pago pasaron de generar 189 reservas en 2023 a 1.665 reservas en 2025, lo que representa un incremento del 781 %.
Este resultado refleja una estrategia de escalado orientada a generar negocio real. Las campañas no solo consiguieron mejorar la visibilidad de la marca, sino también convertir esa visibilidad en ventas y captación efectiva.
Más calidad en el tráfico captado
El ratio de reservas sobre sesiones paid pasó de aproximadamente el 1,10 % en 2023 al 2,00 % en 2025, lo que supone una mejora del 82,7 % en la capacidad de conversión.
Este dato confirma que el trabajo realizado no se basó únicamente en incrementar presupuesto. La estrategia también permitió atraer usuarios más cualificados, ajustar mejor las campañas y optimizar el recorrido desde la visita hasta la reserva.
Una estrategia digital basada en datos
La estrategia combinó revisión de campañas, análisis de términos de búsqueda, control de conversiones, lectura del comportamiento del usuario y adaptación progresiva de la inversión. Esta forma de trabajar permitió identificar qué acciones generaban mayor retorno y cómo escalar los resultados sin comprometer la rentabilidad.
Con este caso de éxito, morgan media refuerza su posicionamiento como partner estratégico para empresas que buscan crecer de forma rentable en entornos online.
Con la llegada del buen tiempo, las embarcaciones vuelven a salir con más frecuencia, los amarres recuperan movimiento y muchos propietarios aprovechan los fines de semana para poner el barco a punto después de meses de menos actividad. Revisar sistemas de seguridad, renovar cabos, comprobar el fondeo o preparar el mantenimiento del casco forma parte de una rutina habitual en numerosos puertos deportivos.
Al navegar, compartir datos o comprar en línea, un componente invisible determina la protección de nuestra información: el servidor de alojamiento. El alojamiento web es la primera barrera de defensa contra las amenazas digitales. Muchos usuarios ignoran que el hospedaje determina su seguridad digital.
La digitalización ha dejado de ser una opción para las pequeñas y medianas empresas españolas. Sin embargo, muchas pymes cometen el mismo error: incorporar nuevas herramientas tecnológicas sin antes evaluar si su infraestructura actual está preparada para soportarlas.